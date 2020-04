Comment regarder Killing Eve en ligne: diffuser la saison 3 de n’importe où

L’une des émissions télévisées les plus acclamées de la mémoire récente est de retour pour une autre série en ce moment, alors que Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge revient pour une troisième saison. Les stars Sandra Oh et Jodie Comer sont toujours fermement au milieu de leur jeu sans fin de chat et de souris – prêts à sauter à nouveau? Voici comment regarder Killing Eve en ligne et diffuser la saison 3, peu importe où vous êtes dans le monde, y compris le nouvel épisode diffusé cette semaine aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Aide-mémoire de la saison 3 de Killing Eve

Killing Eve a été créé en 2018 sur la BBC et a déjà été renouvelé pour une quatrième saison – afin que les fans puissent être assurés que 2020 n’est pas la dernière qu’ils verront d’Eve et Villanelle … ou est-ce possible? Ceux qui souhaitent avancer dans l’intrigue peuvent toujours se tourner vers la série de romans Villanelle, de l’auteur Luke Jennings, qui sert de base à Killing Eve telle qu’adaptée et produite par Phoebe Waller-Bridge. Il est diffusé le dimanche soir sur BBC America et AMC aux États-Unis – qui peuvent tous deux être diffusés sans câble dans le cadre d’un Pack Sling TV Orange.

Il est sûr de dire que Killing Eve a été un grand succès lors de sa première sortie, qui a été salué pour la manière de façonner intelligemment des éléments de suspense classiques avec un humour sombre et décalé – ce dernier étant l’une des spécialités de Waller-Bridge.

Premier exemple – quand vous voyez qu’un épisode d’une émission de télévision gagnante aux BAFTA s’appelle “Slowly Slowly Catchy Monkey”, qui d’autre pourrait-il vraiment être?

Les critiques de la saison 3 de Killing Eve ont été plus mitigées, mais quiconque est allé aussi loin dans la série voudra sans doute voir à quoi cela ressemble – et compte tenu des circonstances actuelles dans de nombreux pays du monde, qu’est-ce qui vous arrêtera?

Aux États-Unis, il peut encore rivaliser confortablement avec la plupart des meilleures émissions de Hulu, alors suivez notre guide pour expliquer toutes les façons les plus simples de regarder Killing Eve saison 3 et de diffuser l’émission en ligne de n’importe où dans le monde.

Comment regarder Killing Eve en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Le coronavirus a peut-être temporairement mis au lit d’anciens paradigmes comme les vacances et les voyages d’affaires, mais le fait est que les voyages internationaux reprendront un jour en entier – et vous pourriez même être coincé en dehors de votre pays d’origine, pour une raison quelconque. Si et quand c’est le cas, vous pourriez être pardonné de vouloir goûter au confort de la maison, surtout maintenant.

Si cela signifie diffuser les services comme vous le feriez normalement, le blocage géographique peut s’avérer être un obstacle majeur – mais heureusement, il existe une solution facile. En utilisant une petite astuce pratique, vous pouvez contourner ces frontières numériques embêtantes en utilisant un VPN. Cela vous permettra d’accéder à Killing Eve au fur et à mesure en changeant votre adresse IP en votre pays de résidence. Mais quel VPN vous convient le mieux?

Après des tests approfondis, notre favori personnel est ExpressVPN, ce qui vous permet de changer votre adresse IP sur à peu près n’importe quel appareil que vous avez, que ce soit un ordinateur portable, un mobile, Roku, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, une console de jeux, etc., de sorte qu’il pense qu’il se trouve dans un emplacement différent.

Nous considérons qu’ExpressVPN est le meilleur car il est si simple et direct. Il dispose également de connexions très rapides et d’une sécurité étanche. Vous pouvez l’essayer avec une garantie de remboursement de 30 jours, ou opter pour un plan annuel de bien meilleure valeur avec 49% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits.

Une fois que vous l’avez, allez-y et ouvrez l’application VPN, appuyez sur “ choisir l’emplacement ” pour vous transporter virtuellement chez vous – c’est super facile à faire. Une fois que vous avez changé pour une région appropriée, il vous suffit de vous rendre chez votre diffuseur domestique et vous êtes prêt à regarder toute l’action de Killing Eve.

