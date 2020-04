Comment regarder du contenu HBO gratuit

HBO Il a mis une partie de son contenu ouvert et gratuit pour aider à la quarantaine que de plus en plus de villes et de pays hébergent.

Il se compose de neuf séries – avec toutes ses saisons – et de vingt films, plus de 500 heures d’accès gratuit pour tous ceux qui le souhaitent. Bien que certaines des dernières séries majeures de la chaîne ne le soient pas, comme Westworld ou Game of Thrones, il a accès à du contenu de haute qualité comme The Wire, True Blood, Veep, Six Feet Under, The Sopranos ou Silicon Valley.

Le seul problème est que, pour le moment, il n’est disponible que pour les États-Unis via HBO Go ou HBO Now, les deux applications pour accéder au contenu de la chaîne.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun moyen d’accéder au contenu HBO gratuit. Grâce à des services tels qu’un VPN Il est possible de nous «localiser» aux États-Unis, de télécharger l’application et de créer un compte pour accéder et rendre la quarantaine plus supportable.

Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire à des services comme NordVPN, qui en plus de permettre l’accès au contenu comme si nous étions dans des pays différents, nous aide à sécuriser le trafic Internet.

Tout comme HBO propose du contenu gratuit, NordVPN Elle propose également une partie de son service gratuit courant avril: lors de la création d’un compte, elle 70% de réduction mais en plus il donnera un mois gratuit ou une année gratuite, selon la chance.

Important: vous devez d’abord créer le compte dans NordVPN et installer le service sur votre PC, Mac, iPhone, iPad ou Android, puis télécharger l’application depuis HBO Now ou HBO Go.

Ce sont tous les contenus gratuits que vous proposez HBO:

Les films

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers

Aveuglé par la lumière

Les ponts du comté de Madison

Fou, stupide, amour

Empire du soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

Pain

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon rouge

Smallfoot

Cigognes

Sucker Punch

Inconnu

Séries

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six Feet Under (5 saisons)

Les Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons)

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisons)

Documentaires

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

