Comment regarder des bandes VHS des années 90 en ligne gratuitement

Si vous en avez assez de payer pour des services de streaming par abonnement premium, vous pouvez toujours regarder gratuitement une tonne de contenu VHS en ligne. La VHS peut être considérée comme une relique ces jours-ci, et presque comique lors de la manipulation d’une bande vidéo physique, mais le contenu trouve une nouvelle maison en ligne.

Pour ceux qui s’en souviennent, la VHS était à peu près le seul moyen pour la plupart des gens de regarder du contenu à la maison qui n’était pas diffusé en direct. C’était également le principal moyen pour la plupart des gens d’enregistrer (et de réenregistrer) la télévision en direct à regarder plus tard à l’aide de leur magnétoscope / enregistreur. Cependant, VHS est tombé en désuétude avec l’avènement des médias de disque – qui a également été relégué depuis dans les coffres de l’histoire, grâce au streaming.

Les archives Internet sont une bibliothèque numérique qui cherche à fournir un accès public gratuit aux documents numérisés. Une partie de cet objectif est le contenu vidéo avec Internet Archive offrant une section spécifiquement étiquetée The VHS Vault. Ce trésor offre un accès à une large collection de contenu VHS, y compris des films, des émissions et des bandes-annonces. Comme le souligne Vice, au cours des deux derniers mois, les téléchargements VHS se sont intensifiés pour une raison quelconque, ce qui a rendu beaucoup plus de contenu soudainement disponible à regarder.

Alors que l’idée générale d’accéder gratuitement au contenu vidéo va plaire à un certain nombre d’utilisateurs, cela ne veut pas dire que ce service sera pour tout le monde. D’une part, et malgré la liste croissante des titres, la sélection de contenus ne conviendra pas à tous les goûts. Après tout, tout contenu qui était disponible sous forme VHS est susceptible d’être considéré comme daté par certaines personnes aujourd’hui, et en ce sens, tout le contenu proposé est daté. De même, pour ceux qui n’ont jamais vraiment fait partie de l’ère VHS, les vidéos seront de moins bonne qualité que ce à quoi elles sont habituées. Alors que le VHS était considéré comme la meilleure qualité domestique à l’époque, c’était il y a longtemps, et bien que tout le contenu du coffre-fort VHS ait été numérisé, il n’a pas été remasterisé. Il s’agit plutôt d’un contenu VHS mis à disposition en ligne dans sa qualité VHS d’origine.

Bien sûr, pour ceux qui se souviennent de VHS et souhaitent pouvoir revisiter cette période de l’histoire, cela va être un véritable trésor de contenu. Le fait que l’accès soit totalement gratuit ne fait que le rendre encore meilleur. Pour vous donner une idée du type de contenu que vous pouvez vous attendre à diffuser gratuitement, vous pouvez commencer avec Dragon Ball Z – Fusion: The Last Saiyan avant de passer à chaque épisode de Tales from the Darkside.

