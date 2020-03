Comment regarder la Coupe du monde féminine T20: diffusez en direct le cricket en ligne de n’importe où

Il n’a jamais été aussi facile de regarder le cricket en ligne, donc peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez obtenir une diffusion en direct de la Coupe du monde féminine T20 ICC de grande qualité en 2020. Les 10 meilleures équipes du monde ont maintenant été réduites à seulement deux finalistes – l’Inde et l’Australie.

L’Australie, pays hôte, est entrée dans le tournoi en tant que légère favorite et a battu une équipe sud-africaine talentueuse en demi-finale pour se qualifier pour le match de dimanche. Dans l’autre demi-finale de la Coupe du monde féminine T20, une Inde invaincue a dépassé l’Angleterre sans qu’une balle ne soit lancée, en raison du temps de lavage – un résultat ironique pour le moins, étant donné la réputation de pluie du Royaume-Uni.

Feuille de triche ICC T20 World Cup 2020 pour femmes

La Coupe du monde ICC 2020 T20 féminin est la septième édition du tournoi biennal et a commencé le vendredi 21 février. La finale Inde vs Australie a lieu à Melbourne le dimanche 8 mars à 18 h, heure locale (AET), à 13 h 30 IST. à New Dehli et 7h GMT au Royaume-Uni.

Cependant, peu diraient que l’Inde ne mérite pas une place en finale. Leur impressionnante Coupe du monde T20 a débuté le vendredi 21 février avec une énorme victoire sur nul autre que l’Australie – seulement 17 pistes séparaient les deux parties de la journée. L’Inde a ensuite souligné à quel point leur équipe (et leurs nerfs) étaient impressionnants, battant la Nouvelle-Zélande par une marge encore plus mince de 3 points.

Menés par le capitaine Harmanpreet Kaur – qui a frappé un 171 contre l’Australie en 2017 lors d’un ODI – ils comptent également deux des jeunes les plus prometteurs du monde: Richa Ghosh et Shafali Verma, 16 ans.

Les espoirs sont particulièrement élevés pour Shafali, qui a gravé son chemin dans l’histoire du cricket indien lorsqu’elle a battu le record de 30 ans du légendaire Sachin Tendulkar et est devenue la plus jeune joueuse du pays à marquer un demi-siècle, accumulant 73 points contre les Antilles en seulement 15 ans et 285 jours.

Maintenant que nous sommes à la fin des affaires du tournoi, nous sommes sûrs que vous regarderez pour regarder la grande finale. Notre guide explique comment obtenir une diffusion en direct fiable de la Coupe du Monde T20 ICC 2020 pour femmes de n’importe où dans le monde.

Comment diffuser en direct la Coupe du Monde Féminine ICC T20 depuis l’extérieur de votre pays

Vous ne devez pas manquer la finale de la Coupe du monde féminine T20 2020. Même si vous êtes à l’étranger et découvrez que la couverture en ligne de votre diffuseur domestique est géobloquée, il existe un moyen simple et parfaitement légal de regarder votre couverture nationale de cricket sans recourir à des flux douteux – utilisez simplement un VPN pour vous connecter à votre pays qui est diffuser le match. Voici comment.

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu, grâce à sa combinaison tueur de sécurité, de vitesse et de simplicité d’utilisation. Il est également compatible avec de nombreux appareils de streaming tels que Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple. Donc, pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, ExpressVPN est votre meilleure option (ou l’un des autres meilleurs services VPN disponibles ci-dessous).

Le meilleur de tous, Express VPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours. Il s’agit du VPN le mieux classé au monde en ce moment, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment qui le placent en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou vous inscrire à un plan annuel et obtenir 3 mois absolument GRATUITS. Découvrez Express VPN

Une fois installé, il vous suffit d’ouvrir l’application VPN, d’appuyer sur “ choisir l’emplacement ” et de sélectionner l’emplacement approprié – c’est super facile à faire. Choisissez n’importe quel pays affichant la Coupe du monde de cricket et regardez comme si vous étiez dans ce pays.

