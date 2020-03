Comment regarder Chelsea v Liverpool: diffuser en direct le 5e tour de la FA Cup depuis n’importe où aujourd’hui

Avec les hommes de Jurgen Klopp ayant vu leur ligue invaincue se terminer le week-end, les Reds voudront revenir à la victoire à Stamford Bridge dans le match croisé d’aujourd’hui de la FA Cup 5e tour – ne manquez pas un instant et regardez toute l’action se dérouler avec notre guide de diffusion en direct Chelsea vs Liverpool.

Le club du Merseyside a semblé décidément faillible ces dernières semaines, la défaite 3-0 de samedi contre Watford étant survenue après des victoires serrées contre les batailleurs de relégation Norwich et West Ham en Premier League. L’Atletico Madrid de Diego Simeone a également pris le dessus sur Liverpool en Ligue des champions, donc la pression pourrait enfin atteindre les Reds alors que nous atteignons la fin des affaires de la saison.

Les hôtes de Chelsea ont également connu un patch collant. Les Bleus ont joué un match nul 2-2 décevant à Bournemouth ce week-end après avoir été battu 3-0 par le Bayern Munich en milieu de semaine en Ligue des champions. En fait, ils ont disputé huit matchs sans feuille blanche et ont marqué au moins deux buts lors de cinq de leurs sept derniers matchs.

Chelsea vs Liverpool FA Cup 5e tour – où et quand

Ce 5ème tour de la FA Cup aura lieu à Stamford Bridge dans l’ouest de Londres. Le jeu démarre à 19h45 GMT au Royaume-Uni (où il est gratuit sur la BBC). Il est 14h45 HE ou 11h45 PT aux États-Unis, où un abonnement ESPN + est nécessaire pour regarder Chelsea vs Liverpool en FA Cup aujourd’hui. Ceux en Australie ont un départ à 6h45 AEDT à attendre mercredi matin.

Avec une multitude de blessures, le patron des Blues, Frank Lampard, jouera une deuxième corde par nécessité, avec Christian Pulisic, N’golo Kante, Callum Hudson-Odoi et Tammy Abraham tous indisponibles en raison d’une blessure. De plus, Jorginho est suspendu, il sera donc intéressant de voir comment le onze de départ de Chelsea prend forme.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a profité du tournoi jusqu’à présent pour faire tourner son équipe et le fera probablement à nouveau ici, malgré le choc de dimanche. Liverpool peut-il maintenir son offre de triples sur la bonne voie, ou Chelsea de Lampard mettra-t-il fin à une autre course rouge? C’est ce qu’ils ont fait la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en compétition – la finale de la FA Cup 2012, que Chelsea a remportée 2-1 grâce à un but vainqueur de la légende du club Didier Drogba.

Nous vous expliquerons ci-dessous les meilleures façons de regarder l’action du 5e tour de la FA Cup au Royaume-Uni et dans le reste du monde, afin que vous puissiez vous assurer de trouver un flux en direct Chelsea vs Liverpool fiable, facile d’accès.

Chelsea vs Liverpool en direct gratuitement: regardez le 5e tour de la FA Cup au Royaume-Uni

La BBC accueillera l’action de la FA Cup avec une couverture commençant à 19h30 GMT. Vous pourrez le regarder en direct à la télévision, via l’application BBC iPlayer ou en ligne avec le flux en direct iPlayer. Vous devrez avoir une licence TV valide si vous voulez regarder le match au Royaume-Uni, mais en supposant que vous en ayez une, il est gratuit de diffuser Chelsea vs Liverpool ce soir avec ces options. Il y a aussi le site Web de BBC Sport qui montrera tout le jeu en utilisant la couverture BBC One comme base.

Vous êtes hors du Royaume-Uni aujourd’hui? Essayez de regarder le match depuis l’étranger et vous constaterez que la couverture de la BBC a été géo-bloquée. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas regarder – vous pouvez télécharger et installer un service VPN, qui vous aidera à faire en sorte que votre ordinateur portable ou mobile apparaisse comme s’il était de retour au Royaume-Uni …

Comment regarder une diffusion en direct Chelsea vs Liverpool de l’extérieur de votre pays

Aux Etats-Unis? Ensuite, continuez à faire défiler, car nous avons vos options de visualisation ci-dessous … alerte spoiler, vous aurez besoin d’un abonnement ESPN +. Et les fans de foot au Canada et en Australie peuvent également voir qui diffuse le grand match du 5e tour de la FA Cup d’aujourd’hui pour eux.

Mais si vous êtes à l’étranger pour le jeu et que vous ne pouvez pas regarder votre couverture à domicile en ligne parce qu’elle est géo-bloquée, nous avons une alternative pratique pour vous permettre de regarder comme si vous étiez de retour sur votre canapé.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent.

ExpressVPN (qui est également livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) est le meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes, etc. Consultez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous abonnez à un plan annuel.

Et n’oubliez pas qu’un VPN n’est pas seulement pour le football … vous pouvez en faire beaucoup. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d’autres pays à l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire pour les achats en ligne et les services bancaires

Comment regarder Chelsea vs Liverpool: diffuser la FA Cup aux États-Unis

Le service d’abonnement en ligne ESPN + a de nouveau le droit de diffuser la FA Cup aux États-Unis cette saison

Il ne coûte que 4,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Ce choc du 5ème tour intrigant débute à 14 h 45 HE ou 11 h 45 PT aux États-Unis, et vous pouvez vous inscrire ici pour y accéder sur ESPN +.

Comment diffuser Chelsea vs Liverpool en direct en Australie

ESPN a une fois de plus réussi à décrocher les droits de diffusion de la FA Cup, donc c’est idéal si vous êtes déjà abonné à sa suite de chaînes.

Sinon, vous pouvez choisir Kayo Sports. Le forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Leurs applications signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Comment diffuser en direct Chelsea vs Liverpool au Canada

SportsNet World est la voie à suivre si vous souhaitez regarder l’affrontement Chelsea vs Liverpool 5e tour de la FA Cup au Canada. Bien qu’ils aient peut-être perdu les droits du football de Premier League dans la région au profit de DAZN, un abonnement à Sportsnet coûte actuellement 19,99 $ par mois et vous donnera un accès en direct aux matchs de la NBA, de la NFL, de la LNH et de la MLB. Si tout ce qui vous intéresse, c’est l’action de la FA Cup cette semaine, le service propose également un laissez-passer de 7 jours pour 9,99 $.

