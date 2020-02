Comment rechercher sur Twitter en tant que professionnel

Bien qu’il ait détracteurs et partisans à parts égales, Twitter est toujours un réseau social qui peut en tirer beaucoup. De se connecter avec personnalités importantes, marques et entreprises pour découvrir les premiers d’un événement grâce à la diffusion de ceux qui vivent en premier lieu.

Cependant, l’un des problèmes de Twitter est son moteur de recherche. Il génère une telle quantité d’informations, de commentaires, de liens, de photos et de vidéos, qu’il n’est pas facile de trouver quelque chose en particulier. Au moins avec le recherche simple.

Pour vous faciliter la recherche sur Twitter, nous collectons quelques astuces qui vous aideront à trouver quoi que ce soit en quelques secondes.

La recherche la plus simple

Par défaut, lorsque vous recherchez quelque chose sur Twitter, des comptes d’utilisateurs ou des publications correspondant au mot, phrase ou étiquette Que recherchez-vous? Par la suite, vous pouvez filtrer cette recherche par En vedette, Les plus récents, Personnes, Photos ou Les vidéos, comme vous voulez voir les commentaires pertinents, les plus récents, les comptes d’utilisateurs ou le contenu multimédia au lieu des messages texte.

Tout au plus, dans cette recherche simple, il est possible de filtrer les réponses Les gens que vous suivez au lieu de tout utilisateur Twitter. Vous pouvez également filtrer par emplacement. Par défaut, l’option activée est Dans n’importe quel lieu mais vous pouvez le changer pour Proche de toi.

De plus, il est possible enregistrer cette recherche pour le récupérer chaque fois que vous en avez besoin, très utile pour savoir s’ils parlent de vous ou de sujets qui vous intéressent.

Recherche avancée

La recherche avancée sur Twitter nous permet affiner plus ce que nous voulons trouver dans les milliers de publications de ce réseau social. Nous pouvons, par exemple, rechercher plusieurs mots en même temps et afficher des résultats qui correspondent à tous.

Il est également possible de rechercher phrases exactes, plusieurs mots ne figurent pas tous dans les commentaires, filtrer les résultats avec des mots que nous ne voulons pas afficher dans ces commentaires, recherchez des commentaires par langue, des comptes spécifiques, etc.

On peut même montrer des résultats selon un plage de dates, de ce mois, jour et année à ce mois, jour et année. De plus, vous pouvez également afficher les résultats associés aux réponses, interactions, etc.

Commandes et opérateurs

En plus d’une recherche simple et avancée, il est possible utiliser des commandes pour rechercher quelque chose sur Twitter à partir du champ de recherche simple. C’est la même chose qu’avec Google et les autres moteurs de recherche, de petits raccourcis sous forme de commandes textuelles.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher une phrase spécifique, le citer. Avec l’opérateur OU, vous rechercherez deux ou plusieurs mots sur Twitter même si les deux n’apparaissent pas. Si vous souhaitez rechercher un mot et qu’aucun autre n’apparaît dans ces commentaires, supprimez-le des résultats avec le symbole moins.

“C’est ainsi que l’on cherche des phrases exactes”

Chiens OU Chats (Afficher les messages contenant un ou les deux mots)

Dogs -food (affichera les publications avec le premier mot sans le second)

Des exemples plus pratiques. Avec: hypertexte, vous pouvez rechercher entre les postes de compte d’hypertexte. Bon pour tout compte que vous connaissez son nom sans l’arroba. Et si vous souhaitez rechercher dans des listes spécifiques, essayez list: user / list pour rechercher quelque chose dans la liste des comptes d’un utilisateur particulier.

Si vous recherchez des photos ou des vidéos d’un sujet spécifique, recherchez par filtre: média. Par exemple, les chiens filtrent: les médias et vous verrez des vidéos et des photos de chiens. Et si vous recherchez des publications avec des liens, utilisez le filtre de liens avec filtre: liens et le mot ou la phrase que vous souhaitez trouver. Pour tourner encore plus fin, essayez avec le mot url: lien où le mot est ce que vous recherchez et le lien est ce qui apparaît dans l’URL inclus dans les publications que vous souhaitez trouver.

Au cas où vous voudriez trouver messages à des dates précises, essayez les commandes depuis: 2019-12-25 (notez que la date est l’année, le mois et le jour) pour voir les publications après cette date ou jusqu’au: 2019-12-25 pour voir les publications avant la date. En combinant les deux commandes, vous limiterez les publications entre deux dates.

👇 Plus en hypertexte