Comment regarder Killing Eve gratuitement en ligne: diffuser la saison 3 au Royaume-Uni

La BBC double ses références numériques avec Killing Eve saison 3, diffusant le thriller d’espionnage à succès sur iPlayer avant même de le déposer sur la télévision terrestre.

Cela signifie qu’au Royaume-Uni, Killing Eve saison 3 est d’abord disponible pour regarder en ligne via le service de streaming de Beeb, avec de nouveaux épisodes téléchargés chaque lundi vers 6 heures du matin, nous dit-on.

Cela signifie également qu’un grand nombre de personnes peuvent regarder Killing Eve gratuitement – car tout ce dont vous avez besoin pour diffuser iPlayer est une licence de télévision britannique valide. Pour plus de types analogiques, Killing Eve saison 3, épisode 1 sera diffusé sur BBC One à 21h le dimanche 19 avril.

Comment regarder la saison 3 de Killing Eve en ligne aux États-Unis

Les États-Unis l’ont encore mieux que le Royaume-Uni quand il s’agit de regarder la saison 3 de Killing Eve en ligne. C’est parce que le Beeb a donné les premiers dibs à son tournage BBC America – donc de nouveaux épisodes de Killing Eve sont diffusés chaque dimanche à 21 h HE / 20 h CT, le prochain étant l’épisode 2.

Vous pouvez également le regarder sur AMC en même temps et les deux canaux sont disponibles pour les coupe-câbles dans le cadre de Le superbe package Orange de Sling TV, qui ne coûte que 30 $ par mois et comprend également ESPN ainsi que AMC et BBC America.

Alternativement, il est également disponible via un autre service de diffusion en continu populaire, Hulu, qui offre une période d’essai GRATUITE afin que vous puissiez voir si cela vous convient.

Et rappelez-vous, si vous avez mal assorti des vacances ou si vous vous trouvez juste hors des États-Unis lorsque vous voulez le regarder – vous pouvez toujours utiliser un VPN.

Comment regarder Killing Eve en ligne en Australie

Les Australiens sont ravis quand il s’agit de regarder Killing Eve – le service de streaming iview d’ABC promet que la première de la saison sera diffusée en direct le lundi 13 avril à 12 heures, heure locale.

Et comme toujours, toute personne qui réside normalement dans les profondeurs mais se trouve hors du pays pendant cette période particulièrement difficile peut utiliser un VPN pour se reconnecter aux services et aux plates-formes qu’ils utiliseraient normalement à la maison.

Comment regarder Killing Eve en ligne: diffuser les saisons 1 et 2 gratuitement

Si vous êtes nouveau à Killing Eve, alors il y a pire à faire pendant une pandémie mondiale que de regarder les deux premières saisons de l’émission à succès.

N’importe qui au Royaume-Uni ou aux États-Unis a du bon, car l’émission de la BBC est disponible sur un certain nombre de services de streaming pratiques.

Aux États-Unis, la meilleure option pour binging Killing Eve en ce moment est Sling TV, dont le forfait Orange abordable à 30 $ par mois vous offre le catalogue complet pour le streaming à la demande ainsi que tous les nouveaux épisodes de la saison 3.

Une autre option est Hulu, qui offre un essai GRATUIT et les saisons 1 et 2 de Killing Eve à la demande, mais notez que vous aurez besoin de son forfait Hulu + Live TV haut de gamme, qui coûte normalement 54,99 $ par mois.

Bien que BBC America propose également sa propre option pour un flux gratuit de Killing Eve de la saison 2 – tout comme AMC au meilleur de nos connaissances.

Au Royaume-Uni, tout cela est gratuit à condition que vous déteniez une licence TV valide dans le pays – dans ce cas, connectez-vous à BBC iPlayer et regardez Killing Eve saisons 1 et 2 gratuitement en ligne.

Si vous êtes en Australie, vous pouvez regarder la saison 1 de Killing Eve sur Stan – mais au-delà, vous envisagez de payer pour acheter l’émission via une plate-forme comme iTunes.

