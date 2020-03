Comment regarder Frozen 2: diffuser le film en ligne n’importe où

Frozen était un classique instantané de Disney lorsqu’il est apparu à l’écran il y a sept ans et depuis, les enfants du monde entier se sont mis à chanter et à danser comme les princesses Elsa et Anna. Il était inévitable qu’une suite s’ensuive pour donner à ces petits cœurs un autre plein de joie – et maintenant vous et vos petits pouvez regarder Frozen 2 en ligne à la maison.

Aide-mémoire congelé 2

Libéré: 2019

Réalisateur: Jennifer Lee, Chris Buck

Jeter: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad

Durée: 103 minutes

Oui, vous pouvez tout regarder en ce moment – le moment idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps en famille à la maison en ce moment. N’oubliez pas papa et maman, il n’y a aucune excuse pour ne pas chanter aussi!

Les options de visualisation de Frozen II varient selon les pays, la plate-forme principale étant Disney Plus. Comme cela n’a pas encore été lancé partout, nous vous avons également donné plus d’options de visualisation pour votre emplacement ci-dessous. Tout le monde peut rattraper les nouvelles aventures d’Olaf – le bonhomme de neige amoureux du soleil – et du gang.

Alors, comment regardez-vous Frozen 2 en ligne? Continuez à lire et nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir pour obtenir un flux.

Regardez Frozen 2 avec Disney Plus (et GRATUITEMENT)

Vous avez de la chance, les gars! Frozen 2 est à vous et vous pouvez même le regarder gratuitement. Comment? Expliquons-nous.

Ceux d’entre vous en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas peuvent désormais profiter des richesses de Disney Plus, ce qui signifie que vous pouvez vous rendre sur le site pour vous inscrire maintenant et commencer à regarder immédiatement.

Mais encore mieux, vous pouvez obtenir un ESSAI GRATUIT de 7 jours vers Disney Plus, ce qui signifie que vous pouvez profiter de Frozen 2 et de tous les autres contenus du service sans rien payer.

Disney Plus a des applications pour iOS et Android (bien sûr), et est disponible pour regarder en ligne via des appareils comme Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One et Roku.

(Crédit d’image: Disney Plus)

Comment regarder Frozen II sans Disney Plus

Vous n’avez pas d’abonnement Disney Plus et vous n’en voulez pas? Ne vous inquiétez pas, vous avez d’autres options pour louer ou acheter le film. Les voici par pays:

ROYAUME-UNI: Achetez à partir de 9,99 £ ou diffusez sur Sky Go à partir du dimanche 21 mars

Amazon, YouTube, Sky Store, Google Play, iTunes, Chili, Rakuten TV

NOUS: Louez à partir de 4,99 $, achetez à partir de 19,99 $

Amazon, YouTube, Google Play, iTunes, Fandango Now, Microsoft

Australie: Louez à partir de 5,99 $, achetez à partir de 19,99 $

YouTube, Google Play, iTunes, Microsoft

Canada: Louez à partir de 4,99 $, achetez à partir de 24,99 $

iTunes, Google Play, YouTube, Microsoft

Puis-je regarder Frozen 2 à l’étranger?

Pour l’instant, Disney Plus n’a été lancé qu’aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous devrez vous asseoir si vous lisez ceci du Royaume-Uni et de l’Europe car la date de mise en ligne de Disney Plus est fixée au 24 mars – et vous pouvez profiter d’une remise spéciale si vous frappez maintenant.

Si vous êtes hors du pays où vous auriez normalement accès à Disney Plus, vous constaterez que vous êtes géo bloqué – car il est limité à ce pays uniquement en repérant d’où vous vous connectez à Internet. C’est là que le téléchargement d’un VPN peut vraiment vous aider.

Un VPN, ou réseau privé virtuel, modifie intelligemment votre adresse IP et votre emplacement pour vous faire apparaître quelque part où vous n’êtes pas, de manière anonyme. Notre service classé n ° 1 est ExpressVPN grâce à sa simplicité d’utilisation, ses vitesses de connexion rapides et sa sécurité étanche. Il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours si vous voulez juste l’essayer, ou vous pouvez économiser 49% et obtenir trois mois supplémentaires gratuits avec un abonnement annuel.

Lire la suite: