Comment regarder His Dark Materials en ligne: diffusez le spectacle de n'importe où et gratuitement

Il est sûr de dire que cette trilogie épique de romans fantastiques apportés à vos écrans (par HBO et BBC) a été aussi intense et passionnante que les romans.

Et maintenant que le dernier épisode est sur le point d'être diffusé, il est temps de dire au revoir à cette fantastique série en huit parties. Vous ne voulez pas manquer ce qui devrait être une finale épique? Continuez à lire pour découvrir comment regarder His Dark Materials Final en ligne – peu importe où vous êtes sur Terre.

Regardez His Dark Materials Final en ligne: quand et où? La finale a été diffusée au Royaume-Uni à 20 heures GMT le dimanche 22 décembre et elle sera diffusée aux États-Unis à 9 / 8c sur HBO le lundi 22 décembre.

Et juste comme ça, ce spectacle fantastique tire à sa fin, des rebondissements et tournants choquants aux événements tragiques – il est sûr de dire que la série a définitivement livré.

Les deux derniers épisodes ont pris une tournure assez sombre non seulement nous avons vu des scientifiques couper les démons des enfants sous les ordres de Mme Coulter, mais nous avons également vu une violente lutte à mort entre les deux ours polaires, Lorek et Lofur.

D'après ce que nous avons entendu, il a été suggéré que dans ce dernier épisode, nous verrions enfin un spectacle entre Lord Asriel et Mme Coulter et honnêtement, nous ne savons pas lequel d'entre eux Lyra devrait avoir plus peur.

Vous avez hâte de voir la finale de cette série épique? Continuez à lire pour découvrir comment regarder Ses Objets Sombres en ligne – peu importe où vous êtes dans le monde. Pour changer, c'est une excellente nouvelle au Royaume-Uni, où vous pouvez le voir en premier et gratuitement!

Regardez His Dark Materials Final en ligne depuis l'extérieur de votre pays:

Si vous êtes en vacances ou juste temporairement à l'étranger lors de la première de l'émission et / ou de la diffusion des épisodes hebdomadaires, pas de panique! Vous pouvez toujours regarder His Dark Materials Final en ligne au fur et à mesure (ou en rattrapage). En utilisant une petite astuce pratique, vous pouvez contourner les géo-restrictions et les frontières numériques qui gêneraient généralement en utilisant un VPN (en supposant que vous ne violiez pas les conditions générales de diffusion, bien sûr).

Cela vous permettra d'accéder à tous les épisodes incroyables de His Dark Materials au fur et à mesure qu'ils se produisent sans même avoir à être dans l'un des pays où il est diffusé en changeant votre adresse IP. De cette façon, vous pouvez regarder le spectacle à l'étranger.

Quel VPN vous convient le mieux? Notre favori personnel est ExpressVPN. Et comment l'utilisez-vous pour regarder Ses Objets Sombres en ligne? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Comment regarder His Dark Materials Final en ligne aux États-Unis:

Comme il s'agit d'un original de HBO, il n'est pas surprenant que HBO soit le lieu de prédilection pour regarder sa finale Dark Materials en ligne aux États-Unis. La bonne nouvelle est que vous avez le choix entre combien vous payez, car HBO propose quelques packages et offres, et la plupart de ces packages sont assez flexibles. HBO propose des essais gratuits sur tous ses packages, ce qui aide à adoucir le coup. Les prix commencent à 14,99 $ un mois avec HBO et montez selon le forfait que vous choisissez.

Comment regarder His Dark Materials Final en ligne au Royaume-Uni (et GRATUITEMENT):

Si vous regardez depuis le Royaume-Uni, alors BBC One est l'endroit idéal, et même si vous manquez un épisode ou deux, vous pourrez le regarder sur BBC iPlayer au moment du rattrapage. Le dernier épisode a été diffusé le dimanche 22 décembre à 20h. Vous l'avez manqué ou vous êtes hors du pays? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le regarder à partir de votre BBC One ou sur BBC iPlayer, (si vous n'êtes pas au Royaume-Uni pour le moment), vous devrez alors télécharger et installer un VPN comme décrit ci-dessus.

Comment regarder His Dark Materials Final en ligne au Canada:

Heureusement pour les fans canadiens, His Dark Materials sera diffusé exclusivement sur HBO1. L'épisode final sera présenté le lundi 23 décembre à 21h.

Comment regarder His Dark Materials Final en ligne en Australie:

Pour tous les fans australiens, le service de câble de Foxtel ou le service de streaming de l'entreprise, Foxtel Now est la voie à suivre. La finale sera présentée un jour après les États-Unis, donc le mardi 24 décembre à 20h30 – c'est maintenant un régal de Noël. Comme les services de streaming ci-dessus, vous devrez payer pour obtenir un abonnement et il existe une multitude de packages différents, mais Foxtel propose désormais un essai gratuit de 10 jours si vous n'êtes pas déjà inscrit.

Regardez la bande-annonce de His Dark Materials:

