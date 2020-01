Comment regarder Game of Thrones en ligne: diffusez la saison 8 ou rattrapez-vous de n’importe où

Game of Thrones manquant? Tu n’es pas seul. Heureusement, peu importe où vous êtes, il est encore temps de regarder l’intégralité de la saison 8 – que vous l’ayez déjà regardée ou que vous veniez juste de la lancer.

De plus, avec une préquelle de Game of Thrones en cours en 2020, cela vaut toujours la peine de rattraper son retard sur toute cette action avant sa diffusion l’année prochaine. Continuez donc à lire pendant que nous vous expliquons comment regarder Game of Thrones de n’importe où.

Game of Thrones saison 8: quand et où regarder?

Eh bien, c’est tout, toute l’émission a maintenant été diffusée, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus la regarder.

Vous pouvez voir une liste complète des options de visualisation dans plusieurs pays et découvrir comment regarder toute la saison ci-dessous.

Si vous n’êtes pas encore rattrapé, qu’avez-vous fait?! Nous ne pouvons que supposer que vous étiez dans un pays avec un temps de visionnement douloureusement précoce quand il a été diffusé en direct. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez désormais regarder l’intégralité de Game of Thrones en ligne.

Que vous commenciez juste la saison 8, que vous vous prépariez pour la finale épique ou même à mi-chemin de la saison 3 (allez, les émissions sont sorties depuis des années!), Nous pouvons vous dire qu’il y a beaucoup de drame à venir.

Ou si vous avez regardé toute l’émission et que vous avez toujours envie de l’action de Game of Thrones, il y a toujours le brillant Game of Thrones: The Last Watch – un documentaire sur la saison 8. Vous pouvez également trouver des détails à ce sujet ci-dessous.

Donc, si vous avez tout préparé pour le nouvel épisode ce week-end (les t-shirts de fan d’Arya et les manteaux de fourrure Wildling sont essentiels) et que vous manquez simplement de service et de temps de streaming, vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder Game of Trônes en ligne sur cette page.

Regarder Game of Thrones en ligne: diffuser à l’extérieur de votre pays

Vous voulez regarder Game of Thrones en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Inde? Nous avons trouvé toutes vos meilleures options et les avons répertoriées ci-dessous.

Mais, si vous vous trouvez dans les circonstances malheureuses où vous avez réservé des vacances maintenant quand vous voulez les regarder, alors les choses deviennent un peu plus difficiles. Pour ces fans malchanceux, tout espoir n’est pas encore perdu. Vous constaterez que regarder Game of Thrones ne sera pas une option grâce au géo-blocage, mais avec l’aide pratique d’un VPN, vous pouvez contourner cela.

Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours regarder le spectacle, cela devient un peu plus difficile. En utilisant un VPN, vous serez toujours en mesure d’attraper le spectacle en changeant votre adresse IP en un endroit où vous vivez, vous permettant de tout regarder (en supposant que cela ne viole aucun TS & C, bien sûr).

Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons les recommander comme les trois meilleures options VPN actuellement disponibles:

1. Express VPN (livré avec une garantie de remboursement de 30 jours)

Il s’agit du VPN le mieux classé au monde en ce moment grâce à sa vitesse, sa sécurité et sa facilité d’utilisation. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Découvrez Express VPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec un plan annuel

2. NordVPN: La technologie SmartPlay fait de NordVPN un excellent choix abordable pour le streaming

3. IPVanish prend en charge jusqu’à 10 appareils, donc idéal en déplacement et en mettant l’accent sur la sécurité

Regarder Game of Thrones en ligne aux États-Unis

Eh bien, il n’y a vraiment aucune surprise ici, si vous êtes aux États-Unis, alors HBO sera le lieu de prédilection pour tout Game of Thrones. Malheureusement, il n’est pas surprenant que cela signifie que vous devrez vous abonner à un abonnement HBO pour regarder l’émission.

HBO propose quelques packages, tous assez flexibles. Cela signifie que vous pouvez vous inscrire pour un mois, terminer le spectacle, puis annuler si besoin est. Sans oublier, HBO propose des essais gratuits sur tous ses packages, ce qui aide à adoucir le coup. Les prix commencent à 14,99 $ un mois avec HBO et montez selon le forfait que vous choisissez.

Chaque épisode de la saison 8 est maintenant disponible pour rattraper son retard via HBO. Ou regardez Game of Thrones: The Last Watch sur HBO

Regardez Game of Thrones en ligne au Royaume-Uni GRATUITEMENT

Les meilleures nouvelles de tous les temps! Les fans basés au Royaume-Uni peuvent désormais diffuser l’intégralité de la série télévisée à succès sur Now TV, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement au pass Entertainment. Et heureusement, la plate-forme de streaming bénéficie actuellement d’une remise fantastique – deux mois pour le prix d’un, alors dépêchez-vous et prenez-en un!

