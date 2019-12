Comment regarder Jacobs vs Chavez Jr: regarder en direct la boxe de ce soir en ligne de n'importe où

Daniel Jacobs est de retour sur la piste du retour et fera ses débuts super-moyens ce soir contre le vieux joueur mexicain Julio Cesar Chavez Jr. Lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Jacobs vs Chavez Jr, peu importe où vous êtes sur Terre.

La paire partage un point douloureux commun, ayant tous deux récemment été vaincu au niveau moyen par l'indestructible Canelo Álvarez, avec la perte de Jacobs au guerrier aux cheveux roux lors de son dernier combat – une défaite amère aux points en mai qui l'a vu abandonner son Titre IBF poids moyen.

Jacobs vs Chavez Jr – où et quand L'affrontement Daniel Jacobs contre Julio Cesar Chavez Jr aura lieu le vendredi 20 décembre au Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en Arizona. Les promenades sur le ring pour l'événement principal sont prévues vers 21h00 heure locale, donc c'est un départ à 23h00 ET / 20h00 PT à travers les États-Unis et un départ prévu à 04h00 GMT pour les fans de combat au Royaume-Uni.

Mais le record de Jacobs est toujours impressionnant avec 35 victoires et trois défaites et il cherchera à remettre les choses sur la bonne voie contre un autre Mexicain. Alors que les cinq derniers combats de Jacobs ont pris une décision, l'Américain peut encore se vanter d'un pourcentage de KO de carrière formidable de 83% et devrait largement se porter bien jusqu'à 168 livres dans la division des super-moyens.

Fils de six fois champion du monde de boxe à la retraite Julio César Chávez et frère aîné d'Omar Chávez, Chavez Jr fait partie de la royauté de boxe mexicaine, mais sa défaite contre Canelo en 2017 a peut-être été encore plus dommageable que Jacobs ', avec le 33 -Année n'ayant combattu qu'une seule fois depuis cette perte.

Malgré sa rouille potentielle, en partie grâce à son évasion des tests de drogue VADA qui l'ont vu purger une suspension, il ne faut pas oublier que Chavez Jr était autrefois une force dominante en tant que champion des poids moyens, enregistrant 46 victoires avant sa défaite dévastatrice à Canelo. .

Qui reprendra sa carrière sur la bonne voie dans la catégorie Super Middleweight? Lisez la suite pour savoir comment diffuser en direct le combat Jacobs vs Chavez Jr de n'importe où – bien que si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, nous pouvons vous faire gagner du temps en confirmant que DAZN a toute la couverture.

Diffusez en direct le combat Jacobs vs Chavez Jr depuis l'extérieur de votre pays

Aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada ce soir? Ensuite, faites défiler un peu plus bas cette page et nous vous dirons qui diffuse la boxe d'où vous êtes.

Mais si vous êtes à l'étranger ce week-end, vous aurez besoin d'une autre façon de regarder et d'éviter un éventuel blocage géographique. C'est là qu'intervient l'utilisation d'un VPN.

Abréviation de Virtual Private Networking, c'est un logiciel idéal qui vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. (c'est-à-dire celui qui est réellement montrant la boxe). Ils sont également très pratiques si vous êtes soucieux de diffuser en toute sécurité sur le Web, grâce au cryptage qu'ils utilisent pour masquer vos informations. Et le meilleur ne consignera pas non plus vos informations personnelles. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur service VPN actuellement disponible. ExpressVPN (livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) et est notre meilleur VPN classé au monde en ce moment grâce à sa vitesse, sa sécurité, sa facilité d'utilisation et son service client de haut niveau. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Découvrez ExpressVPN maintenant et obtenez 3 mois GRATUITS avec un plan annuel.

Comment regarder Jacobs vs Chavez Jr: diffusion en direct aux États-Unis

Le service de streaming DAZN a ajouté un autre événement à sa liste sans cesse croissante avec le combat Jacobs vs Chavez Jr. Ce combat principal devrait commencer à 23 h HE / 20 h HP. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous inscrire à DAZN sur son site Web. Un contrat vous coûtera 19,99 $ par mois et la chaîne promet “ plus de 70 nuits de combat par an '' – c'est là qu'un contrat d'un an à 99 $ a une valeur bien meilleure. Si vous vous inscrivez aux appels DAZN mais que vous êtes en dehors des États-Unis ce week-end, l'utilisation d'un VPN vous permettra de regarder comme si vous étiez chez vous.

Comment diffuser en direct Jacobs vs Chavez Jr au Canada GRATUITEMENT

DAZN est également la chaîne qui détient les cartes pour Jacobs contre Chavez Jr au Canada. Mais contrairement au sud de la frontière, les Canadiens se voient également offrir essai gratuit d'un mois. Les abonnements sont de 20 $ par mois ou 150 $ par an actuellement. Bien sûr, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez suivre la route VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Comment regarder le combat Jacobs vs Chavez Jr: flux britannique

Si vous êtes un client de Sky Sports, vous pouvez regarder toute l'action des États-Unis avec une couverture commençant sur le Sky Sport Main Event à 2 heures du matin tôt le samedi matin. Si vous n'êtes pas abonné à Sky, vous pouvez regarder le combat en achetant un pass Sky Sports unique avec NOW TV, au prix de £ 99 par jour, alors que son offre spéciale a actuellement un mois entier pour seulement £ 20. Pas au Royaume-Uni? Ensuite, vous aurez besoin d'un VPN pour regarder ce flux en direct comme si vous étiez de retour à la maison