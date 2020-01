Comment récupérer les anciennes versions d’un document dans une application

Avez-vous déjà travaillé sur un document lorsque, à mi-chemin, vous vous rendez compte que vous vous trompez, vous en supprimez la majeure partie et recommencez, pour vous rendre compte une heure plus tard que vous le faisiez correctement au début? Je peux entendre les gémissements collectifs d’ici. Nous y avons tous été. Que faire?

Je peux l’imaginer, vous cliquez sur le bouton “Annuler la frappe” ou “Annuler la modification” 100 fois jusqu’à ce qu’il revienne à l’endroit où vous étiez auparavant. Ne soyez pas gêné – je l’ai fait aussi. Mais il existe un moyen plus simple. La plupart des programmes disponibles sur Mac incluent une fonction de restauration, ce qui vous permet de revenir à ce moment où vous pensiez que vous aviez mal fait, mais vraiment pas. Voici comment.

Comment restaurer une ancienne version d’un fichier sur Mac

Toutes les applications n’ont pas le Revenir à mais les bons le font toujours. Pour voir si le programme avec lequel vous travaillez possède la fonctionnalité, recherchez-la dans la section du menu App de la barre de menu sous Fichier. Si vous le voyez, vous pouvez trouver une ancienne version du document sur lequel vous travaillez en quelques clics.

Le document sélectionné, cliquez sur Fichier dans le menu des applications dans le coin supérieur gauche de l’écran de votre Mac.

Sélectionner Revenir à dans le menu déroulant.

Sélectionner Parcourir toutes les versions.

Soit cliquez sur le La Flèche à côté du document pour revenir en arrière dans les versions, une par une, ou utiliser le Téléscripteur de la chronologie à l’extrême droite pour parcourir votre chronologie de travail et sélectionner une version à partir d’une heure spécifiquement enregistrée.

Cliquez sur Restaurer.

Cela échangera automatiquement la version sur laquelle vous travailliez avec la version nouvellement restaurée.

Comment restaurer une copie d’une ancienne version d’un fichier sur le Mac

Vous voudrez peut-être conserver votre version actuelle et faire des comparaisons avec une version plus ancienne. Vous avez également la possibilité de restaurer une copie d’une ancienne version d’un document et de travailler dessus séparément.

Le document sélectionné, cliquez sur Fichier dans le menu des applications dans le coin supérieur gauche de l’écran de votre Mac.

Sélectionner Revenir à dans le menu déroulant.

Sélectionner Parcourir toutes les versions.

Soit cliquez sur le La Flèche à côté du document pour revenir en arrière dans les versions, une par une, ou utiliser le Téléscripteur de la chronologie à l’extrême droite pour parcourir votre chronologie de travail et sélectionner une version à partir d’une heure spécifiquement enregistrée.

Maintenez la touche Touche Option.

Cliquez sur Restaurer une copie.

Cela ouvrira une version de copie avec un nom sans titre. Vous pouvez l’enregistrer sur votre Mac si vous souhaitez conserver les deux versions.

Comment rechercher une ancienne version d’un document spécifique à l’aide de Time Machine

Si vous utilisez Time Machine, vous pouvez rechercher des versions plus anciennes de fichiers, même si une application ne dispose pas d’une fonction Revenir à. Vous pouvez le trouver facilement grâce au Finder.

Lancer un Chercheur fenêtre.

Recherchez, puis sélectionnez document vous souhaitez restaurer une version antérieure de.

Cliquer sur Machine à remonter le temps dans la barre de menu.

Soit cliquez sur le La Flèche à côté du document pour revenir en arrière dans les versions, une par une, ou utiliser le Téléscripteur de la chronologie à l’extrême droite pour parcourir votre chronologie de travail et sélectionner une version à partir d’une heure spécifiquement enregistrée.

Cliquez sur Restaurer.

Lorsque vous restaurez un document à partir de Time Machine, il sera automatiquement enregistré à son emplacement d’origine. Si vous avez déjà une version enregistrée au même endroit, il vous demandera si vous souhaitez supprimer, remplacer ou conserver les deux. Si vous les gardez tous les deux, Ancienne version sera renommé avec le mot (original) dans le titre.

Des questions?

Avez-vous des questions sur la restauration d’une version d’un document à partir d’une application? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous vous aiderons!