Comment regarder une diffusion en direct de la Coupe du monde de cricket T20 féminin depuis l’Inde

Star India et, en particulier, Star Sports est le diffuseur officiel à la télévision de la Coupe du monde féminine T20 pour les espoirs de tournois en Inde.

Vous n’avez pas accès à Star? Pas de soucis – vous pouvez vous inscrire à la place à son service de streaming Hotstar. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (environ 3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

Et ce n’est pas seulement le cricket que Hotstar présente, l’abonnement ci-dessus vous donne également accès à des émissions de télévision américaines et bien plus encore. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN si vous êtes en dehors de l’Inde pour obtenir la couverture que vous auriez normalement chez vous.

Comment regarder la Coupe du monde de cricket T20 féminin: détails de la diffusion en direct pour l’Australie

Les Australiens ont de la chance car ils sont l’un des seuls pays au monde à pouvoir regarder gratuitement une partie de la Coupe du monde de cricket féminin T20 2020 – tout le match de l’équipe australienne sera diffusé sur Channel 9.

D’autres pays verront leurs matchs couverts par Foxtel et son service de streaming compagnon Foxtel Now, mais peut-être plus commodément, les Australiens peuvent diffuser en direct chaque action de la Coupe du monde de cricket via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande. Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Les applications Foxtel Now et Kayo Sports signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Comment regarder une diffusion en direct de la Coupe du monde de cricket T20 féminin au Royaume-Uni en mars

Sky Sports a une couverture exclusive de la Coupe du monde féminine T20 2020. Cela signifie que vous pouvez la regarder à la télévision ou en ligne via l’application Sky Go, qui est disponible pour la plupart des mobiles, tablettes, consoles de jeux et appareils de streaming TV.

Les abonnés non-Sky peuvent toujours accéder au cricket et diffuser en direct la Coupe du monde féminine T20 en achetant un pass Now TV, dont la meilleure valeur est le pass mensuel – actuellement en vente pour seulement 19,99 £ par mois lors de l’inscription à six. mois.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais vous voulez rattraper la Coupe du monde, vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment regarder la Coupe du monde de cricket T20 féminin: détails de la diffusion en direct aux États-Unis

Bien qu’il puisse encore s’agir d’un sport de niche aux États-Unis, les fans de cricket sont toujours admirablement couverts par Willow TV, un service qui signifie également que les abonnés peuvent également regarder sur leurs appareils mobiles. La chaîne fait partie de nombreux forfaits satellite et câble tels que Dish and Sling et coûte 9,99 $ par mois.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus devrait vraiment faire l’affaire.

Comment regarder un streaming gratuit de la Coupe du Monde Féminine T20 au Pakistan

Les fans de cricket basés au Pakistan peuvent écouter les retransmissions en direct de la Coupe du monde féminine T20 via PTV Sports, propriété de l’État (et gratuite).

Si vous êtes loin du Pakistan pendant le match que vous souhaitez voir, vous pouvez utiliser la méthode VPN ci-dessus pour regarder comme si vous étiez de retour au Pakistan. Téléchargez le logiciel (en profitant de la garantie de remboursement de 30 jours d’ExpressVPN), choisissez un serveur basé au Pakistan, puis dirigez-vous vers le site Web de diffusion en direct PTV.

Format ICC Coupe du Monde T20 Féminin 2020

La Coupe du Monde ICC T20 Féminine a commencé comme un tournoi à 10 équipes, divisé en deux groupes de cinq – Groupe A et Groupe B. Les deux meilleures équipes de chacune ont progressé et se sont qualifiées pour les demi-finales – Angleterre, Inde, Australie et Sud Afrique. Les deux demi-finalistes vainqueurs, l’Australie et l’Inde, s’affronteront en finale le 8 mars à Melbourne.

