Comment regarder American Idol en ligne: diffuser la saison 18 de n’importe où dans le monde

Vous voulez regarder American Idol en direct en 2020? Nous ne vous en voulons pas. La série télévisée à succès a déjà déniché des stars comme Kelly Clarkson et Jennifer Hudson, lauréates d’un Grammy, ainsi qu’un type appelé Adam Lambert. Nous pensons que vous avez peut-être entendu parler de lui aussi?

Avec la 18e saison de l’émission extrêmement populaire en cours, l’espoir est qu’un autre nouveau talent révolutionnaire soit sur le point d’être révélé sous nos yeux. En tant que tel, nous sommes sûrs que vous serez accro au concours de cette année, nous sommes donc ici pour vous dire comment regarder American Idol 2020 en direct, où que vous soyez dans le monde.

American Idol 2020 – détails clés

American Idol a fait ses débuts en 2002, lorsque le jury comprenait des personnalités comme Simon Cowell et Paula Abdul. Cette année marque la troisième année que l’émission sera diffusée sur la chaîne de télévision américaine ABC et elle bénéficie désormais d’un créneau horaire régulier de 20 h HE / HE le dimanche soir.

Ryan Seacreast sera à nouveau l’hôte du concours de chant, et cette année, il sera rejoint par un panel de juges parsemé d’étoiles comprenant le haut de la carte Katy Perry, la légende du cinéma Lionel Ritchie et l’icône de la musique country Luke Bryan. La personnalité médiatique Bobby Bones revient également dans son rôle de mentor auprès des candidats.

Lisez la suite pour découvrir comment regarder American Idol en ligne en direct et comme cela arrive de n’importe où sur la planète.

Comment regarder American Idol en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Comme son nom l’indique, American Idol est … une émission américaine. Mais n’ayez crainte, il est facile de regarder American Idol en direct en 2020 même si vous êtes à l’étranger et qu’il n’y a pas de couverture télévisée locale. La solution consiste à télécharger un VPN, ce qui vous permet de contourner les restrictions de blocage géographique et de regarder American Idol en ligne à peu près partout.

Un VPN, ou Virtual Private Network, est un simple kit logiciel (et complètement légal) qui modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder à des épisodes d’émissions comme American Idol en direct ou à la demande, au fur et à mesure de leur disponibilité – comme vous le feriez si vous étiez à la maison.

Le choix d’un VPN peut être difficile, car il y a littéralement des centaines d’applications concurrentes en lice pour une place sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Nous avons fait le travail acharné, cependant, et après avoir testé tous les réseaux privés virtuels les plus populaires peuvent recommander sans réserve ExpressVPN comme le meilleur au monde en ce moment.

Son installation est rapide, simple et directe. De plus, il est compatible avec une multitude d’appareils, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android. Mieux encore, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN signifie que vous pouvez le vérifier par vous-même, sans aucune condition. Si vous l’aimez ou si vous savez que vous avez besoin d’un VPN de premier ordre dans votre vie, une offre à durée limitée vous permet d’acheter un plan ExpressVPN annuel et obtenez 3 mois supplémentaires GRATUITS – une économie de près de 50% sur ce que nos experts considèrent comme un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez simplement l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous serez alors au courant de toutes les actions en direct d’American Idol 2020, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Comment regarder American Idol en ligne gratuitement aux États-Unis

American Idol 2020 est diffusé en direct sur ABC tous les dimanches soirs à 20 h HE / HE – pour éviter toute confusion, l’émission est diffusée en même temps dans tous les fuseaux horaires américains. Cela signifie que de nombreux abonnés au câble peuvent utiliser l’application ABC Go du réseau et regarder gratuitement American Idol – et d’innombrables autres émissions ABC – quand et où ils le souhaitent. Les appareils pris en charge incluent l’iPhone, Android, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku et bien d’autres.

