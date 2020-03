Comment regarder Garcia vs Vargas: la boxe en direct de partout ce soir

Peu de combats récents ont opposé deux combattants avec une telle richesse d’expérience l’un contre l’autre – ne manquez pas un moment de l’action avec notre guide de diffusion en direct Mikey Garcia vs Jessie Vargas. Regardez toute l’action de boxe du grand combat de ce week-end en ligne en toute simplicité.

L’épreuve de force de samedi au Texas marque le retour sur le ring du champion du monde en quatre divisions Garcia, qui se bat pour la première fois depuis sa défaite aux points contre Errol Spence Jr – qui a mis fin à une impressionnante séquence de 39 victoires consécutives.

Pendant ce temps, l’ancien champion des poids légers WBA et IBO Vargas entre dans le combat après une victoire de TKO sur Humberto Soto – une victoire qui a mis fin à une série frustrante de deux matchs nuls lors de ses combats précédents.

Mikey Garcia vs Jessie Vargas – où et quand

La confrontation entre Mikey Garcia et Jessie Vargas a lieu le samedi 1 mars au Ford Center de The Star, à Frisco, au Texas. On s’attend à ce que le duo entame sa promenade sur le ring vers 22 h, heure locale CST – ou 23 h HE et 20 h HP. Pour les fans de combat qui cherchent à s’accorder, l’heure Garcia vs Jessie UK est un départ tôt le matin à 4h GMT dimanche.

Le combat voit Vargas perdre du poids. Cela pourrait jouer entre les mains de Garcia, car Vargas possède un avantage considérable de trois pouces sur son adversaire et, peut-être plus important encore, est également un énorme cinq pouces de plus.

La grande question reste de savoir comment Garcia réagira à la défaite cuisante contre Spence Jr, qui a mis fin à l’une des plus belles séquences de victoires de la boxe. L’enjeu est également important, le vainqueur de ce soir étant amené à une confrontation à gros budget avec Manny Pacquiao, l’une des légendes de tous les temps.

Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez regarder le combat avec notre guide de diffusion en direct Mikey Garcia vs Jessie Vargas.

Comment regarder le combat entre Mikey Garcia et Jessie Vargas de l’extérieur de votre pays

Si vous voulez regarder la boxe en dehors de votre pays, vous pouvez constater que le contenu est géo-restreint. Cela pourrait signifier que, malgré l’accès à domicile, vous êtes bloqué pendant votre absence. Ne vous inquiétez pas, cela peut être corrigé avec l’utilisation d’un logiciel intelligent appelé VPN – bien mieux que de rechercher un flux illégal.

Les réseaux privés virtuels sont assez faciles à utiliser, mais le choix d’un VPN peut être difficile, car il y a littéralement des centaines d’applications concurrentes en lice pour une place sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Nous avons fait le travail acharné, cependant, et après avoir testé tous les réseaux privés virtuels les plus populaires peuvent recommander sans réserve ExpressVPN comme le meilleur du monde en ce moment.

Son installation est rapide, simple et directe. De plus, il est compatible avec une multitude d’appareils, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android. Il y a aussi une garantie de remboursement de 30 jours, ou vous pouvez obtenir un plan ExpressVPN de 12 mois et obtenez 3 mois supplémentaires GRATUITS – une économie de près de 50% sur quel logiciel indispensable.

Une fois installé, ouvrez-le et choisissez votre pays de choix dans le menu “ choisir l’emplacement ”, puis commencez à regarder comme si vous étiez assis à la maison. C’est vraiment simple à utiliser ExpressVPN, le meilleur VPN complet pour le streaming.

Comment diffuser en direct Mikey Garcia vs Jessie Vargas aux États-Unis

Le service de streaming DAZN (prononcé “ Da Zone ”) a le droit de montrer Garcia vs Vargas et la couverture commence de la carte principale à 20h00 ET / 17h00 PT sur la chaîne d’abonnement.

Un contrat DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois, ou 99,99 $ pour l’année. Si vous vous inscrivez aux appels DAZN mais que vous êtes en dehors des États-Unis ce week-end, l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder comme si vous étiez chez vous.

Comment diffuser en direct Garcia vs Vargas au Royaume-Uni

La bonne nouvelle est que Mikey Garcia vs Jessie Vargas sera diffusé en direct au Royaume-Uni. Si vous êtes abonné à Sky Sports, vous pourrez regarder le combat gratuitement sur Sky Sports Arena, bien que vous deviez rester debout assez tard pour le plaisir, avec une couverture commençant à 1h du matin GMT et la promenade du ring principal non attendue. jusqu’à 4h du matin ce dimanche.

Les abonnés pourront également diffuser le combat en direct directement depuis l’application Sky Go.

Si vous n’êtes pas abonné à Sky, NOW TV propose un Sky Sports Day Pass pour 9,99 £ qui vous donnera le combat. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de ce laissez-passer d’une journée et de regarder autant de sport que possible en 24 heures ou optez pour un laissez-passer d’une semaine ou d’un mois, qui sont encore plus avantageux.

Cette passe fonctionnera également sur certains appareils Smart TV, PC, Mac, iPad ainsi que sur les appareils iPhone et Android avec les applications respectives. De plus, si vous êtes hors du Royaume-Uni et que vous avez besoin d’un flux, nous pouvons recommander un VPN pour changer votre emplacement IP.

Comment regarder le combat Garcia vs Vargas gratuitement au Canada

DAZN est également la chaîne qui détient les cartes pour Garcia vs Vargas au Canada. Les Canadiens bénéficient également d’un essai gratuit d’un mois, bien que les abonnements soient de 20 $ par mois ou de 150 $ par an à l’heure actuelle.

Mais contrairement aux États-Unis, vous pouvez obtenir un Essai GRATUIT avec DAZN canadien. Cela signifie que si vous ne l’avez pas utilisé auparavant, vous pouvez diffuser en direct Garcia vs Vargas sans payer un seul centime!

Bien sûr, si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous pouvez suivre la route VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Comment diffuser Garcia vs Vargas en direct en Australie

Fox Sports Australia présentera Garcia vs Vargas et la bonne nouvelle est que ce ne sera pas à la carte. Le forfait Fox Sports n’est pas bon marché, MAIS il y a deux semaines GRATUIT essai si vous voulez l’essayer avant d’acheter.

Les Australiens peuvent également diffuser le combat en direct via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande.

Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Les applications Foxtel Now et Kayo Sports signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Garcia vs Vargas: principaux combats de cartes

Mikey Garcia contre Jessie VargasKal Yafai contre Roman GonzalezJulio Cesar Martinez contre Jay HarrisJoseph Parker contre Shawndell Winters

Garcia vs Vargas: combats undercard

Jesse Rodriguez contre Marcos SustaitaLeo Ruiz Acevado contre Dennis KnifechiefAlexis Espino contre Delvecchio SavageIsrail Madrimov contre Charlie NavarroDiego Pacheco contre Oscar Riojas

