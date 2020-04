Comment regarder Dispatches from Elsewhere: diffuser en ligne depuis n’importe où dans le monde

Créé par et mettant en vedette Jason Segel (How I Met Your Mother, Forgetting Sarah Marshall), Dispatches from Elsewhere est un spectacle dramatique mystérieux sur le point d’atteindre sa conclusion aux États-Unis et de commencer à captiver le public britannique. Lisez la suite pour découvrir comment diffuser l’émission en ligne de n’importe où, y compris la finale de la saison.

Envoi de l’aide-mémoire Ailleurs

Les dépêches d’Ailleurs ont commencé à être diffusées aux États-Unis sur AMC le 1er mars. Le dernier épisode de la série de 10 épisodes est diffusé sur la chaîne le lundi 27 avril à 22 h HE / 19 h HP. Il devrait commencer à être diffusé au Royaume-Uni sur AMC le 29 avril à 21 h 00 BST.

Le spectacle parfois surréaliste suit quatre personnes ordinaires qui partagent le dénominateur commun de se sentir comme s’il manquait quelque chose dans leur vie. Les quatuors sont réunis après être tombé sur un puzzle “se cachant juste derrière le voile de la vie quotidienne”.

Alors qu’ils commencent à accepter les mystérieux défis lancés par le puzzle, ils découvrent que le mystère s’enroule plus profondément qu’ils ne l’imaginaient, les exposant à un monde de possibilités et de magie.

Bien qu’il ne soit fourni que très peu d’indices, le mystère du jeu maintient l’intrigue du personnage, avec chaque pièce du puzzle, ou “ Dispatches from Elsewhere ”, les rapprochant des réponses qu’ils recherchent.

Aux côtés de Segel, le spectacle dispose d’un casting de stars qui comprend Andre Benjamin (que vous connaissez peut-être mieux sous le nom d’Andre 3000 d’Outkast), Sally Field et Richard E Grant. L’un des spectacles les plus uniques de l’année à ce jour, continuez à lire pour savoir comment regarder les dépêches d’Ailleurs de partout dans le monde.

Regardez des dépêches d’Ailleurs en ligne de l’extérieur de votre pays

Alors que de nombreux abonnés du câble américain trouveront facile de regarder Dispatches from Elsewhere en ligne grâce au site Web et à l’application d’AMC, cela devient un peu plus compliqué si vous vous trouvez à l’étranger et souhaitez vous connecter pour regarder l’émission.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder en direct Dispatches from Elsewhere en direct, où que vous soyez. Ce simple kit modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes en direct ou à la demande au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles, comme si vous étiez allongé sur le canapé pour verrouiller.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder des dépêches d’ailleurs à peu près partout dans le monde.

Comment regarder les dépêches d’Ailleurs en ligne gratuitement aux États-Unis

La finale de Dispatches from Elsewhere sera diffusée lundi à 22 h HE / 19 h HP aux États-Unis sur AMC.

Ceux qui souhaitent regarder l’émission en direct et qui ne disposent peut-être pas d’un bouquet de câbles comprenant AMC peuvent profiter des services de streaming TV pour se connecter et diffuser en continu des dépêches d’Ailleurs en ligne.

L’offre la plus tentante en ce moment est Sling TV, qui propose normalement AMC dans le cadre de son forfait Blue de grande valeur, qui ne coûte que 20 $ par mois pour le premier mois.

Mieux encore, sa promotion Happy Hour d’une durée limitée diffuse gratuitement du contenu tous les soirs de 17 h à minuit, heure de l’Est des États-Unis.

D’autres façons de regarder AMC et de diffuser la finale Dispatches from Elsewhere sont ci-dessous – et rappelez-vous, si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder comme si vous étiez à la maison.

FuboTV: Offrant un accès à plus de 100 chaînes, y compris AMC, FuboTV ne coûte que 54,99 $ par mois, mais vous pouvez d’abord acheter un essai gratuit pour voir si cela vous convient. D’après notre expérience, c’est une option particulièrement bonne pour les fans des meilleures émissions de télévision comme Better Call Saul qui aiment aussi le sport, car FuboTV offre des flux en direct de Premier League de qualité, plus une couverture NBA, des jeux NFL et bien plus encore.AMC Premiere: L’application payante d’AMC vous permet de regarder des épisodes d’émissions comme Dispatches from Elsewhere en direct et sans publicité sur la plupart des principaux appareils et peut être acheté pour seulement 4,99 $ par mois. Vous devrez confirmer votre fournisseur de télévision pour vous inscrire, mais à condition que vous puissiez le faire, un essai gratuit est généralement disponible pour les clients éligibles.Amazon Prime Video: Achetez des épisodes individuels de Dispatches ailleurs en HD pour seulement 2,99 $ par pop – ou prenez-vous toute la saison 5 pour seulement 24,99 $. N’oubliez pas que vous ne pourrez pas regarder le nouvel épisode de Dispatches from Elsewhere avant qu’AMC ne l’ait diffusé en direct lundi soir.YouTube TV: C’est un lourd 44,99 $, mais ce prix vous donne accès à plus de 70 chaînes, y compris AMC, donc les derniers épisodes de Dispatches from Elsewhere seront à portée de main après leur diffusion en direct lundi soir.

Regarder des dépêches d’Ailleurs en ligne au Royaume-Uni

Le drame sera présenté au Royaume-Uni le mercredi 29 avril avec une double facture sur AMC à partir de 21 h 00 BST – une chaîne exclusive aux clients de BT TV.

En plus de pouvoir regarder la chaîne BT TV 333/381 HD, les abonnés au service peuvent regarder l’émission via le lecteur BT et l’application BT TV.

Les ressortissants britanniques qui se trouvent loin de Blighty peuvent récupérer un VPN et diffuser des épisodes de l’étranger.

Diffusion de flux ailleurs: comment regarder au Canada

La chaîne hôte AMC est disponible sur quelques fournisseurs de télévision canadiens, dont DirecTV, Dish Netowrk et Orby.

Mais si vous ne pouvez pas les regarder localement ou si vous voulez simplement couper le cordon et économiser de l’argent, sachez que vous pouvez utiliser un service de streaming de qualité FuboTV pour accéder à un large éventail de chaînes de télévision, y compris AMC pour tous vos besoins de dépêche ailleurs.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Équilibre des options et facilité d’utilisation