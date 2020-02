Comment regarder Fenerbahce vs Galatasaray: diffuser en direct le Derby Intercontinental de n’importe où

Le dernier derby intercontinental de Turquie est à nos portes, avec Fenerbahce prêt à affronter son rival amer Galatasaray à Istanbul aujourd’hui – et nous sommes ici pour vous dire toutes les façons les plus simples de regarder un flux en direct Fenerbahce vs Galatasaray, peu importe où vous vous trouvez.

Aide-mémoire Fenerbahce vs Galatasaray

Le derby intercontinental de dimanche a lieu au domicile de Fenerbahce, qui est historiquement (et peut-être encore mieux) connu sous le nom de stade Şükrü Saracoğlu, mais qui est maintenant officiellement le stade Ülker.

Il est prévu que le coup d’envoi soit donné à 19 h, heure turque TRT. Donc, c’est 16 heures GMT au Royaume-Uni, 11 heures HE ou 8 heures PT aux États-Unis.

Le match turc de Super Lig s’appelle le Derby Intercontinental parce que les deux côtés sont assis sur des côtés opposés du fleuve Bosphore, donc Galatasaray est techniquement en Europe et Fenerbahce est en Asie – d’où l’idée qu’ils s’étendent sur deux continents. Il est également connu sous le nom de Eternal Rivalry et remonte à plus de 110 ans, Galatasaray battant Fenerbahce par un score de 2-0 lors de leur toute première rencontre en 1909, lorsque la Turquie faisait encore partie de l’Empire ottoman.

Au fil des ans, les deux clubs sont devenus les plus performants – et les mieux soutenus – de l’histoire du football turc, c’est donc aussi ouvertement hostile que le sont les rivalités footballistiques. Prenons l’exemple de la rencontre de l’an dernier, qui a vu un arbitre assistant touché par une fusée éclairante.

Ce match est d’autant plus excitant que les deux équipes sont toujours en course pour le titre national turc. Alors que Trabzonspor est actuellement – et peut-être de manière surprenante – assis au sommet de la table Super Lig avec 44 points, Galatasaray n’est pas loin derrière en troisième place avec 42 points, tandis que Fenerbahce pourrait toujours le sortir du sac et avoir 38 points à son nom.

Assurez-vous de savoir comment regarder chaque seconde de l’action Intercontinental Derby 2020 en suivant notre guide de diffusion en direct Fenerbahce vs Galatasaray.

Faites défiler vers le bas pour découvrir vos options de visionnement du football pour l’immense match Fenerbahce vs Galatasaray d’aujourd’hui dans les pays du monde entier. Et si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous craignez de ne pas rattraper le match, ne transpirez pas. Avec la possibilité d’utiliser un service VPN, vous pouvez syntoniser ces appareils, peu importe où vous êtes dans le monde. Et surtout, c’est vraiment facile à faire.

Regardez Fenerbahce vs Galatasaray: diffusez en direct le Derby Intercontinental en Turquie

Nous imaginons que de nombreuses personnes souhaitant regarder Fenerbahce vs Galatasaray aujourd’hui seront basées en Turquie, compte tenu de l’immense popularité des deux équipes là-bas et de la violence de la rivalité. Heureusement, c’est une bonne nouvelle pour les fans de football turcs à domicile car beIN Sports propose une couverture du match. Cela signifie que vous pouvez diffuser en direct Fenerbahce vs Galatasaray en utilisant l’application beIN Sports Connect,

Et les citoyens turcs qui se retrouvent à l’étranger pour le grand affrontement peuvent bien sûr suivre nos instructions ci-dessus, saisir un VPN et se connecter à leur couverture locale au fur et à mesure.

Comment diffuser Fenerbahce vs Galatasaray en direct au Royaume-Uni

Décevant, le seul endroit pour regarder une diffusion en direct Fenerbahce vs Galatasaray au Royaume-Uni est sur le site de paris Bet365 – où vous devez vous inscrire en tant que membre et créer un compte de jeu en ligne.

Aucun diffuseur traditionnel n’a le droit au match, mais les fans de football turcs au Royaume-Uni peuvent accéder à leur couverture locale depuis l’étranger en saisissant simplement un VPN et en suivant les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct à partir de 16 heures.

Comment diffuser en direct Fenerbahce vs Galatasaray aux États-Unis

Aux États-Unis, les fans de football ont de la chance! Ils peuvent regarder Fenerbahce vs Galatasaray en direct en utilisant l’application beIN Sports Connect, qui est gratuite avec un abonnement à beIN Sports via votre câblo-opérateur préféré. Alternativement, le service de streaming Fanatiz, offre un essai gratuit de 7 jours et annonce la Super Lig turque comme l’un de ses principaux domaines de couverture.

Le coup d’envoi du match de ce soir est à 11h HE, ce qui est 8h PT – et n’oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser un VPN pour accéder à votre couverture américaine habituelle si vous vous trouvez ailleurs dans le monde pour le Derby Intercontinental d’aujourd’hui.

Regardez Fenerbahce vs Galatasaray: retrouvez le match en direct au Canada

Comme c’est le cas aux États-Unis, les fans de soccer canadiens peuvent diffuser en direct Fenerbahce vs Galatasaray aujourd’hui en utilisant l’application beIN Sports Connect, qui est disponible pour les deux plus grandes plateformes mobiles du monde – Android et iOS – ainsi que pour d’autres plateformes de streaming.

Et n’oubliez pas qu’en utilisant un VPN, vous pouvez accéder au même flux en direct si vous n’êtes pas au Canada lorsque le jeu est en cours.

Regardez Fenerbahce vs Galatasaray: retrouvez le match en direct en Australie

Malheureusement, les fanatiques du football turc à Oz n’ont pas eu de chance ce week-end. Comme au Royaume-Uni, les options de diffusion en direct Fenerbahce vs Galatasaray sont limitées à Bet365, vous devrez donc vous inscrire à un compte avec le bookmaker – et ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Il est également prévu pour 3 heures du matin AEDT le matin du lundi 24 février, vous devrez donc être un fan assez dévoué malgré tout.

Quiconque en provenance de Turquie qui se retrouve mal à l’aise dans le cadre du grand affrontement Fenerbahce vs Galatasaray peut utiliser l’un de nos VPN préférés pour surveiller sa couverture à domicile – à condition qu’il puisse rester éveillé!

Fenerbahce vs Galatasary H2H: comment les deux rivaux se comparent

La rivalité entre Fenerbahce et Galatasaray transcende uniquement le football, les deux clubs participant également au basket-ball, au volley-ball et même à l’aviron. Mais il ne fait aucun doute que le football est le plus gros et Fenerbahce a actuellement un meilleur bilan global que ses rivaux dans les matchs du Derby intercontinental – bien que Galatasaray ait remporté 22 matchs par rapport aux 19 victoires de Fenerbahce, la nouvelle compétition Super Lig.

En tant que tel, Galatasaray peut se vanter d’avoir le droit de se vanter ultime, car il a également remporté la Coupe UEFA 2000 et la finale de la Super Coupe de l’UEFA – la seule équipe turque à l’avoir fait. Dans l’ensemble, Fenerbahce a remporté le championnat de Turquie le plus de fois au total, avec 28 titres au total, tandis que Galatasaray n’en a qu’un 23 – bien que 22 d’entre eux soient dans l’incarnation actuelle de Super Lig de la compétition nationale. Galatasary a également remporté la Coupe de Turquie 18 fois, tandis que Fenerbahce l’a remportée 6 fois à ce jour.

