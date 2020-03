Comment regarder Bloodshot: diffuser le film en ligne n’importe où

Vous pourriez être pardonné de vouloir un peu d’évasion ces jours-ci, et si les films de super-héros sont votre truc, alors il y a une première version de VoD en particulier que vous devriez vérifier. Voici comment regarder Bloodshot en ligne – diffusez le film en ligne de n’importe où avec l’aide de notre guide.

Aide-mémoire de Bloodshot

Libéré: 2020

Réalisateur: David S. F. Wilson

Jeter: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell et Guy Pearce

Durée: 109 minutes

Évaluation (US / UK): PG-13/15

Sur les traces de Marvel et DC, Bloodshot est le premier opus de l’univers cinématographique partagé de Valiant Comics. Tout comme vous pouvez maintenant regarder les films Marvel dans l’ordre, nous espérons qu’un jour les fans de Valiant Comics pourront faire de même.

Il met en vedette Vin Diesel en tant que marine Ray Garrison, qui a été assassiné aux côtés de sa femme, Gina, par un groupe de mercenaires dirigé par Martin Ax (Tony Kebbell). Garrison est ramenée d’entre les morts par des scientifiques et est rapidement transformée en amoureux de bandes dessinées surhumaines, améliorées par les biotechnologies, connues sous le nom de Bloodshot. Après que sa mémoire soit revenue et qu’il se souvienne de sa femme décédée, il se lance dans une mission de vengeance et … c’est tout ce que vous devez savoir avant de regarder Bloodshot, de peur que quoi que ce soit ne soit gâté pour vous.

C’est un premier long métrage de réalisateur pour David S.F. Wilson, qui avait un budget de 45 millions de dollars pour jouer – seulement pour que le film souffre au box-office en raison de la pandémie de coronavirus. Pour atténuer cela, Bloodshot a été diffusé tôt pour une diffusion à la demande.Alors que le film a reçu un accueil critique mitigé, vous pouvez vous faire votre propre opinion dans le confort de votre canapé. Dans cet esprit, voici comment regarder Bloodshot en ligne et diffuser le nouveau film Vin Diesel où que vous soyez.

Comment regarder Bloodshot depuis l’extérieur de votre pays

Les films de super-héros peuvent être une grande source de distraction en ces temps difficiles, mais alors que beaucoup (sinon la plupart) d’entre nous s’isoleront conformément aux directives du gouvernement, certaines personnes peuvent toujours se retrouver à l’étranger pour un certain nombre de raisons. – dans ce cas, un avant-goût du confort de la maison peut être exactement ce dont vous avez besoin. Malheureusement, quand il s’agit de regarder vos services de streaming habituels depuis l’étranger, ce n’est pas toujours possible en raison de restrictions de géo-blocage ennuyeuses.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder Bloodshot et de charger d’autres films en ligne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP afin que vous puissiez continuer à diffuser des films et des émissions de télévision n’importe où.

Il y a des centaines de VPN à choisir, mais nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder Bloodshot en ligne à peu près partout dans le monde.

Comment regarder Bloodshot: options de streaming en ligne aux États-Unis

Regarder Bloodshot en ligne aux États-Unis est facile et disponible sur un grand nombre de services. Parmi ceux-ci, celui que vous trouverez le plus facile à utiliser en fonction de votre familiarité est Amazon Prime Video, où vous pouvez acheter Bloodshot en HD pour 19,99 $. Cela signifie que vous serez propriétaire du film et que vous pourrez regarder Bloodshot à tout moment, autant de fois que vous le souhaitez.

Si 20 $ vous paraissent beaucoup, rappelez-vous simplement combien un billet coûterait à votre cinéma local, s’il était ouvert. Quelle que soit la pandémie actuelle de coronavirus, les avantages de la diffusion en continu à domicile sont trop nombreux pour être pris en compte – économiser de l’argent sur du pop-corn hors de prix et pouvoir mettre en pause le film pour attraper une autre griffe blanche chaque fois que vous aimez être deux de nos favoris.

Non, ce n’est pas gratuit comme autant de contenu pour les abonnés Prime, mais c’est normal pour une telle nouvelle version. Cependant, si vous cherchez à renforcer votre arsenal de streaming en général, sachez que les abonnés Prime peuvent regarder des émissions comme The Americans, Jamestown et Downton Abbey gratuitement avec leur abonnement – et il y a même un essai GRATUIT de 30 jours pour vous permettre consultez le niveau premium d’Amazon.

Si vous voulez regarder Bloodshot en 4K HDR, alors vous pouvez essayer Fandango Now, où il est au prix de 19,99 $. Ou si vous n’êtes pas familier avec ce service et préférez quelque chose que vous connaissez déjà, iTunes le propose également en Ultra HD.

Et rappelez-vous que si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder Bloodshot comme si vous étiez à la maison.

Comment regarder Bloodshot en ligne: options de streaming au Royaume-Uni

Vous pouvez regarder Bloodshot en ligne au Royaume-Uni via une poignée de services de streaming, mais celui que vous aimez le plus est Amazon Prime Video, où le prix est de 13,99 £ pour acheter en HD ou seulement 9,99 £ en SD – cela signifie que vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez.

Non, le film ne fait pas partie du catalogue gratuit Prime Video – mais beaucoup de bonnes choses le font, y compris des émissions télévisées geek-tastiques comme M. Robot, Star Trek: Picard et Justice League. Obtenez un essai Prime GRATUIT d’un mois et vérifiez-le.

Ceux qui ont des ambitions 4K pour regarder Bloodshot trouveront qu’iTunes est le meilleur port d’escale, où il coûte 13,99 £. Et si vous êtes actuellement bloqué au Royaume-Uni ou hors du Royaume-Uni, n’oubliez pas que vous pouvez accéder à tous les services et contenus normaux que vous utiliseriez chez vous en utilisant un VPN.

Vous voulez plus de contenu génial? Disney + est maintenant en ligne au Royaume-Uni et vous pouvez obtenir un ESSAI GRATUIT

Comment regarder Bloodshot en ligne: diffuser le film au Canada

Un certain nombre de services de diffusion en continu populaires sont disponibles pour regarder Bloodshot en ligne au Canada. YouTube est le plus facilement accessible pour beaucoup, ce qui vous permettra de diffuser Bloodshot en HD dans le confort de votre maison pour 24,99 $ CA.

Ceux qui recherchent une expérience de super-héros Ultra HD devraient consulter iTunes, qui est le seul endroit pour regarder Bloodshot en 4K – le prix est le même à 24,99 $, donc il n’y a vraiment aucune raison de ne pas le faire.

Si vous vous trouvez au Canada et que vous souhaitez regarder Bloodshot en ligne comme à la maison, vous pouvez le faire en utilisant un VPN.

Puis-je regarder Bloodshot en ligne en Australie?

Il ne semble pas encore possible de regarder Bloodshot à la demande ou de diffuser le nouveau film Vin Diesel Down Under, car il était toujours prévu de tourner dans les cinémas. Cependant, le continent a récemment accéléré son verrouillage Covid-19 et la plupart des chaînes de cinéma sont désormais fermées, de sorte qu’il pourrait être lancé en VoD à tout moment.

Toute personne bloquée en Australie pour une raison quelconque souhaitant regarder Bloodshot en ligne comme aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada peut simplement utiliser un VPN pour se diriger vers la maison et diffuser le film via Prime Video ou tout autre service de son choix.

