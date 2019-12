Comment regarder gratuitement le discours de la reine 2019 en ligne: diffusion depuis le Royaume-Uni ou l'étranger

Une tradition depuis 1932, le jour de Noël marquera la reine assise et une fois de plus un discours spécial de Noël au monde. Vous voulez regarder le discours de la reine en ligne? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Regardez le discours de la reine en ligne: quand est-il diffusé?

La date et l'heure du discours de Noël de la Reine sont simples. Connectez-vous à 15 h le 25 décembre (jour de Noël).

Quant à savoir où le regarder, vous avez le choix. Actuellement, il devrait être diffusé sur BBC One, ITV, Sky One et Sky News et durera environ 10 minutes.

Pour beaucoup, s'asseoir avec la famille pour écouter ce discours est devenu une sorte de tradition de Noël, au même titre que manger de la dinde, ouvrir des cadeaux et rendre ivres des Pogues. Et avec des millions de personnes cherchant à profiter de la spéciale de 10 minutes cette année, son influence sur le Royaume-Uni est incontestable!

Mais que couvrira la reine? Chaque année, le thème a tendance à changer, traitant principalement des événements les plus importants de l'année. Nous ne serions pas surpris si elle s'adressait au Brexit, aux élections générales, au bébé royal et bien sûr, souhaitait au public un joyeux Noël.

L'année dernière, quiconque est allé regarder le discours de Noël de la Reine en ligne a rencontré l'histoire du discours, des éloges pour les militaires, un récapitulatif de ce qui est arrivé à la famille royale au cours de l'année et la Reine exprimant ses opinions sur la façon dont nous devrions traitez-vous gentiment. En d'autres termes, c'est un morceau de télévision sain, parfait pour Noël!

Prêt à vous connecter? Nous avons répertorié ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour regarder le discours de Noël de la Reine en ligne. Vous êtes parti en vacances ce Noël? Ne vous inquiétez pas, nous avons également mentionné un moyen de le regarder à l'étranger également.

Comment regarder gratuitement le discours de la Reine en ligne au Royaume-Uni:

Le discours de la Reine préenregistré sera mis en ligne le jour de Noël (25 décembre). Le temps de regarder est 15 heures, avec le discours ne dure que 10 minutes.

Vous avez quelques choix pour quelle chaîne vous diriger. Il sera diffusé simultanément sur BBC One, ITV, Sky One et Sky News. Plutôt regarder en ligne? Il sera disponible sur toutes les applications – y compris BBC iPlayer, ITV Hub et TVPlayer.

Diffusez gratuitement le discours de Noël de la Reine de n'importe où dans le monde:

Vous vous trouvez hors du Royaume-Uni à Noël? Cela signifie probablement que vous trouvez que le discours de la reine est géo-bloqué et qu'il n'est pas possible de regarder d'où vous êtes. Bien que ce soit une douleur, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le regarder.

Grâce à un petit outil fiable – un VPN – vous pouvez toujours regarder comme si vous étiez de retour au Royaume-Uni. Un VPN prend votre adresse IP et la transporte en Angleterre, ce qui donne l'impression que vous regardez de là.

Cela signifie que vous pouvez continuer à regarder le discours de la reine à l'étranger sans aucune restriction. Mais quel est le meilleur VPN et comment en obtenir un? Nous avons répondu à ces questions ci-dessous:

1. Téléchargez et installez un VPN

Le moyen le plus simple et le plus facile pour capter l'intégralité du discours de la reine gratuitement est de télécharger et d'installer un VPN. Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec tous vos appareils, prend en charge la plupart des services de streaming et se classe parmi les plus rapides. Vous pouvez même l'installer sur des appareils tels que Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Donc, pour un guichet unique, vous ne pouvez pas vous tromper avec Express.

ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et si vous cliquez ici, vous pouvez obtenir 49% de réduction et 3 mois gratuits, aussi.

2. Connectez-vous à l'emplacement du serveur approprié

Ouvrez simplement l'application VPN, appuyez sur “ choisir l'emplacement '' et sélectionnez n'importe où au Royaume-Uni – c'est super facile à faire.

3. Allez à TVPlayer.com

Le service TVPlayer.com est gratuit et le meilleur moyen légal de diffuser l'intégralité du discours. Il vous donnera accès à un certain nombre des services de streaming mentionnés ci-dessus, tous à partir d'un seul endroit.