Du point de vue purement streaming, Hulu Live est une excellente option. Si vous n’êtes pas actuellement un utilisateur de Hulu, il ne coûte que 5,99 $ par mois pour vous abonner avec des annonces limitées ou 11,99 $ par mois sans publicité – et vous pouvez profiter d’un essai gratuit de Hulu pour voir si cela vous convient.

Il existe également d’autres services de streaming TV comme AT&T Now qui devraient vous donner accès à des émissions ABC comme American Idol et bien plus de contenu.

Voici un bref aperçu des principales options – n’oubliez pas que si vous êtes déjà abonné à l’un de ces services ou si vous avez normalement accès à ABC sur votre téléviseur à la maison, tout ce dont vous avez besoin est un bon VPN et vous pouvez regarder American Idol 2020 en direct comme vous le feriez depuis votre canapé – et notre premier choix, Express VPN, vous donnera 3 mois gratuits si vous vous inscrivez pour un accord annuel.

Hulu + TV en direct: Un forfait de base avec plus de 65 chaînes et du contenu à la demande pour 54,99 $ par mois. De nombreux modules complémentaires sont disponibles. Vérifiez si ABC est disponible dans votre région. Si vous ne pouvez pas le diffuser en direct, des épisodes de The Bachelor sont en ligne à regarder le lendemain de la diffusion du programme.AT&T maintenant: A de nombreux plans, le moins cher étant de 65 $ / m pour plus de 40 chaînes, qui comprend ABC ainsi que HBO. Comme ABC n’est disponible que sur certains marchés, vous devez vérifier que vous avez accès au flux en direct de la chaîne.YouTube TV: 44,99 $ pour plus de 70 chaînes. Les épisodes de The Bachelor peuvent être regardés sur demande et en direct, bien que la double vérification ABC soit disponible pour diffuser dans votre région en entrant votre code postal.

Regarder American Idol 2020 en ligne au Canada: détails de la diffusion en direct gratuite

CTV Canada est votre guichet unique pour regarder American Idol au nord de la frontière. Il diffuse l’émission en direct le dimanche à 20 h HE et la couverture est facilement accessible via son site Web gratuitement. Si vous êtes en déplacement, l’application CTV couvre vos besoins de diffusion en direct American Idol et est disponible pour un certain nombre de plates-formes, notamment Android, iOS, Xbox One, Samsung Smart TV et Amazon Fire TV.

Si c’est ainsi que vous regarderiez normalement American Idol mais que vous vous trouvez à l’extérieur du pays lors du prochain épisode, n’oubliez pas que vous pouvez obtenir une offre VPN de grande valeur et profiter de la couverture que vous auriez normalement lorsque vous vous détendrez un dimanche avec un beau Moosehead froid

Comment regarder American Idol 2020: guide de diffusion en direct en ligne pour le Royaume-Uni

Bien que l’émission soit disponible pour regarder sur Netflix, elle ne viendra pas sur la plate-forme de streaming populaire pendant DEUX JOURS après sa date de diffusion initiale aux États-Unis.

Si vous avez déjà un abonnement Netflix, c’est certainement une option. Mais toute personne originaire d’Amérique du Nord voyageant ou en vacances au Royaume-Uni doit se rappeler qu’elle peut accéder à sa couverture télévisée locale et regarder American Idol en direct en utilisant un VPN.

Comment regarder American Idol saison 18: diffusion en direct American Idol 2020 en ligne

Tout aussi mauvaise nouvelle, les amis australiens – Foxtel a abandonné les droits de diffusion de la populaire émission de talents Down Under après la saison 17, nous ne savons donc pas comment regarder American Idol en Australie en direct.

Ou plutôt, la seule méthode qui vient à l’esprit est d’utiliser un VPN comme discuté ci-dessus. Il s’agirait donc de s’inscrire et de se connecter à un service qui le montre ailleurs (par exemple Hulu, Netflix, etc.) puis d’utiliser un VPN pour déplacer virtuellement l’adresse IP de yoru dans ce pays afin que vous puissiez regarder comme si vous étiez Là.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P