Comment regarder gratuitement le discours du Coronavirus de la Reine en ligne: diffusion depuis le Royaume-Uni ou l’étranger

En cette période de crise nationale (et, bien sûr, internationale), il est naturel que la Reine s’adresse au peuple dans une adresse spéciale. Ce n’est que la quatrième fois qu’elle le fait en près de 70 ans sur le trône. Vous voulez regarder le discours du Coronavirus de la Reine en ligne? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Les temps dramatiques appellent des mesures drastiques, et les paroles du chef de l’Etat, âgé de 93 ans, seront sans aucun doute réconfortantes pour beaucoup.

Regardez le discours de la Reine en ligne: quand est-il diffusé?

La date et l’heure de l’adresse du Coronavirus de la Reine sont à 20 heures BST le dimanche 5 avril. Il s’agit donc de 15 heures HE, de midi PT et de 5 heures AEST aux premières heures du lundi Down Under.

Quant à savoir où le regarder au Royaume-Uni, vous avez le choix. En plus de la télévision et de la radio, il sera également diffusé sur Facebook, Twitter et Instagram de la famille royale.

Que ce soit sous la forme d’encouragements pour le moral des travailleurs clés et du NHS, ou comme un avertissement sévère pour chaque membre du public à jouer son rôle pour aplatir la courbe de l’épidémie, le discours de la reine aura probablement un engagement audience mondiale – un peu comme son discours de Noël annuel.

L’adresse sera une émission enregistrée du château de Windsor où la reine réside depuis le 19 mars. Il s’agit du premier discours ad hoc de ce genre depuis le décès de la reine mère en 2002. Elle a également prononcé des discours similaires à la lumière du décès tragique de la princesse Diana. et pendant la première guerre du Golfe.

Vous voulez vous connecter? Nous avons répertorié ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour regarder le discours sur le coronavirus de la Reine – peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Comment regarder gratuitement le discours de la Reine en ligne au Royaume-Uni:

Le discours de la Reine préenregistré sera diffusé le dimanche 5 avril. Le temps de visionnement est 20 heures, le discours ne devant pas durer plus de 10 minutes environ.

Vous avez le choix entre la chaîne vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Il sera diffusé simultanément sur plusieurs chaînes de télévision, notamment BBC One, ITV, Channel 4, Channel 5 et Sky News. Plutôt le regarder en ligne? Il sera disponible sur le service TVPlayer, qui héberge toutes les chaînes Freeview du Royaume-Uni en un seul endroit.

Et en raison de l’ampleur de cette adresse, elle doit également être disponible sur chacun des comptes Facebook, Twitter et Instagram de la famille royale. Il devrait donc être très facile à voir, tant que vous avez un signal TV, une radio ou Internet.

Diffusez le discours de Queen de partout ailleurs dans le monde

S’il vous arrive d’être quelque part dans le monde en ce moment qui ne diffusera pas le discours et bloque les services de médias sociaux ci-dessus, alors vous êtes un peu coincé. La seule option à laquelle nous pouvons penser est d’utiliser un VPN, qui vous permet de modifier votre adresse IP à un autre endroit (comme au Royaume-Uni) et de donner l’impression que vous regardez à partir de là.

