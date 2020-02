Comment regarder la Lazio contre l’Inter Milan: diffusez en direct le football de Serie A d’aujourd’hui dans MIlan en ligne de n’importe où

Après avoir bien démarré la saison, il semble que la compétition sur les trois fronts ait pu avoir des conséquences sur la Lazio. Et maintenant, ils font face aux leaders de la ligue – ne manquez pas un moment de cet affrontement crucial de haut niveau en Serie A en suivant notre guide pour obtenir une diffusion en direct Lazio vs Inter Milan ci-dessous.

Ayant récemment chuté de la Coupe d’Italie à Naples, ils ont également dû se contenter de tirages décevants lors de leurs deux derniers matches de championnat. Le match d’aujourd’hui contre l’Inter leur donne une chance de se remettre sur la bonne voie et de surmonter le déficit de deux points qui existe actuellement entre les deux champions du titre.

Lazio vs Inter Milan en direct – où et quand

Le match d’aujourd’hui a lieu dans l’emblématique stade Stadio Olimpico de Rome. Le coup d’envoi est à 20h45 heure locale CET – c’est donc un départ à 19h45 GMT pour l’accordage folklorique du Royaume-Uni, et un coup d’envoi à 14h45 HE, 11h45 PT pour les fans de foot aux États-Unis.

Mené par Romelu Lukaku, l’Inter a été immense cette saison, mais sa ligne de front n’a pas réussi à atteindre l’objectif pour la première fois en onze matches lors de sa défaite en Copa Italia contre Naples mercredi.

Cependant, une plus grande préoccupation pour les hommes d’Antonio Conte est à quel point ils restent étanches à l’arrière, après avoir réussi à garder une seule feuille blanche au cours des neuf derniers matchs.

Il est sur le point d’être un jeu fascinant et que vous pouvez regarder en direct (et, en fait, chaque match télévisé de Serie A), peu importe où vous êtes dans le monde. Pour savoir comment, lisez la suite et nous vous indiquerons les meilleures façons de diffuser en direct Lazio vs Inter Milan.

Comment diffuser en direct la Serie A depuis l’extérieur de votre pays

Continuez à faire défiler si vous êtes un citoyen du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Canada – nous vous indiquerons votre option de diffusion (alerte de spoiler, c’est ESPN + aux États-Unis).

Mais à la minute où vous essayez de regarder le match sur ces réseaux à l’extérieur de vos frontières, vous découvrirez que vous ne pouvez pas. Le flux sera géo-bloqué. Le seul moyen légal que nous connaissions pour contourner ce problème est d’utiliser un VPN, ce qui est certainement mieux que de regarder des flux douteux que vous avez trouvés en ligne.

Un VPN – ou Virtual Private Network – est un logiciel qui vous permet de modifier efficacement l’emplacement de l’adresse IP sur votre ordinateur portable, téléphone, tablette ou tout autre chose. Nous avons testé de nombreux VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur VPN actuellement disponible.

VPN express est notre VPN le mieux noté grâce à ses connexions fluides, sa sécurité robuste et sa quantité de serveurs internationaux. De plus, il peut être utilisé en conjonction avec une gamme d’appareils, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, consoles de jeux, etc. Découvrez Express VPN avec un remboursement de 30 jours garantie ou inscrivez-vous pour un an pour 49% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits.

ExpressVPN est super simple à utiliser une fois installé – allumez-le, sélectionnez l’emplacement de votre serveur et votre appareil pensera que c’est quelque part complètement différent. Et les VPN sont également parfaits pour rester en sécurité en ligne et se déplacer sur des sites Web restreints.

Comment regarder la Lazio vs Inter Milan soccer aux États-Unis

ESPN + a pris le relais pour la diffusion du football de Serie A aux États-Unis cette saison – y compris le grand match de dimanche. La plate-forme d’abonnement en ligne du géant de la radiodiffusion semble ajouter de plus en plus de sports à sa liste en permanence, accueillant des événements de tennis, de football, de MMA et de boxe à gros prix.

Cela coûte 4,99 $ par mois ou 50 $ par an – donc pas des sommes énormes, et moins que les services de streaming comme Netflix (et beaucoup moins que le câble). Cela vous permet de regarder en ligne, mais également via son application mobile et ses applications de streaming TV sur des appareils comme Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Cliquez sur ce lien pour accéder à ESPN + et vous inscrire

Et si vous avez ESPN + mais que vous essayez de regarder le match depuis l’étranger, l’utilisation d’un VPN américain vous permet de regarder toute votre couverture sportive nationale depuis l’étranger.

Comment diffuser Lazio vs Inter Milan en direct au Royaume-Uni

Le service d’abonnement Premier Sportsnow dispose des droits exclusifs de retransmission en direct du football de Serie A au Royaume-Uni. La couverture du match Lazio vs Inter Milan commence ce soir à 19h40 juste à temps pour le coup d’envoi.

Vous pouvez vous abonner pour 11,99 £ par mois pour une couverture SD et HD si vous êtes sur Sky ou Virgin Media, ou 49 £ par an si vous aimez le son de ses offres de rugby à XV, de ligue de rugby et de sport automobile. Premier Sports possède également sa propre application dédiée qui vous permet de regarder toutes ces actions en déplacement.

Et si vous êtes hors du Royaume-Uni mais que vous êtes abonné, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour déplacer votre IP vers un emplacement au Royaume-Uni et regarder le match comme si vous étiez de retour à la maison.

Comment diffuser en direct Lazio vs Inter Milan soccer au Canada

DAZN (prononcé “Da Zone”) a le droit de diffuser des matchs de Serie A en direct au Canada.

Le réseau offre un essai gratuit d’un mois, suivi d’un abonnement mobile de 20 $ par mois ou annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes.

Bien sûr, si vous êtes à l’extérieur du Canada, vous pouvez suivre la route VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Comment diffuser en direct Lazio vs Inter Milan en Australie

Si vous avez envie de regarder le football italien de haut vol en Australie, vous devrez être abonné à beIN Sport qui a obtenu des droits exclusifs de couverture en direct de la ligue pour cette saison.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Comment regarder Lazio vs Inter Milan en Nouvelle-Zélande

Le service d’abonnement Sky Sport est le seul détenteur des droits pour la couverture en direct de la Serie A en Nouvelle-Zélande cette saison.

Si vous cherchez à diffuser la couverture en direct sur votre appareil mobile, Sky Go est le service dont vous avez besoin.

Si vous avez lu le reste de cet article, vous connaissez probablement déjà l’itinéraire alternatif. Vous pouvez essayer un VPN selon les instructions ci-dessus.

Comment diffuser toute l’action en ligne directement sur votre téléviseur

La possibilité de diffuser en direct tout le football sur votre téléphone ou votre tablette est indéniablement utile – vous n’avez pas à manquer un seul objectif, même si vous n’êtes pas à la maison. Mais si vous souhaitez diffuser le football d’Internet sur votre téléviseur, il peut être utile de prendre une boîte de streaming. Consultez notre guide des meilleurs lecteurs multimédias en streaming, où les goûts d’Apple TV, Roku et Amazon Fire sont tous inclus.

