Comment regarder Fight Night 166 UFC: diffusion en direct Blaydes vs dos Santos en ligne de n’importe où

Samedi soir, deux des poids lourds les mieux notés de l’UFC entrent en bataille en Caroline du Nord. Cela s’annonce comme l’un des affrontements les plus intrigants de Fight Night pendant un certain temps, et vous regardez chaque instant comme il se passe avec notre guide de diffusion en direct UFC ci-dessous.

L’Illinois Curtis Blaydes affronte l’ancien champion Junior dos Santos dans une épreuve de force que les deux hommes verront comme un tremplin pour un titre décroché contre le détenteur de la ceinture actuelle Stipe Miocic.

UFC Fight Night 166 – où et quand?

La Fight Night d’aujourd’hui aura lieu à la PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord.

Les préliminaires commencent à 17 h HE, 14 h PT, ce qui signifie 22 h GMT pour les téléspectateurs au Royaume-Uni. La carte principale devrait commencer vers 20 h HE, 17 h HP pour les téléspectateurs américains et 1 h GMT dimanche matin pour ceux qui viennent du Royaume-Uni.

Les deux combattants partagent un point bas commun, ayant tous deux été sur le point de recevoir des défaites contre Francis Ngannou, Dos Santos perdant TKO face à la star camerounaise-française lors de sa dernière sortie. Malgré ces revers, la forme passée montre que les deux bagarreurs restent plus que des adversaires dignes de la couronne des poids lourds.

Blaydes possède un tas de statistiques formidables, dont neuf de ses 12 victoires via KO, et détient également le record du plus grand nombre de éliminations de l’histoire de l’UFC. Et avant sa défaite contre Ngannou, Dos Santos avait connu une séquence impressionnante de trois victoires contre les grands frappeurs Blagoy Ivanov, Tai Tuivasa et Derrick Lewis.

Cela semble être une épreuve de force passionnante et vous pouvez regarder l’action dans son intégralité en suivant notre guide de diffusion en direct UFC Fight Night ci-dessous.

Comment diffuser UFC en direct aux États-Unis

Le service d’abonnement ESPN + a les droits de diffusion aux États-Unis pour tous les UFC Fight Nights et PPV. La plateforme d’abonnement en ligne du géant de la radiodiffusion vous donne également accès à des événements de tennis, de football et de boxe à gros prix.

Il coûte 4,99 $ par mois – c’est donc un prix raisonnable et moins cher que les services de streaming comme Netflix (et beaucoup moins que le câble). Cela vous permet de regarder en ligne, mais aussi via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Cliquez sur ce lien pour accéder à ESPN + et vous inscrire

Le propre service d’abonnement en streaming Fight Pass de l’UFC est également disponible au prix de 9,99 $ par mois ou 95,99 $ par an, ce qui donne accès à une large bibliothèque de combats d’archives, de fonctionnalités et de combats exclusifs. Mais depuis le remaniement provoqué par l’accord de diffusion exclusif d’ESPN + qui a vu la couverture en direct des principaux événements ainsi que des combats PPV et des préliminaires PPV passer à ce service, nous ne recommandons maintenant Fight Pass qu’aux plus ardents fans de MMA.

Diffusion en direct UFC depuis l’extérieur de votre pays

Ne vous inquiétez pas si vous êtes un grand fan de l’UFC mais que vous n’êtes pas aux États-Unis pour regarder cette couverture ESPN + ce week-end. Si vous avez trié votre abonnement mais que la couverture est géo-bloquée, vous pouvez essayer d’utiliser un VPN pour changer votre adresse IP en un serveur américain et regarder comme si vous étiez de retour à la maison.

Les réseaux privés virtuels sont également pratiques si vous êtes soucieux de diffuser en toute sécurité sur le Web, grâce au cryptage qu’ils utilisent pour masquer vos informations. Et le meilleur ne consignera pas non plus vos informations personnelles. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN (il vient même avec une garantie de remboursement de 30 jours).

Autrement dit, c’est notre choix en tant que VPN n ° 1 dans le monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Consultez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois GRATUITS sur un plan annuel.

Diffusion en direct de l’UFC Fight Night 166 au Royaume-Uni

Les fans de MMA au Royaume-Uni peuvent regarder Fight Night 166 de samedi sur la chaîne d’abonnement BT Sport. La couverture des préliminaires commence sur BT Sports 1 à 23 h 00 GMT, le programme principal commençant à 1 h 00 aux premières heures du dimanche matin sur la même chaîne.

Si vous cherchez à diffuser l’action, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Diffusion en direct de l’UFC Fight Night 166 au Canada

Les droits de diffusion canadiens de Fight Night de ce soir appartiennent à TSN. Cela signifie donc que vous pouvez y accéder via votre téléviseur, en ligne ou sur l’application TSN si vous avez accès au service.

La couverture de Blades vs Dos Santos commence à 18 heures sur TSN5.

L’utilisation d’un VPN est la voie à suivre si vous souhaitez accéder à un compte lorsque vous êtes à l’étranger.

Comment diffuser Blaydes vs Dos Santos en Australie

ESPN Australia détient les droits de diffusion de l’UFC à Oz et est disponible via Foxtel. Le Pack Sports coûte 25 $ par mois en plus du pack Foxtel Plus de 49 $ par mois.

ESPN2 est la chaîne à privilégier ce soir avec les préliminaires commençant à 10 h 00 HNE dimanche, avec le programme principal des cartes à partir de midi.

Les Australiens peuvent également diffuser l’action en direct via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande.

Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Les applications Foxtel Now et Kayo Sports signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Pour en profiter pendant que vous n’êtes pas Down Under, suivez les conseils VPN vers le haut de cette page.

