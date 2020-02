Comment regarder la France contre l’Italie: diffusez en direct le rugby des Six Nations en ligne depuis n’importe où maintenant

La nouvelle ère de la France a pris un départ parfait à Paris le week-end dernier avec son bouleversement sismique 24-17 contre l’Angleterre, et ils chercheront à maintenir ce genre de performance contre l’Italie dimanche. Est-ce que l’équipe locale livrera un autre martèlement ou y aura-t-il un choc au Stade de France? Vous pouvez regarder toute l’action telle qu’elle se produit avec notre guide de diffusion en direct France vs Italie.

France vs Italie – où et quand

Cet affrontement des Six Nations a lieu aujourd’hui au Stade de France à Paris.

Le coup d’envoi est prévu à 15h00 GMT (et 16h00 heure locale). Si vous cherchez à regarder le match aux États-Unis et au Canada, c’est un départ à 7h PT, 10h HE matin, tandis que pour les fans de rugby australien, c’est un départ AEDT à 2h du matin tôt le lundi matin.

L’entraîneur Fabien Galthie a envoyé une équipe jeune qui a complètement devancé l’Angleterre, réussissant à accumuler une avance de 17 points à un moment donné. Toute répétition de ces niveaux d’énergie montrés par l’exubérant Les Bleus pourrait faire un après-midi brutal pour les Azzuri.

N’ayant pas réussi à marquer un seul point lors de leur défaite 42-0 à Cardiff le week-end dernier, il semble probable que l’entraîneur-chef intérimaire Franco Smith, marqué par des cicatrices, puisse adopter une mentalité de limitation des dégâts aujourd’hui.

L’Italie a perdu chacun de ses 23 derniers matchs des Six Nations et n’a remporté aucun de ses précédents matchs à l’extérieur à Paris. Toute déviation de ce palmarès sera une réalisation incroyable pour l’Azzuri aujourd’hui.

Vous pouvez regarder ce match des Six Nations dans son intégralité – dans certains cas gratuitement – en suivant notre guide de diffusion en direct France vs Italie ci-dessous.

Comment diffuser en direct la France contre l’Italie au Royaume-Uni gratuitement

Tous les matchs des Six Nations de cette année devraient être retransmis en direct au Royaume-Uni sur les chaînes BBC et ITV. Le match opposant la France à l’Italie dimanche sera diffusé sur BBC One avec une couverture à partir de 14h30 GMT.

Vous devrez avoir payé votre redevance pour regarder l’émission, mais c’est la loi, nous allons donc présumer que vous l’avez fait!

Pour diffuser en direct le jeu, vous avez la possibilité d’utiliser BBC iPlayer ou TVPlayer.com. Vous pouvez également regarder l’émission après sa diffusion sur BBC iPlayer, qui se trouve sur une multitude d’appareils, notamment des smartphones, des tablettes et des téléviseurs intelligents.

Pas au Royaume-Uni dimanche? Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours obtenir un flux en direct de la diffusion de la BBC – tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’installer un VPN et d’utiliser un emplacement au Royaume-Uni pour regarder en direct comme si vous étiez à la maison. Instructions complètes ci-dessous.

Comment regarder une diffusion en direct des Six Nations lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous êtes à l’étranger et en dehors de votre pays d’origine, essayer de diffuser en direct la couverture de votre diffuseur natif sur les Six Nations ne sera probablement pas possible car le flux sera limité en termes de localisation.

N’ayez pas peur, cependant, car vous pourrez toujours regarder toute l’action en utilisant un VPN.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’installer le logiciel ou une application à partir de l’un des nombreux services VPN qui feront croire à votre ordinateur qu’il est situé à la maison. Cela signifie que vous pourrez profiter de votre couverture à domicile (tant que vous vous conformerez aux TS & C du diffuseur), sans avoir à rechercher des sites Web douteux pour un flux illégal.

Commencer avec un VPN est ridiculement facile – il suffit de télécharger, d’installer, d’ouvrir l’application et de sélectionner l’emplacement approprié.

Nous avons essayé tous les principaux services VPN et ExpressVPN est notre choix actuel en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa simplicité d’utilisation. Il propose également l’une des plus vastes baies d’appareils compatibles et de services de streaming (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Il est facile de voir pourquoi il arrive en tête de notre meilleur compte à rebours VPN.

Mieux encore, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez lui donner un tourbillon sans aucune obligation. Si vous décidez de vous inscrire, l’abonnement pour une année entière vous fera économiser 49% sur le prix habituel et vous bénéficierez également de 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS.

Diffusion en direct France et Italie en Australie

Le service d’abonnement beIN Sport a le droit exclusif de montrer tous les matchs des Six Nations de cette saison en Australie, et diffusera ce match sur BeIN Sport 3, avec une couverture commençant à 1 h 50 AEDT.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter le service à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Si vous ne l’êtes pas, vous avez également la possibilité de vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois – mais vous pouvez également profiter d’un essai GRATUIT de deux semaines du service.

Diffusion en direct de la France contre l’Italie en Nouvelle-Zélande

Pour les fans de rugby qui cherchent à regarder l’action en direct de Paris, c’est un coup d’envoi à 3 heures du matin NZST. Comme pour leurs voisins australiens, beIN Sport détient les droits de diffusion des Six Nations en Nouvelle-Zélande et diffusera chaque match du tournoi en direct.

Les abonnés Sky peuvent ajouter le service à leur forfait à un coût supplémentaire, mais il y a aussi la possibilité de souscrire à un forfait autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Cela coûte 19,78 $ par mois, mais vous pouvez également essayer le service gratuitement car beIN Sport offre un essai GRATUIT de deux semaines.

Regardez le rugby à XV au Canada via une diffusion en direct GRATUITEMENT

Le service de streaming DAZN détient le droit de diffusion du tournoi au Canada.

Ils montreront chaque match en direct sur leur plate-forme en ligne, y compris l’Ecosse contre l’Angleterre qui a un coup d’envoi à 7 h 00, 10 h 00 HE.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à DAZN, vous pouvez profiter de leur ESSAI GRATUIT de 30 jours et profiter du match sans payer un centime.

Comment regarder une diffusion en direct France vs Italie en ligne aux États-Unis

Les fans de rugby aux États-Unis devront se diriger vers NBC pour obtenir leur dose de rucks, plaqués et mauls.

Le réseau devrait diffuser tous les matchs des Six Nations de cette saison, y compris l’Ecosse contre l’Angleterre via son service NBC Sports Gold Rugby Pass et diffusera le jeu en direct à partir de 7h PT, 10h HE.

Il vous suffit de vous rendre sur NBC et de vous inscrire. Le service est au prix de 79,99 $ par an, mais cela comprend également l’accès à la Heineken Champions Cup et à la Gallagher Premiership, ainsi qu’au Rugby’s Greatest Championship.

