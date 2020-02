Comment regarder Arsenal vs Newcastle: diffuser en direct le football de Premier League en ligne de n’importe où

Après avoir joué quatre matchs nuls sur le rebond, le nouveau patron d’Arsenal, Mikel Arteta, espère qu’une visite de Newcastle donnera aux Gunners l’occasion de perdre leur étiquette de spécialiste de l’impasse. Vous pouvez regarder toute l’action en temps réel, peu importe où vous êtes dans le monde, en suivant notre guide de diffusion en direct Arsenal v Newcastle ci-dessous.

Les Gunners se heurtent à une équipe imprévisible de Newcastle qui pourrait dépasser Arsenal et se blottir dans le confort du milieu de table avec une victoire aux Emirats.

Arsenal v Newcastle en direct – où et quand

Le match d’aujourd’hui a lieu à l’Emirates Stadium au nord de Londres, avec un coup d’envoi à 16h30 GMT au Royaume-Uni. C’est donc 11h30 HE, 8h30 PT aux États-Unis et 3h30 AED lundi matin pour ceux qui cherchent à se connecter depuis Down Under.

Les Magpies ont été assez résistants ces derniers temps et sont invaincus lors de leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues.

Malgré les vacances d’hiver, un certain nombre de stars d’Arsenal restent douteuses pour cet affrontement, notamment Sead Kolasinac, Bukayo Saka et la nouvelle signature de Cedric Soares.

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, a encore plus mal à la tête, avec dix joueurs actuellement sur la touche, mais Almiron et Joelinton semblent tous les deux prêts pour ce voyage dans le nord de Londres.

Son apparence devrait être un affrontement fascinant en Premier League en milieu de tableau, et vous pouvez regarder toute l’action en temps réel en consultant notre guide de diffusion en direct Arsenal vs Newcastle ci-dessous.

Si vous êtes à l’étranger ce week-end mais que vous souhaitez toujours surveiller votre couverture à domicile, vous aurez besoin d’un VPN pour le faire. En effet, votre couverture normale sera géobloquée. C’est vraiment facile à faire et vous évite d’avoir à vous connecter à un flux douteux dont vous avez entendu parler sur Reddit.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur service VPN actuellement disponible.

ExpressVPN (qui est également livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) est le meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Consultez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous abonnez à un plan annuel.

Et n’oubliez pas qu’un VPN n’est pas seulement pour le football … vous pouvez en faire beaucoup. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d’autres pays à l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les opérations bancaires en ligne.

Comment diffuser Arsenal vs Newcastle en direct au Royaume-Uni

Arsenal vs Newcastle sera diffusé exclusivement en direct au Royaume-Uni sur Sky Sports Premier League avec une couverture commençant à 16 heures ce samedi.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à Sky, ne désespérez pas car il existe également un moyen de regarder sans avoir à payer de lots dans un contrat. Vous pouvez obtenir toutes les chaînes Sky Sports avec un pass sportif Now TV pour 9,99 £ par jour. Mais son offre spéciale de 20 £ pour un mois entier est clairement la meilleure valeur pour le moment, et vous permet également d’accéder à encore plus de la saison de football de Premier League.

si vous n’êtes pas au Royaume-Uni mais que vous souhaitez rattraper la couverture Sky, vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment regarder Arsenal vs Newcastle US en direct

NBC est le diffuseur américain officiel pour la saison 2019/20 et le coup d’envoi de ce match est à 11h30 HE, 8h30 PT avec une couverture en direct sur NBCSN. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous connecter à des services de streaming tels que Sling et Fubo (qui ont tous un essai gratuit).

Comment regarder une diffusion en direct de la Premier League au Canada

Le service de streaming DAZN est le seul détenteur des droits pour les matchs de Premier League en direct cette saison au Canada.

Le réseau devrait montrer les 380 rencontres en direct, y compris ce gros jeu, tout comme un essai gratuit d’un mois, suivi d’un abonnement mobile de 20 $ par mois ou annuel de 150 $.

L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes.

Le coup d’envoi au Canada est à 11h30 ET, 8h30 PT

Bien sûr, si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous pouvez suivre la route VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Comment diffuser en direct Arsenal vs Newcastle en Australie

Optus Sports a maintenant le droit exclusif de montrer chaque match de Premier League en direct – oui, tous les 380 d’entre eux, y compris ce match entre Arsenal vs Newcastle.

Les Australiens peuvent diffuser la couverture Optus Sport via leur mobile, PC ou tablette, et peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Ceux qui ne sont pas déjà inscrits au réseau de télécommunications Optus peuvent également profiter des abonnements mensuels à Optus Sport et regarder tous les matchs en direct. Le service est disponible pour 15 $ AUS par mois et est accessible via Google Play ou l’App Store.

Si vous êtes en dehors de l’Australie et que vous souhaitez vous connecter à Optus Sport, vous pouvez utiliser l’un de nos VPN préférés ci-dessus et regarder la couverture d’un autre pays.

Le coup d’envoi en Australie aura lieu à 3 h 30 AEDT lundi matin.

Comment regarder Arsenal vs Newcastle: Nouvelle-Zélande en direct

Le service de streaming Spark Sport a gagné les droits de montrer l’EPL en NZ, et vous pouvez regarder ce match en direct, avec un coup d’envoi à 4h30 du matin lundi.

Spark a le droit de montrer les 380 jeux en direct et offre un essai gratuit d’un mois, avec un accès après cette période au prix de 19,99 $ par mois.

Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC, ainsi que les téléphones et tablettes Apple et Android. Vous pouvez également regarder sur Chromecast et certains téléviseurs Samsung, avec des plans pour rendre l’application disponible sur Apple TV et Smart TV plus tard dans l’année.

Si vous êtes en dehors de la Nouvelle-Zélande et que vous souhaitez regarder la couverture de Spark Sport, vous pouvez utiliser l’un de nos VPN préférés ci-dessus et regarder la couverture d’une autre nation.

Comment diffuser en direct Arsenal vs Newcastle United en Inde

Star Sports est l’endroit idéal pour se connecter aux matchs de Premier League en Inde et commence à 22 heures, heure de New Delhi.

Vous avez probablement déjà deviné l’alternative – procurez-vous un VPN pour changer votre IP et connectez-vous à un service de streaming en direct d’un autre pays.

Comment diffuser toute l’action en ligne directement sur votre téléviseur

La possibilité de diffuser en direct tout le football sur votre téléphone ou votre tablette est indéniablement utile – vous n’avez pas à manquer un seul objectif, même si vous n’êtes pas à la maison. Mais si vous souhaitez diffuser la Premier League depuis Internet vers votre téléviseur, il peut être utile de prendre une boîte de streaming. Consultez notre guide des meilleurs lecteurs multimédias en streaming, où les goûts d’Apple TV, Roku et Amazon Fire sont tous inclus.

