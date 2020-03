Comment regarder Better Call Saul saison 5: diffusez chaque épisode en ligne de n’importe où

Après une interruption de plus d’un an, Better Call Saul est enfin de retour. La saison 5 de la série à succès a commencé le 23 février et nous sommes là pour vous expliquer toutes les façons de regarder Better Call Saul saison 5 en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Better Call Saul saison 5 triche

Après la conclusion spectaculaire de Breaking Bad, Better Call Saul a été créée en 2015 pour nous donner un aperçu de la première vie de l’avocat sérieusement ombragé de la série, Saul Goodman.

Le premier épisode de la saison 5 de l’émission a été diffusé le 23 février 2020 sur AMC et a désormais une heure régulière à 21h HE les lundis soirs aux États-Unis. Les épisodes sont ensuite généralement distribués mondialement sur Netflix pour être diffusés le lendemain.

À titre d’information, Better Call Saul est la préquelle de Breaking Bad, qui est largement considérée comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps. C’est l’histoire d’origine de l’avocat notoirement tordu de cette émission, Saul Goodman – également connu sous le nom de James Morgan McGill, Slippin ‘Jimmy et Gene Takavic à divers moments de sa brillante carrière.

L’acteur Bob Odenkirk assume à nouveau le rôle principal de Saul, tandis que la saison 5 présente également une foule d’autres favoris de Breaking Bad – le revendeur de drogues impitoyable Gus Fring, le réparateur toujours citable Mike Ehrmantraut et l’agent DEA Hank Schrader.

Si cela suffit pour piquer votre intérêt, lisez la suite pour savoir comment regarder Better Call Saul saison 5 où que vous soyez – notre guide est complètement sans spoiler, donc quelle que soit l’étape à laquelle vous êtes dans le spectacle, vous n’avez pas à vous inquiéter à propos de nous ruiner la prochaine grande torsion.

Comment regarder Better Call Saul saison 5 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Alors que de nombreux abonnés du câble américain trouveront facile de regarder Better Call Saul saison 5 en ligne grâce au site Web et à l’application d’AMC, cela devient un peu plus compliqué si vous vous trouvez à l’étranger et que vous souhaitez écouter le dernier épisode en direct le lundi soir, plutôt que d’avoir à attendre jusqu’à mardi – date à laquelle, Internet est évidemment une mer de spoilers.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder Better Call Saul en ligne pendant sa diffusion, où que vous soyez. Ce simple kit modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes en direct ou à la demande à mesure qu’ils deviennent disponibles, comme si vous étiez allongé sur le canapé en attendant la livraison de la pizza.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez ensuite regarder facilement Better Call Saul saison 5 à peu près partout dans le monde.

Comment regarder Better Call Saul saison 5 en ligne en direct aux États-Unis

Better Call Saul saison 5 est diffusée tous les lundis à 21 h HE / 18 h HP aux États-Unis sur AMC.

Ceux qui souhaitent regarder l’émission en direct et qui pourraient ne pas avoir de bouquet de câbles comprenant AMC peuvent profiter des services de streaming TV comme Fubo et Sling TV pour regarder les épisodes de Better Call Saul dès leur sortie à la télévision.

Sur la base de nos tests et de notre expérience, ce sont les meilleures façons de diffuser Better Call Saul saison 5 aux États-Unis en ce moment – et rappelez-vous, si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder comme si vous étaient à la maison.

Sling TV: Avec des forfaits à partir de seulement 20 $, Sling TV est quelque chose d’un rêve de coupe-cordon et est un moyen facile de regarder Better Call Saul saison 5 sur AMC sans signer votre vie à un fournisseur de câble trop cher. Vous pouvez l’utiliser sur presque tous les principaux appareils de diffusion en continu, y compris Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et Chromecast – ou le lancer sur le pouce sur les mobiles Android et iOS.FuboTV: Offrant un accès à plus de 100 chaînes, y compris AMC, FuboTV ne coûte que 54,99 $ par mois, mais vous pouvez d’abord acheter un essai gratuit pour voir si cela vous convient. D’après notre expérience, c’est une option particulièrement bonne pour les fans des meilleures émissions de télévision comme Better Call Saul qui aiment aussi le sport, car FuboTV offre des flux en direct de Premier League de qualité, plus une couverture NBA, des jeux NFL et bien plus encore.AMC Premiere: L’application payante d’AMC vous permet de regarder des épisodes d’émissions comme Better Call Saul en direct et sans publicité sur la plupart des principaux appareils et peut être acheté pour seulement 4,99 $ par mois. Vous devrez confirmer votre fournisseur de télévision pour vous inscrire, mais à condition que vous puissiez le faire, un essai gratuit est généralement disponible pour les clients éligibles.Amazon Prime Video: Achetez des épisodes individuels de Better Call Saul en HD pour seulement 2,99 $ par pop – ou prenez-vous toute la saison 5 pour seulement 24,99 $. N’oubliez pas que vous ne pourrez pas regarder le nouvel épisode de Better Call Saul avant mardi, après que AMC l’ait diffusé en direct lundi soir.YouTube TV: C’est 44,99 $ mais ce prix vous donne accès à plus de 70 chaînes, y compris AMC, donc les derniers épisodes de Better Call Saul saison 5 seront à votre portée tous les mardis après leur diffusion en direct le lundi soir.

Better Call Saul saison 5: regardez chaque épisode en ligne au Royaume-Uni

Les utilisateurs de Netflix pourront diffuser le dernier épisode tous les mardis, tandis que ceux qui n’ont pas d’abonnement au service peuvent acheter des épisodes individuels ou toute la saison via Amazon Prime Video.

Les ressortissants britanniques qui vivent ailleurs et se trouvent loin de leur pays de résidence lorsque Better Call Saul saison 5 arrive sur ces plateformes peuvent récupérer un VPN et diffuser des épisodes d’un autre pays.

Comment regarder Better Call Saul saison 5 en Australie

Les fans de télévision en Australie peuvent profiter du service de streaming Stan pour regarder Better Call Saul saison 5. Il offre un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez décider si cela vous convient et offre un large éventail d’autres émissions de qualité, notamment Billions, Dexter, The Loudest Voice et The Handmaid’s Tale – plus une tonne de films pour faire bonne mesure.

Si vous êtes déjà abonné à Stan mais que vous vous trouvez en dehors de l’Australie pour le prochain épisode de Better Call Saul, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN et regarder où que vous soyez dans le monde.

Stream Better Call Saul saison 5: comment regarder au Canada

Les amateurs de télévision au Canada savent déjà que Better Call Saul saison 5 est l’une des meilleures nouvelles émissions de télévision Netflix proposées en 2020. La chaîne hôte AMC est disponible sur quelques fournisseurs de télévision canadiens, dont DirecTV, Dish Netowrk et Orby.

Mais si vous ne pouvez pas les regarder localement ou si vous voulez simplement couper le cordon et économiser de l’argent, sachez que vous pouvez utiliser un service de streaming de qualité FuboTV pour accéder à un large éventail de chaînes de télévision – y compris AMC pour tous vos besoins Better Call Saul.

Si vous vous trouvez actuellement autrement, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour regarder les chaînes et les services qui offrent des émissions AMC comme Better Call Saul sans avoir à attendre.