Vous ne voulez pas vous abonner à Now TV? Une autre option pour vous est de vous inscrire à Sky et d’y regarder la série.

Et si vous êtes hors du Royaume-Uni et que vous souhaitez toujours regarder des émissions sur Amazon, alors vous devrez télécharger et installer un VPN comme décrit ci-dessus.

Visionnez Game of Thrones en ligne au Canada

Si vous êtes au Canada et que vous essayez de regarder Game of Thrones en ligne, vous avez de la chance car Crave a toute la saison disponible pour rattraper son retard, peu importe où vous êtes.

Et si vous n’avez pas encore pu regarder cette saison, les épisodes sont maintenant disponibles pour regarder en rattrapage avec Crave.

Vous pouvez payer Crave sur une base mensuelle ou obtenir un abonnement annuel. Contrairement à HBO, Crave ne semble pas faire d’essais, mais si vous payez pour un abonnement, ils auront un mois gratuit.

Les prix varient pour Crave mais vous pouvez obtenir des forfaits comprenant HBO à partir d’environ 20 $ pour le mois.

Vous voulez voir comment le spectacle a été réalisé? Vous pouvez maintenant regarder The Last Watch – un documentaire sur la création de Game of Thrones saison 8.

Regarder Game of Thrones en ligne en Australie

Si vous essayez d’attraper une de ces saisons en Australie, il n’y a que deux options pour vous, et c’est soit en vous inscrivant au service de câble de Foxtel ou au service de streaming de l’entreprise, Foxtel Now. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Foxtel.

Comme tous les services de streaming ci-dessus, vous devrez payer pour obtenir un abonnement et il existe une multitude de packages disponibles, mais Foxtel propose désormais un essai gratuit de 10 jours si vous n’êtes pas encore inscrit.

Regardez Game of Thrones: The Last Watch – un documentaire sur la saison 8 sur Foxtel.

Regarder Game of Thrones en ligne en Nouvelle-Zélande

Pour ceux en Nouvelle-Zélande, il n’y a vraiment qu’une seule option pour la saison 8 et c’est Neon. La chaîne de divertissement Sky premium sera l’endroit où trouver la saison 8.

Heureusement, le service de streaming fait un essai de 14 jours, vous pouvez donc toujours l’essayer avant de vous y engager. Pour vous inscrire, il vous en coûtera un taux forfaitaire de 13,95 $.

Regarder Game of Thrones en ligne en Inde

Pour les fans en Inde, vous avez de la chance, quand il s’agit de regarder Game of Thrones en ligne, l’Inde a l’option la moins chère. Connectez-vous simplement à Hotstar et ouvrez un compte premium. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

Toute la saison 8 est désormais disponible à tout moment sur Hotstar. Ou regardez Game of Thrones: The Last Watch sur Hotstar.

Comment regarder les saisons 1-8 de Game of Thrones en ligne

Si vous n’êtes pas le plus passionné de fans, vous pouvez toujours commencer à partir du début et progresser jusqu’à la fin de la saison 8 à votre rythme.

Heureusement, la plupart des services de streaming ci-dessus proposent les saisons 1 à 8 de la série, ce qui signifie que vous pouvez regarder tous les anciens épisodes, puis passer en douceur à la nouvelle saison. Ci-dessous, nous avons répertorié chaque pays avec toutes les différentes plateformes de visualisation pour toutes les saisons:

NOUS: Les États-Unis ont une tonne d’options en ce qui concerne l’émission de télévision: HBO GO, chaîne HBO Amazon, Amazon Prime, iTunes, Google Play Store, Fandango et VUDU.

ROYAUME-UNI: Le Royaume-Uni a des tonnes d’options pour visualiser les anciennes saisons, mais les seules options qui ont toutes les saisons sont Now TV ou Sky.

Canada: Les options au Canada sont un peu plus limitées, choisissez entre: Crave Plus, iTunes ou Google Play Store.

Australie: Assez similaire au Canada, choisissez entre Foxtel Now, iTunes, Microsoft Store ou Google Play Store.

Nouvelle-Zélande: SoHo … yep c’est à peu près votre seule option en Nouvelle-Zélande.

Inde: Juste Hotstar, mais quand c’est si bon marché, avez-vous vraiment besoin de faire le tour?

Autre part: Vivez quelque part qui ne figure pas sur cette liste? Essayez de tester un VPN et de vous connecter à l’un des pays ci-dessous avec de nombreuses options pour regarder l’émission.

Aperçu de la finale de la saison 8 de Game of Thrones

Eh bien, tous les épisodes sont maintenant en direct, vous pouvez regarder la bande-annonce du dernier épisode ci-dessus pour avoir un aperçu de ce à quoi s’attendre de la finale épique.

Game of Thrones étant enfin terminé, c’est l’endroit idéal pour découvrir comment regarder Game of Thrones en ligne.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation

Navigation privée