comment puis-je améliorer les performances

Le confinement causé par COVID-19 a rendu notre connexion Wi-Fi plus important que jamais et c’est normal, car passer plus d’heures à la maison en dépend beaucoup plus.

Son importance augmente, et les problèmes de performance nous affectent beaucoup pluso. Imaginez la scène, vous allez profiter de votre film préféré en streaming mais les arrêts sont constants et l’expérience n’est pas bonne. Le Wi-Fi est lent et vous ne savez pas par où commencer.

Ce n’est là qu’un des nombreux problèmes que nous pouvons avoir lorsque nous nous trouvons dans une situation comme celle-ci (de confinement), dans laquelle le Wi-Fi est utilisé de manière intensive par plusieurs personnes. Mais rassurez-vous, dans cet article nous allons vous aider à améliorer les performances votre connexion Wi-Fi sans effort afin que vous puissiez profiter de votre contenu, de vos pages Web et de vos jeux préférés.

1-Wi-Fi et placement du routeur

C’est l’étape la plus élémentaire et l’une des plus faciles, mais c’est aussi l’une des étapes les plus utiles pour améliorer les performances de notre connexion Internet, donc c’est le premier que nous devons considérer.

Si nous avons le routeur dans la mauvaise position la portée et les performances de notre connexion Wi-Fi peuvent être si médiocres couvrant à peine quelques mètres qui n’est pas capable d’atteindre des vitesses minimales acceptables.

Idéalement, placez toujours le routeur dans une position élevée, libre d’obstacles et de sources d’interférence, et placez-le dans un emplacement central, car le signal Wi-Fi couvrira d’une manière plus équilibrée chacune des dépendances de notre maison.

2.-Wi-Fi et obstacles

Il ne fait aucun doute que nos maisons sont plein d’obstacles et de sources d’interférences Ils peuvent finir par bloquer complètement le signal de notre Wi-Fi si nous ne faisons pas un peu attention lors de la configuration du routeur.

Dans certains cas, même si nous apportons le plus grand soin au placement du routeur, nous pouvons rencontrer des obstacles que nous n’avons pas pu surmonter. Si cette situation se produit, le mieux que nous puissions faire est essayez de supprimer les obstacles qui peuvent détruire votre Wi-Fi.

Par exemple, nous pouvons ouvre les portes lorsque nous allons utiliser un appareil Wi-Fi dans une zone éloignée, ou changer les miroirs et autres objets sur place dans la mesure du possible.

3.-Vérifiez les mises à jour du routeur

C’est un point très important. Certains fabricants, comme AVM, lancent mises à jour régulières qui améliorent à la fois la sécurité, la stabilité et les performances de vos routeurs.

Dans certains cas, ils introduisent également améliorations au niveau fonctionnel qui peuvent améliorer les performances de notre routeur et sont entièrement gratuits.

Les mises à jour mettent à jour notre routeur et l’améliorent sans que nous ayons à supporter aucun frais, ils sont donc indispensables pour vivre une expérience optimale. Certaines fonctionnalités et innovations peuvent améliorer directement ou indirectement les performances de notre connexion Wi-Fi.

4.-Contrôlez l’utilisation que vous faites de votre Wi-Fi

Chaque connexion Internet a une certaine bande passante, et maintenant, avec la situation de confinement dans laquelle nous vivons, il est plus facile que jamais de s’en remettre.

Si plusieurs personnes utilisent la même connexion Wi-Fi, la bande passante peut être saturée presque instantanément, nous devons donc être très prudents avec les téléchargements, les applications et tout ce que nous avons ouvert simultanément, c’est-à-dire en utilisant les ressources du réseau.

La fermeture des applications et des téléchargements nous aidera à améliorer considérablement les performances. Dans ce cas convenir des heures d’utilisation avec nos proches, cela peut être une bonne option pour éviter les conflits.

