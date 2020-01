Comment regarder Doctor Who en ligne: diffuser la saison 12 gratuitement depuis le Royaume-Uni ou l’étranger

Daleks, time lords, the tardis – tout est de retour et plus grand que jamais comme la dernière saison de Doctor Who arrive le temps de voyager sur nos écrans de télévision. Mais bien sûr, pour tous les fans de la série, vous voudrez savoir quelle est la meilleure façon de regarder Doctor Who saison 12 en ligne.

Regarder la saison 12 de Doctor Who en ligne: quand est-elle diffusée?

Épisodes de Doctor Who diffusés sur BBC One. Chaque épisode sera mis en ligne dimanche à 19h GMT.

Vous pouvez soit vous connecter sur votre téléviseur, soit vous rendre sur TVplayer.com pour regarder Doctor Who saison 12 en ligne.

Avec 10 épisodes qui seront diffusés au cours de cette dernière saison, les Whovians devraient recevoir une forte dose d’action de la dernière médecin – Jodie Whittaker. Quelques épisodes et nous pouvons vous dire que la saison s’annonce sérieuse.

Nous avons déjà eu à la fois le spécial de Noël et le spécial du Nouvel An, qui étaient tous deux les plus longs épisodes de l’histoire de Doctor Who, donc pour tous ceux qui sont derrière, il est maintenant temps de rattraper et de regarder la saison 12 de Doctor Who en ligne.

Besoin d’encore plus de raisons pour saisir toute l’action? Juste quelques épisodes et cette série a été particulièrement remplie d’étoiles avec des apparitions d’invités de Stephen Fry et de Lenny Henry, et bien d’autres sont prévues dans le reste des épisodes.

Prêt à regarder la saison 12 de Doctor Who en ligne? Nous avons répertorié ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la capture des derniers épisodes. Il existe même des moyens de regarder si vous vivez actuellement à l’étranger ou si vous êtes en vacances pendant la diffusion de chaque épisode.

Comment regarder gratuitement Doctor Who en ligne au Royaume-Uni:

Regarder Doctor Who pour n’importe qui au Royaume-Uni sera un jeu d’enfant. Rendez-vous simplement sur BBC One tous les dimanches à 19 h pour voir toute l’action en direct.

Plutôt regarder des épisodes depuis votre ordinateur portable, tablette, mobile ou autre appareil? Heureusement, c’est toujours possible. Dirigez-vous simplement vers l’application BBC iPlayer ou le service TVPlayer. Les deux sont entièrement gratuits et donneront un accès complet à chaque épisode pendant leur diffusion.

Diffusez gratuitement Doctor Who de n’importe où dans le monde:

Vous êtes en vacances ou vivez actuellement à l’étranger pendant la diffusion de cette dernière saison? Malheureusement, cela signifie que les épisodes de Doctor Who sont géo-bloqués pour vous. Heureusement, il existe une solution simple pour y remédier.

Tout ce que vous avez à faire est d’apparaître comme si vous étiez de retour au Royaume-Uni grâce à l’utilisation d’un VPN. Un VPN est un outil qui modifie votre adresse IP pour donner l’impression que vous êtes ailleurs – parfait pour essayer de diffuser la télévision.

Notre vote pour le meilleur service VPN va à ExpressVPN, mais comment en installer un et comment l’utiliser pour regarder Doctor Who saison 12 en ligne? Lisez la suite pour répondre à toutes ces questions.

1. Téléchargez et installez un VPN

Le moyen le plus simple et le plus facile de diffuser gratuitement ces derniers épisodes de Doctor Who est de télécharger et d’installer un VPN. Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec tous vos appareils, prend en charge la plupart des services de streaming et se classe parmi les plus rapides. Vous pouvez même l’installer sur des appareils tels que Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Donc, pour un guichet unique, vous ne pouvez pas vous tromper avec Express.

ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et si vous cliquez ici, vous pouvez obtenir 49% de réduction et 3 mois gratuits, aussi.

2. Connectez-vous à l’emplacement du serveur approprié

Ouvrez simplement l’application VPN, appuyez sur “ choisir l’emplacement ” et sélectionnez n’importe où au Royaume-Uni – c’est super facile à faire.

3. Allez à TVPlayer.com

Le service TVPlayer.com est gratuit et le meilleur moyen légal de diffuser toutes les nouvelles séries de Doctor Who.

Comment regarder Doctor Who aux États-Unis

Fans américains, vous avez de la chance! BBC America diffuse tous les épisodes de Doctor Who pour que vous n’ayez pas à les manquer. Tout comme au Royaume-Uni, les épisodes sont diffusés tous les dimanches à 20 h HE, 20 h HP.

Rendez-vous sur le site Web de BBC America pour en savoir plus sur la façon de regarder Doctor Who Season 12 en ligne aux États-Unis.

Regardez les anciens épisodes de Doctor Who en ligne

Nouveau dans la franchise Doctor Who? Il y a beaucoup à rattraper, mais heureusement, où que vous soyez, il est facile de regarder tous les épisodes de Doctor Who:

Regardez toutes les séries du «nouveau» Doctor Who du Royaume-Uni

Doctor Who a une très longue histoire et malheureusement, il n’y a jamais de moyen facile de regarder chaque épisode. Cependant, la BBC est intervenue de manière héroïque pour vous offrir tout depuis le retour de l’émission en 2005. Cela signifie que vous pouvez rattraper une multitude de contenus sur BBC iPlayer.

L’émission était également gratuite à regarder sur l’abonnement Amazon Prime pendant un certain temps, mais vous coûtera désormais par épisode si vous cherchez à suivre cette voie. Vous cherchez une séance complète de binge-watching? Britbox sera le chemin à parcourir, avec tous les classiques Doctor Who datant de ses premiers épisodes des années 60. Cependant, Britbox aura besoin d’un VPN pour contourner sa géo-restriction si vous êtes à l’étranger – faites défiler vers le haut pour toutes les informations à ce sujet.

Regardez les saisons précédentes de Doctor Who en ligne aux États-Unis

Les fans de Doctor Who Stateside peuvent également revisiter les anciens épisodes du programme via le service Britbox mentionné ci-dessus.

Meilleur pour

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation

Navigation privée