comment recevoir des informations sur COVID-19 en temps réel

Pendant une période d’urgence de ce calibre, il est essentiel de filtrer les nouvelles. Pour cette raison, nous recommandons au service officiel de l’Organisation mondiale de la santé de recevoir informations en temps réel sur le Coronavirus. Il est enfin disponible en italien et directement sur WhatsApp.

Toujours, mais surtout dans des cas comme celui-ci de l’urgence COVID-19, il est crucial de ne s’appuyer que sur des sources fiables pour mieux faire face à une situation déjà très critique en soi. L’OSM (Organisation mondiale de la santé) a fait des efforts immédiats pour fournir un service d’information réfléchi et ponctuel, et continue de le faire sans cesse sur toutes les plateformes officielles. Maintenant, vous pouvez le découvrir en quelques secondes en utilisant simplement WhatsApp.

L’Organisation mondiale de la santé rend le service de mise à jour constante sur COVID-19 également disponible en italien

Pour rejoindre l’initiative et recevoir toutes les mises à jour du Coronavirus, enregistrez le numéro suivant dans vos contacts: +41225017834. Envoyez ensuite un message sur WhatsApp au numéro indiqué en écrivant “Bonjour; salut». De cette façon, vous commencerez la conversation. Vous verrez différents menus parmi lesquels choisir pour vous mettre à jour sur divers sujets liés à la pandémie.

Le service offert par le MDG n’est pas réservé aux seuls politiciens et / et agents de santé, mais à tous les citoyens. Parmi les informations fournies, vous pouvez voir en temps réel les données collectées ainsi que quelques conseils pour vous aider à protéger votre santé et celle des autres. Si vous avez des difficultés à créer le chat, ou simplement pour plus de commodité, vous pouvez également démarrer une conversation en cliquant sur ce lien: https://wa.me/41225017834?text=ciao. De toute évidence, il est entièrement fonctionnel via WhatsApp Web donc depuis n’importe quel appareil, pas seulement depuis un smartphone.