Comment regarder Homeland: diffuser la saison 8 en ligne de n’importe où

Homeland a fait voyager les téléspectateurs au fil des ans. Finie la question de la loyauté du sergent Nicolas Brody, si superbement dépeinte par Damien Lewis au cours des premières saisons. Maintenant, des nuages ​​de doute pèsent sur la tête de son ancien amant, la super-effrayée de la CIA, Carrie Mathison – ou Claire Danes. Lisez la suite et découvrez comment regarder Homeland saison 8 et où diffuser en ligne les derniers épisodes de la série acclamée par la critique.

Aide-mémoire de la saison 8 de Homeland

Homeland saison 8 est la dernière série de l’émission de longue durée, qui a été diffusée pour la première fois en 2010. Elle présente 12 épisodes et diffusés chaque semaine à 21 h HE / H sur Showtime aux États-Unis, où la grande finale est prévue pour le 26 avril. être facilement diffusé via Hulu, tandis qu’au Royaume-Uni, vous pouvez également le regarder à 21 heures le dimanche soir Channel 4 – bien qu’une semaine de retard.

Toujours dans le cadre – et nous devrions émettre un alerte de spoiler mineur pour ceux qui n’ont pas regardé Homeland auparavant – est Saul Berenson de Mandy Patinkin et un très bien interprété Costa Ronin en tant qu’espion russe Yevgeny Gromov. Il était finalement derrière le long sort de Carrie dans un goulag à la fin de la saison 7 de Homeland – et beaucoup pensent qu’il a réussi à la transformer.

L’émission est une adaptation des Prisonniers de guerre de Gideon Raff, qui a été diffusée pour la première fois en Israël en 2010, tandis que Homeland elle-même a remporté de nombreux prix, dont les Emmy Awards et les Golden Globes depuis sa sortie en 2011.

Donc, une fois que vous avez regardé toutes les meilleures émissions de Hulu et les meilleurs films Netflix, entrez et regardez Homeland saison 8 en ligne ou à la télévision – notre guide vous expliquera toutes les façons de le faire de n’importe où dans le monde.

Comment regarder Homeland depuis l’extérieur de votre pays

Vous pouvez regarder la saison 8 de Homeland dans un certain nombre de pays à travers le monde, mais si vous vous retrouvez coincé à l’étranger pendant ces moments difficiles, vous constaterez probablement que le blocage géographique vous interdit d’accéder à vos services de streaming habituels.

Il existe cependant une solution. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder Homeland en ligne, où que vous soyez. Ce kit soigné modifie votre adresse IP afin que vous puissiez diffuser toutes vos émissions préférées en direct ou à la demande, comme vous le feriez dans le confort de votre canapé.

Le nombre de VPN à choisir est vertigineux, alors passons à l’essentiel: après des heures de test, nous recommandons ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors regarder facilement Homeland à peu près partout dans le monde.

Comment regarder la saison 8 de Homeland GRATUITEMENT aux États-Unis

Bien que Homeland soit produit par le réseau câblé premium Showtime, il existe encore un certain nombre de façons de diffuser l’émission en ligne aux États-Unis, y compris un moyen de regarder gratuitement le prochain épisode de Homeland.

Showtime diffuse de nouveaux épisodes de Homeland chaque dimanche à 21h ET / PT et l’un des meilleurs moyens de diffusion est avec Hulu, où vous pouvez l’obtenir en tant que chaîne supplémentaire. Les forfaits Hulu commencent à seulement 5,99 $ par mois et il y a même un essai GRATUIT d’un mois sur l’offre. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez profiter d’un ensemble combiné Hulu, Disney + et ESPN + pour seulement 12,99 $ par mois – mais pour être clair, vous devrez toujours ajouter Showtime en supplément.

Vous pouvez également obtenir Showtime via Amazon Prime Video, et la chaîne propose même son propre service de streaming autonome qui ne coûte que 10,99 $ par mois et est entièrement sans contrat – essayez-le gratuitement pour voir si cela vous convient. Choisissez le bon moment et vous pourrez regarder Homeland gratuitement en ligne, mais uniquement pendant la période d’essai de 7 jours.

Aussi, n’oubliez pas que selon notre guide ci-dessus, si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder Homeland comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Homeland gratuitement en ligne au Royaume-Uni

La mauvaise nouvelle pour les fans de Homeland au Royaume-Uni est que les nouveaux épisodes de la saison 8 sont diffusés une semaine derrière les États-Unis. Mais le verre devient rapidement à moitié plein, car il est diffusé sur Channel 4 chaque semaine le dimanche soir à 21h GMT (ou 22h sur Channel 4 +1). C’est passionnant parce que C4 est une chaîne gratuite au Royaume-Uni, à condition que vous ayez une licence TV valide.

Et cela signifie également que vous pouvez utiliser l’excellent service de streaming All 4 du réseau, qui vous permettra de regarder gratuitement Homeland sur les gadgets iOS et Android, les PC, les Mac, les consoles, les décodeurs et bien plus encore – des applications sont disponibles pour la plupart des appareils modernes.

Si vous résidez au Royaume-Uni hors du pays pour quelque raison que ce soit, souvenez-vous que vous pouvez toujours prenez un VPN pour suivre les derniers épisodes de vos émissions préférées de l’étranger.

Comment regarder Homeland saison 8 gratuitement en ligne en Australie

Les gens en Australie peuvent se compter chanceux, car de nouveaux épisodes de la saison 8 de Homeland sont diffusés chaque semaine sur SBS Viceland. Les lundis soirs sont ceux à marquer dans votre calendrier si vous voulez voir si Carrie est vraiment devenue voyou, et plus précisément 21h30 AEDT.

Mieux encore, cela signifie que les téléspectateurs australiens peuvent utiliser le service de streaming gratuit SBS On Demand pour capturer Homeland sur une large gamme d’appareils.

Si c’est ainsi que vous regarderiez normalement Homeland en ligne en Australie mais que vous êtes à l’étranger pour une raison quelconque, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous rediriger vers le bas vers le bas de toutes vos émissions préférées, comme vous le feriez normalement.

Regardez la saison 8 de Homeland en ligne et regardez au Canada

Vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de la saison 8 de Homeland au Canada sur Crave, qui les diffuse en synchronisation avec Showtime aux États-Unis – donc chaque semaine à 21 h HE le dimanche soir. Il est disponible en tant que service VOD complémentaire auprès de la plupart des principaux fournisseurs de télévision canadiens et également sur une base autonome pour les coupe-câbles – voici comment vous inscrire à Crave et explorer les différentes options.

