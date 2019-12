Comment regarder Celtics vs Raptors: diffuser en direct le jour de Noël 2019 de basket-ball NBA de n'importe où

Deux des meilleures équipes de la NBA s'affrontent aujourd'hui dans un affrontement de Noël avec la NBA, les yeux toujours fixés sur les séries éliminatoires. Ce sont les Boston Celtics du champion Toronto Raptors et nous vous expliquerons où vous pouvez diffuser en direct le basket-ball NBA de n'importe où pendant ces vacances.

Boston Celtics vs Toronto Raptors – quand et où?

Les Celtics de Boston se rendront à la Scotiabank Arena pour affronter les Raptors de Toronto.

C'est un match du jour de Noël avec un pourboire fixé à midi à Toronto. Cela signifie donc 9h PT, 17h GMT au Royaume-Uni et 4h AEDT jeudi en Australie.

Les Raptors ont remporté le gros match l'an dernier pour la première fois dans l'histoire de la franchise de Toronto. Ce terme n'a pas été simple jusqu'à présent – ils entrent dans celui-ci avec un dossier de 21-9 – mais ils sont toujours bien placés pour se diriger vers d'autres séries éliminatoires, avec le joueur le plus amélioré de la saison dernière, Pascal Siakam, avec des points cette campagne jusqu'à présent.

Les Boston Celtics occupent le deuxième rang de la Conférence Est et participent à cette rencontre de Noël sur une séquence de trois victoires consécutives. Jayson Tatum a une fois de plus été l'une des stars de l'émission, tandis que Kemba Walker a montré pourquoi les Celtics l'ont fait parmi les joueurs les mieux payés du basket-ball.

Pour les fans des Raptors à Toronto, les fans des Celtics à Boston et tous les autres fans de b-ball là-bas, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin ici pour regarder une diffusion en direct Celtics vs Raptors – peu importe où vous êtes dans le monde et même s'il y a une panne d'électricité où vous êtes.

Regardez le jeu Celtics vs Raptors en ligne depuis l'extérieur de votre pays (ou dans une panne d'électricité)

Si vous voulez regarder ce match de basket aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie, nous avons ces informations pour vous un peu plus loin sur cette page.

Les problèmes commencent si vous êtes à l'étranger pendant qu'il est allumé (ou ne pouvez pas le voir en raison d'une panne de courant) car votre couverture sera géo-bloquée par le diffuseur. C'est certainement ennuyeux, mais vous pouvez toujours regarder (et vous n'avez même pas besoin de le taudir avec un flux granuleux et illégal que vous avez trouvé sur Reddit) grâce à un VPN. Ces services vous permettent de remplacer l'adresse IP de votre ordinateur portable ou mobile par une adresse dans un autre État ou pays qui dispose d'un flux. Et ce n'est même pas difficile à faire.

Nous avons testé plus de 100 VPN pour essayer de choisir le meilleur et nous pensons qu'ExpressVPN est le MVP. Il est rapide, sécurisé et compatible avec de nombreux appareils (y compris Android, iOS, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, etc.). Vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 30 jours. C'est pourquoi Express prend tous les éloges.

Inscrivez-vous à ExpressVPN pendant 12 mois maintenant et vous obtiendrez 49% de réduction sur le prix habituel ainsi que 3 mois supplémentaires GRATUITS. Excellent rapport qualité / prix pour un excellent service.

À partir de là, il vous suffit d'ouvrir l'application VPN, d'appuyer sur «choisir l'emplacement» et de sélectionner l'emplacement approprié – c'est super facile à faire. Choisissez n'importe quel pays diffusant un flux NBA en direct et regardez comme si vous étiez dans ce pays.

Comment diffuser la NBA en direct en ligne avec League Pass

Bien qu'il existe maintenant un certain nombre d'options pour diffuser la NBA en ligne (qui seront approfondies ci-dessous), les fans de basket-ball passionnés ne doivent pas chercher plus loin que le NBA League Pass.

Si vous souhaitez suivre votre équipe préférée tout au long de la saison ou même si vous souhaitez suivre toutes les équipes de la ligue, le propre service de streaming de la NBA est notre premier choix pour le streaming de basket en ligne.

Avec le NBA Team Pass, vous avez accès à tous les matchs en direct pour une équipe avec des rediffusions complètes et une diffusion audio également disponibles pour 89,99 $ / 99,99 £ par an. Le NBA League Pass vous offre la même couverture, mais au lieu d'avoir accès à une seule équipe, vous pouvez regarder des matchs en direct pour chaque équipe de la NBA pour 149,99 $ / 179,99 £.

Regardez la NBA à la télévision aux États-Unis

Pour regarder ce jeu NBA à la télévision aux États-Unis, vous aurez besoin d'un forfait câble ou d'un abonnement à un service de streaming qui vous donne accès à ESPN. Et si vous souhaitez regarder sur votre appareil mobile, l'application ESPN vous permettra également de le faire. La dénonciation a lieu à midi HE / 9 h HP.

Si vous êtes un coupe-cordon et que vous n'aimez pas le look du NBA League Pass, ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming qui vous donnent accès à toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour suivre votre équipe NBA préférée. saison.

Voici quelques-uns de nos services de streaming préférés pour regarder le basket en ligne:

Comment diffuser Raptors vs Celtics en direct au Royaume-Uni

Sky Sports et sa chaîne Main Event sont l'endroit idéal pour regarder ce jeu festif avec une heure de début à 17h GMT. Bien sûr, cela signifie également l'accès à l'application mobile, ordinateur portable et console SKy Go.

Vous n'êtes pas intéressé à vous abonner à Sky Sports juste pour regarder du basket? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez également acheter un pass Sky Sports sur Now TV avec des options quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, toutes disponibles hors contrat.

Rappelez-vous également que le NBA League Pass est disponible au Royaume-Uni et pour les fans de basket-ball purs et durs, il devrait être votre premier choix car il vous permet de suivre votre équipe préférée ou même toutes les équipes de la ligue, toute la saison.

(Crédit d'image: Future)

Diffusez en direct le match NBA des Raptors au Canada

Celui-ci est sur SportsNet et SportsNet Now, que vous pouvez obtenir pour 19,99 $ par mois et vous permettra également de diffuser en direct plus de 200 jeux NBA, y compris les Raptors et les Playoffs NBA. Si vous voulez juste regarder quelques matchs de basket-ball, le service propose également un laissez-passer de 7 jours pour 9,99 $.

Cependant, aucune de ces options ne vous offrira la même couverture que le pass NBA League qui vous permet de diffuser une équipe, toutes les équipes de la ligue ou même toutes les équipes sans publicités selon le forfait que vous choisissez.

(Crédit d'image: Future)

Diffusion en direct Celtics vs Raptors en Australie

Si vous prévoyez de regarder la NBA de Down Under, vous aurez besoin d'un paquet de câble qui vous donne accès à ESPN car le réseau détient les droits de diffusion NBA du pays. Vous pouvez obtenir un abonnement Foxtel avec le forfait sport inclus qui vous permettra de regarder tous les matchs de cette saison sur ESPN.

Aujourd'hui, vous devrez être prêt à vous connecter à 4 h 00 AEDT.

Vous ne voulez pas vous inscrire à Foxtel juste pour regarder la NBA cette saison? Ensuite, le service over-the-top Kayo Sports vous a couvert car il vous permettra de diffuser tout le contenu NBA d'ESPN. Cela coûte entre 25 $ et 35 $ selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients pourront le tester par eux-mêmes grâce à l'essai gratuit de 14 jours du service.

Le pass NBA League est également disponible en Australie au cas où vous voudriez regarder votre équipe préférée ou même des équipes tout au long de la saison.

Meilleur pour

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Performance et sécurité

Équilibre des options et facilité d'utilisation