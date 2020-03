Comment regarder Keeping Up With The Kardashians saison 18 en ligne de n’importe où

La famille la plus dramatique de la planète Terre est de retour, avec de nombreux secrets dévoilés, des vacances en famille et même des disputes physiques. Prêt pour que la momager et ses filles reviennent sur votre écran? Continuez à lire pour découvrir comment regarder Keeping Up With The Kardashians de n’importe où dans le monde.

Keeping Up With The Kardashians saison 18 – détails clés

La saison 18 de KUWTK devrait être diffusée le jeudi 26 mars à 20 h HE / HE sur E! (également disponible sur Sling TV et Hulu)

Et c’est le moment et l’endroit que vous devrez regarder car il diffuse tous les jeudis par la suite.

S’il y a quelque chose que la bande-annonce de cette saison nous a montré, c’est que les filles sont de retour et la Bible !, plus dramatique que jamais.

Nous ne donnerons pas trop loin, mais d’après ce que la bande-annonce a taquiné (vous pouvez le voir plus loin dans cet article), Kim devient apparemment trop amicale avec l’ex de Khloe, le bébé papa et la star de la NBA Tristan Thompson. Les fans peuvent également s’attendre à voir les excursions d’affaires et de beauté habituelles, complétées par des vacances en famille luxueuses et extravagantes.

Nous pensons que nous venons de trouver notre nouvelle série de télé-réalité préférée Okurr? Alors continuez à lire pour savoir où regarder Keeping Up With The Kardashians de partout dans le monde.

Comment regarder Keeping Up With The Kardashians en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez loin de chez vous lors de la première de la saison de KUWTK ou si vous êtes coincé à l’étranger pendant un certain temps – pas besoin de paniquer, les géo-blocs sont faciles à surmonter.

Tout cela grâce à une technologie pratique appelée VPN, elle modifie votre adresse afin que vous puissiez diffuser KUWTK quel que soit l’endroit dans le monde où vous vous trouvez. Vous pouvez donc regarder chaque épisode en direct ou rattraper la série et regarder comme si vous étiez de retour à la maison.

Parmi les centaines de VPN disponibles, notre préféré est ExpressVPN. La connexion aux serveurs est rapide, simple à utiliser et sécurisée. Il est compatible avec Apple TV, Amazon Fire TV Stick, les logiciels Xbox, PlayStation, iOS et Android et de nombreux autres appareils.

Ce qui rend ExpressVPN particulièrement attrayant, c’est sa garantie de remboursement flexible de 30 jours. Encore mieux, si vous vous abonnez à un plan annuel, vous bénéficierez d’une remise de 49% et de 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre exceptionnelle sur un kit essentiel.

Une fois téléchargé, recherchez l’emplacement de votre pays d’origine ou sélectionnez-le dans la liste prédéfinie. Cliquez sur se connecter, prenez le pop-corn et préparez-vous à regarder tout le drame se dérouler.

Regardez Rester avec les Kardashian aux États-Unis

Si vous avez un câble, vous pouvez le regarder en direct sur E! tous les jeudis à partir de 20 h HE. Vous pouvez également diffuser le spectacle via E! La plate-forme en ligne de Entertainment, mais vous devrez entrer les détails de votre fournisseur de câble pour le faire.

Cependant, si vous avez complètement coupé le câble, vous avez d’autres options, avec les services de streaming TV par abonnement à votre secours:

Sling TV: Si vous souhaitez continuer avec Sling, cela ne pourrait pas être plus simple – il suffit de sélectionner le package Sling Blue qui vous donne accès à E !. De plus, le fournisseur a un accord en ce moment qui vous donne 10 $ de votre premier mois.

Hulu: Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, Hulu est la réponse. Actuellement, la plate-forme de streaming dispose d’un essai gratuit de 30 jours et après cela, il ne coûte que 5,99 $ par mois pour diffuser cette série de téléréalité à succès.

Visionnez Keeping Up With The Kardashians en ligne au Canada:

Pour tous les fans basés au Canada, si vous avez un câble qui a la chaîne E! vous êtes prêt! Syntonisez simplement E! le jeudi 26 mars à 20 h HE / 17 h HP.

Vous n’avez pas de câble? Hayu est la voie à suivre. Les abonnements commencent à seulement 5,99 $ CAD par mois et en plus vous obtenez votre premier mois GRATUITEMENT!

Comment regarder Keeping Up With The Kardashians en ligne au Royaume-Uni

Si vous avez un abonnement Sky, vous avez de la chance! Branchez-vous simplement sur E! le dimanche 29 mars à 21h BST. Malheureusement, il est diffusé un peu plus tard au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, après la première mondiale tous les dimanches à la même heure. Vous pouvez utiliser notre guide dédié pour obtenir les meilleures offres Sky TV.

Vous n’avez pas d’abonnement Sky? Hayu est votre meilleur pari, avec votre premier mois GRATUIT et des abonnements à partir de seulement 4,99 £ par mois.

Comment regarder Keeping Up With The Kardashians en ligne en Australie

Pour les fans de Down Under, si vous avez un plan TV qui inclut E !, cela ne pourrait pas être plus facile – syntonisez simplement le E! chaîne le vendredi 27 mars à 19h30.

Votre autre option est Hayu. Avec Hayu, vous bénéficieriez d’un essai gratuit de 30 jours et pour seulement 6,99 $ AUD par mois, vous pourrez suivre toutes les ruptures, les mensonges et les liens familiaux.

Où regarder Keeping Up With The Kardashians en ligne: saison 1 à 17

Si vous n’êtes pas complètement rattrapé par toutes les excursions et les ébats de la famille, ne vous inquiétez pas – quel meilleur moment est-il pour commencer une série avec 17 saisons alors maintenant que nous devons tous passer de plus en plus de temps à la maison?

NOUS: Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à Hulu ou Sling TV Okurrr?

ROYAUME-UNI: Pour les fans basés au Royaume-Uni, vous devrez également vous rendre à Hayu. Vous ne voulez pas vous inscrire à Hayu? Vous pouvez également le regarder sur Sky si vous l’avez.

Canada: Vous devrez vous abonner à Hayu pour regarder ces célèbres soeurs

Australie: Vous avez beaucoup d’options pour rattraper les dernières options familiales. Choisissez Hayu, Foxtel ou 9Now.

Autre part: Actuellement dans un pays ne figurant pas sur la liste? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours obtenir un VPN et diffuser le spectacle depuis l’un des pays ci-dessus.

