Comment récupérer des messages sur WhatsApp

Avez-vous déjà accidentellement supprimé un chat WhatsApp et l’avez-vous immédiatement regretté? Vous vous demandez s’il existe un moyen de le récupérer? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Nous partagerons un moyen de restaurer les chats WhatsApp supprimés et une méthode pour récupérer les messages WhatsApp écrasés par la sauvegarde iCloud ou Google Drive.

Avant d’essayer les étapes, gardez à l’esprit que vous ne pouvez restaurer les chats que si l’option de sauvegarde a d’abord été activée dans WhatsApp. Cela signifie que si vous n’avez jamais sauvegardé vos chats, vous ne pourrez pas récupérer les messages ou le chat que vous avez accidentellement supprimés.

Une autre chose que nous devons souligner est que nous avons essayé ces méthodes pour restaurer et récupérer les messages WhatsApp supprimés et qu’elles ont fonctionné pour nous, mais ces méthodes impliquent la désinstallation de WhatsApp et la restauration à partir de la sauvegarde la plus récente.

Cela pourrait signifier que certains messages qui sont arrivés entre le moment de la dernière sauvegarde et le moment où un message a été accidentellement supprimé sont perdus. Dans tous les cas, procédez avec une extrême prudence et suivez ces étapes uniquement si la récupération des messages WhatsApp supprimés est suffisamment importante pour risquer de perdre potentiellement certaines données. Gadgets 360 n’est pas responsable de toute perte de données, alors procédez à vos risques et périls.

Pour activer la sauvegarde du chat, ouvrez WhatsApp, allez dans Paramètres> allez dans Chats> tapez sur Sauvegarde du chat. Ici, vous pouvez définir la fréquence de votre sauvegarde de chat entre jamais, quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, ou même effectuer une sauvegarde manuelle. De plus, vous devrez sélectionner le compte Google où vous souhaitez que la sauvegarde soit stockée si vous utilisez un smartphone Android.

Et si vous êtes un utilisateur d’iPhone, accédez à Paramètres dans WhatsApp> Chats> Sauvegarde de chat, où vous pouvez sélectionner la fréquence de la sauvegarde automatique ou utiliser Sauvegarder maintenant pour démarrer manuellement une sauvegarde dans iCloud.

Commençons.

Comment restaurer et récupérer des messages WhatsApp?

Voici comment restaurer des chats WhatsApp supprimés en utilisant différentes méthodes.

Restaurer les chats WhatsApp supprimés à l’aide d’une sauvegarde dans le cloud

Si vous avez accidentellement supprimé les chats, il est possible que le chat soit présent dans votre sauvegarde cloud. Disons que votre sauvegarde Google Drive ou iCloud a été effectuée à minuit et que le matin, vous avez accidentellement supprimé un chat. La sauvegarde cloud contient toujours le message et vous pouvez la restaurer et la récupérer. Nous expliquons ici comment:

Désinstallez WhatsApp de votre smartphone Android ou iPhone.

Réinstallez WhatsApp et configurez-le avec votre numéro de téléphone.

Une fois l’application configurée, vous recevrez un message vous demandant de restaurer les messages à partir d’une sauvegarde cloud. Cette sauvegarde proviendrait de Google Drive sur Android et d’iCloud sur iOS. Appuyez sur Restaurer.

Cela renverra les messages que vous avez accidentellement supprimés. Veuillez noter que si vous avez reçu un message après votre dernière sauvegarde cloud et que vous l’avez supprimé, il n’y a aucun moyen de le récupérer.

Restauration des chats WhatsApp supprimés via une sauvegarde Android locale

Une autre façon d’essayer de restaurer et de récupérer les chats / messages WhatsApp supprimés est de les récupérer à partir des sauvegardes locales des téléphones Android. Cette méthode ne fonctionne pas sur iOS. Si la sauvegarde de Google Drive a remplacé les messages supprimés, procédez comme suit.

Accédez au gestionnaire de fichiers de votre téléphone (téléchargez l’application Google Files si vous ne trouvez pas cette application). Allez maintenant dans le dossier WhatsApp> Base de données. Le dossier Base de données contient tous les fichiers de sauvegarde WhatsApp stockés localement sur le téléphone.

Sélectionnez le fichier msgstore.db.crypt12 et renommez-le en msgstore_BACKUP.db.crypt12. Il s’agit de votre fichier de sauvegarde le plus récent et doit être renommé pour éviter qu’il ne soit écrasé. En cas de problème, vous pouvez toujours renommer ce fichier en son nom d’origine et le restaurer.

Maintenant, vous verrez beaucoup de fichiers dans ce dossier au format msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12. Ce sont vos anciennes sauvegardes WhatsApp, vous pouvez choisir la dernière et la renommer en msgstore.db.crypt12.

Voici la partie délicate: vous devez ouvrir Google Drive sur votre smartphone, appuyez sur l’icône du hamburger (les trois lignes verticales)> Sauvegardes. Supprimez maintenant la sauvegarde WhatsApp qui s’y trouve. Cela obligera votre téléphone à restaurer à partir de la sauvegarde locale.

Désinstallez maintenant WhatsApp et réinstallez-le. Configurez-le et une fois terminé, vous serez invité à restaurer vos chats à partir d’une sauvegarde locale, en gardant à l’esprit que vous n’avez pas de sauvegarde de chat dans le cloud.

Cliquez sur Restaurer et vous avez terminé. Vous récupérerez les chats supprimés.

Ce sont donc les deux méthodes que vous pouvez utiliser dans une situation où vous avez accidentellement supprimé vos messages WhatsApp ou dans une situation où vous avez récemment installé WhatsApp et que vous souhaitez récupérer vos anciens messages. Dans tous les cas, comme nous l’avons mentionné précédemment, vous devez activer l’option de sauvegarde de chat afin de restaurer tout message.

