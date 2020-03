comment reconnaître les escroqueries en ligne

Les escroqueries en ligne sont toujours à l’ordre du jour et sont souvent introduites de différentes manières. Conscients des risques, Poste Italiane S.p.A et PostePay S.p.A ont décidé de publier quelques conseils simples pour améliorer la protection de vos clients.

En fait, les institutions rappellent que des menaces potentielles peuvent venir sur différents fronts. la Les tentatives de fraude peuvent être effectuées par e-mail, SMS, appels et chat. De plus, dans cette situation particulière, les escrocs n’efforcent pas d’utiliser le thème Coronavirus pour tenter de voler les utilisateurs.

Poste Italiane prend parti aux côtés de ses clients

Pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs, le premier contrôle à effectuer est certainement celui de l’expéditeur du message. Par e-mail, il est facile de vérifier qui est l’expéditeur et souvent on se retrouve face à des mails étranges et pas compatible avec les officiels par Poste Italiane. Dans ces cas, il est nécessaire d’éviter d’ouvrir les pièces jointes présentes.

De plus, vous ne devez jamais envoyer vos informations de connexion non plus connectez-vous à une page autre que la page officielle. N’oubliez pas que Poste Italiane et PostePay ne demandent jamais à leurs utilisateurs de fournir leurs informations d’identification par téléphone ou par e-mail.

La meilleure façon de savoir si vous êtes sur le site officiel de Poste Italiane est de regarder le cadenas en haut à gauche de la barre de navigation. De plus, vous pouvez utiliser l’application officielle pour effectuer toutes les opérations et autoriser les paiements en ligne ou recevoir des notifications en temps réel sur les mouvements. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page d’assistance officielle.