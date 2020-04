Comment regarder Grey’s Anatomy: diffusez la finale de la saison 16 en ligne depuis n’importe où

En 2005, Ellen Pompeo a fait ses débuts en tant que Dr Meredith Gray – le personnage principal d’un drame médical américain alors inconnu appelé Grey’s Anatomy. Avance rapide jusqu’en 2020 et l’idée que la série était autrefois considérée comme un remplacement de mi-saison semble un peu ridicule, n’est-ce pas? Voici comment regarder Grey’s Anatomy saison 16 et diffuser toutes les autres saisons de l’émission à succès en ligne de n’importe où dans le monde.

Aide-mémoire de la saison 16 de Grey’s Anatomy

La saison 16 de Grey’s Anatomy a débuté en septembre 2019, lorsque 25 épisodes du drame médical américain à succès devaient être diffusés dans le monde entier. Entrez en avril 2020 et la pandémie de coronavirus signifie que l’épisode 21 est votre nouvelle finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy – bien que la bonne nouvelle pour les fans de la série soit qu’elle a déjà été renouvelée pour une 17e saison. Si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez regarder Grey’s Anatomy, alors Hulu est une excellente option pour les coupe-cordes – et pour n’importe qui d’autre, vraiment.

Depuis sa première, Grey’s Anatomy a donné naissance à pas moins de trois émissions dérivées et deux adaptations internationales – une en Turquie et une en Colombie. Pas mal, vraiment. En fait, c’est maintenant le drame médical le plus ancien aux États-Unis.

En plus de Pompeo, la première liste des acteurs de Grey’s Anatomy comprenait Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, T.R Knight, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Isaiah Washington et Patrick Dempsey.

Cependant, comme de nombreuses émissions populaires, y compris The Walking Dead saison 10, Grey’s Anatomy ne pouvait pas tout à fait résister à la pandémie de coronavirus, alors maintenant la saison 16, l’épisode 21 – intitulé “ Put On A Happy Face ” – représentera la finale de la saison pour 2020.

Les fans seront sans aucun doute déçus de manquer quatre épisodes supplémentaires, mais en même temps, nous sommes sûrs que vous voudrez nous rejoindre et regarder Grey’s Anatomy saison 16 en entier – diffusez la finale en ligne de n’importe où avec l’aide de notre guider.

Regardez Grey’s Anatomy en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez loin de chez vous lorsque tout le drame se déroule à Grey-Sloan Memorial, ne vous inquiétez pas – vous pouvez toujours regarder facilement la saison 16 de Grey’s Anatomy où que vous soyez. Pour beaucoup, être à l’étranger en ce moment peut sembler être un rêve chimérique. Mais les voyages dans le monde reprendront en une journée, et de nombreuses personnes doivent se rendre à des fins essentielles en ces temps difficiles.

Si cela vous ressemble, alors allez-y et achetez un VPN – qui vous permettra de regarder Grey’s Anatomy en ligne, où que vous soyez. Il s’agit d’un simple kit logiciel qui modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes en direct ou à la demande à mesure qu’ils deviennent disponibles, comme si vous étiez à la maison.

Avec autant de VPN à choisir, il peut sembler impossible de trouver celui qui vous convient.

Une fois installé, sélectionnez l'emplacement de votre pays d'origine et cliquez simplement sur se connecter.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez ensuite regarder Grey’s Anatomy saison 16 – et toutes les autres – peu importe où vous êtes.

Comment regarder la finale de la saison Grey’s Anatomy en ligne aux États-Unis

C’est facile pour beaucoup de gens aux États-Unis, car la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy est diffusée à 21 h HE / 20 h CT sur ABC – ce qui signifie que vous pouvez probablement la regarder même si vous n’êtes pas abonné à un bouquet de câble de fantaisie.

Cependant, si vous préférez couper complètement le cordon, vous devez également savoir que ABC peut être diffusé dans le cadre de Hulu’s offres de grande valeur – qui commencent à seulement 5,99 $ par mois et incluent également une période d’essai GRATUITE.

Ceux qui veulent rattraper leur retard sur un épisode ou trois devraient savoir que la plate-forme de streaming en ligne d’ABC fournit gratuitement certains des épisodes les plus récents de la saison 16 de Grey’s Anatomy – mais pour une frénésie complète de la série, vous devrez peut-être consulter votre abonnement Netflix (15 saisons) ou en achetant la série sur Amazon Prime Video.

Comment regarder la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy au Canada

CTV est le foyer de nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy au Canada et diffuse la finale de la saison 16 de ce soir à 21 h HE / 22 h HE. Les épisodes récents de la dernière diffusion peuvent donc être diffusés via la plateforme en ligne du réseau – c’est vrai, vous pouvez regarder Grey’s Anatomy saison 16 gratuitement si vous êtes au Canada!

Pour le rattrapage et la frénésie, Netflix est probablement votre meilleure option, car il contient actuellement les 15 saisons de Grey’s Anatomy dans son catalogue.

Quiconque au Canada ne peut pas accéder à ce service ou à tout autre service de streaming parce qu’il est à l’étranger devrait envisager de se procurer un VPN afin de pouvoir regarder ses émissions préférées comme il le ferait à la maison.

Comment regarder Grey’s Anatomy saison 16, épisode 21 au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est loin derrière en ce qui concerne la saison 16 de Grey’s Anatomy, mais la bonne nouvelle est diffusée sur Sky Witness tous les mercredis à 21 h 00 BST.

Cela signifie qu’il est également disponible pour les coupe-câbles via Now TV – où le Entertainment Pass dont vous auriez besoin pour regarder la série ne coûte que 8,99 £ par mois et est livré avec un essai GRATUIT.

Le Royaume-Uni vient tout juste d’entrer dans la saison 16 de Grey’s Anatomy, qui a commencé à être diffusée en Grande-Bretagne le 1er avril – une projection approximative prévoit que l’épisode 21 sera diffusé fin juillet ou début août.

N’oubliez pas que quiconque habite quelque part Grey’s Anatomy est diffusé plus tôt – aux États-Unis ou au Canada, par exemple – qui se trouve au Royaume-Uni peut simplement saisir un VPN comme décrit ci-dessus et diffuser comme s’il le faisait à la maison.

Comment regarder Grey’s Anatomy saison 16 en Australie

Comme au Royaume-Uni, les fans de Grey’s Anatomy qui vivent Down Under sont un peu en retard – mais la série est diffusée régulièrement – et GRATUITEMENT – sur 7plus et était jusqu’à la saison 16, épisode 6 au moment de la rédaction.

Pour une expérience de rattrapage totale, pensez à consulter le service de streaming Stan, qui a les 13 premières saisons du drame médical à succès disponibles pour regarder en direct et à la demande en ce moment.

Et les Australiens à l’étranger doivent également se rappeler qu’ils peuvent simplement suivre nos conseils VPN comme détaillé ci-dessus.