5.-Prioriser le trafic de votre connexion

Ce point vient du précédent, et comme nous le verrons, il a une grande importance, car il nous permet mieux gérer la consommation de bande passantelorsque plusieurs personnes utilisent une connexion Internet en même temps.

La plupart des routeurs d’aujourd’hui disposent d’outils et de technologies qui nous permettent prioriser le trafic et garantir une bande passante minimale à certains services, tels que les jeux en ligne ou la diffusion de contenu.

Si nous faisons des ajustements pour prioriser le trafic, nous veillerons à ce que les applications les plus intensives disposera des ressources réseau dont ils ont besoin afin que l’expérience utilisateur qu’ils offrent soit optimale.

6.-Normes Wi-Fi 4 et Wi-Fi 5

Nous devons utiliser correctement les deux normes, car il n’est pas toujours préférable d’utiliser l’une d’elles et donc nous ne devons pas nous «aveugler» avec lui, l’idéal est basculer entre eux.

La norme Wi-Fi 5 offre des performances supérieures et est moins affectée par les interférences, mais sa portée est plus faible par rapport à la norme Wi-Fi 4. Cela a une conséquence claire, et c’est que si nous allons utiliser des appareils à une distance relativement petite, c’est la meilleure option.

En revanche, si nous allons utiliser des appareils à une distance relativement grande du routeur, il serait préférable de recourir à la norme Wi-Fi 4, qui il est plus lent mais a une portée plus longue.

7.-Changer les canaux par défaut

La plupart des routeurs d’aujourd’hui gèrent l’utilisation des canaux automatiquement et chercher pour eux ceux qui sont moins saturés.

Si vous avez un routeur qui n’exécute pas cette tâche automatiquement, effectuez une changement de canal manuel Il peut vous aider à améliorer les performances de votre Wi-Fi de manière remarquable.

Pour changer de chaîne manuellement, le moyen le plus simple consiste à utiliser des applications spécifiques, telles que WiFiInfoView (si nous utilisons Windows), qui Il analysera et nous montrera quels canaux sont moins saturés. Une fois que nous savons quels canaux nous allons utiliser, nous entrons dans l’interface du routeur et modifions la configuration.

8.-Changer la largeur du canal

C’est une option relativement simple Il peut être très utile de l’appliquer et d’en tirer parti correctement.

Dans les routeurs les plus courants, il est normal de trouver des largeurs allant de 20 MHz à 40 MHz, mais on peut l’augmenter, par exemple jusqu’à 80 MHz sans problème.

Avec cette augmentation des connexions Wi-Fi 5 nous améliorerions les performances dans les appareils qui sont plus éloignés du routeur, c’est-à-dire que l’amélioration serait considérable lorsque nous sommes loin du routeur.

9.-Redémarrez le routeur

La plupart des utilisateurs ne désactivent jamais le routeur. Ce n’est pas mal, mais parfois des erreurs peuvent survenir cela finit par affecter les performances de notre connexion Internet, et dans certains cas, nous pouvons même nous déconnecter.

Lorsque nous avons des problèmes de performances et que nous ne trouvons pas directement une explication claire et raisonnable, nous devons procéder à redémarrez le routeur.

C’est un processus très simple, nous l’éteignons et on le déconnecte du courant électrique pendant au moins une minute. On se reconnecte, on allume et c’est parti.

10.-Vérifiez les paramètres de sécurité

Parfois, la perte de performances d’une connexion Wi-Fi peut être due à la présence de intrus sur notre réseauCela est courant lorsque ces pertes sont très marquées et se produisent soudainement.

Pour résoudre ce problème, entrez dans l’interface de configuration de votre routeur et vérifiez les appareils connectés. Si vous en trouvez un que vous ne reconnaissez pas changer le mot de passe et le nom de votre connexion Wi-Fi.

Vous pouvez également effectuer d’autres mesures plus drastiques, telles que l’introduction liste blanche filtrée MAC ou désactiver SSID. Dans cet article, vous trouverez des informations utiles sur la façon de protéger votre connexion Internet.

