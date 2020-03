Comment regarder la NBA en ligne: diffusez en direct chaque match de n’importe où

Les éliminatoires de la NBA 2020 approchent à grands pas, mais avant d’arriver en avril, puis finalement en finale de la NBA en juin, il reste encore beaucoup à faire en saison régulière. Suivez notre guide et vous pouvez regarder une diffusion en direct de la NBA en ligne, où que vous soyez – il y a même des options légitimes de diffusion en direct gratuite de la NBA pour les fans de basket-ball.

Dates des éliminatoires NBA 2019/20

Nous approchons de la fin de la saison régulière et les éliminatoires de la NBA 2020 devraient commencer le samedi 18 avril. Le match 1 des finales de la NBA de cette année est prévu pour le samedi 21 juin, de sorte que les fans de basket-ball ont deux mois de séries éliminatoires pour nous réjouissons de ce printemps.

Jusqu’à présent, la saison NBA 2019/20 s’est pour l’essentiel déroulée comme prévu. Menés par le joueur par excellence de la ligue de l’an dernier, Giannis Antetokounmpo – ou ‘The Greek Freak’, si vous préférez – les Milwaukee Bucks jouissent actuellement d’une avance confortable au sommet de la Conférence Est. Les champions de la NBA de l’année dernière, les Raptors de Toronto, sont engagés dans une bataille avec les Celtics de Boston pour la tête de série numéro 2, avec les Miami Heat, les Indiana Pacers et les Philadelphia 76ers qui se cachent juste derrière et toutes les équipes de barrages probables.

De l’autre côté du pays, peu de gens parieraient contre les Lakers de Los Angeles clôturant la Conférence de l’Ouest le plus tôt possible. Menés par le potentiel GOAT LeBron James et avec le grand homme superstar Anthony David, ils se vantent sans doute de la composition la plus étoilée de la ligue – considérez que Dwight Howard et Rajon Rondo ne sont même pas dans le premier choix de l’équipe à partir de 5 et vous commencez pour apprécier à quel point les Lakers sont talentueux cette année.

Lorsque la saison a commencé, il n’y avait pas moins de 1 230 matchs de la NBA en saison régulière à espérer. Ce nombre a peut-être maintenant diminué, mais ce qui reste est vraiment important, alors continuez à lire pour savoir comment regarder un flux en direct de la NBA en ligne à peu près partout dans le monde.

Comment diffuser la NBA en direct et regarder en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Faites défiler vers le bas pour les détails de la diffusion en direct de la NBA dans un certain nombre de pays où le basket-ball est particulièrement populaire. Mais avant cela, sachez que si vous ne pouvez pas regarder un match NBA sur votre chaîne de télévision ou service de streaming habituel, cela peut être dû à une coupure de couverture (aux États-Unis) ou à une restriction de blocage géographique (sur les marchés internationaux).

Dans ce cas, la solution la plus simple et la plus fiable consiste à utiliser un service VPN pour changer votre adresse IP en un emplacement différent. Cela vous permettra généralement de vous connecter à votre couverture locale, tout comme vous le feriez depuis votre domicile, et cela signifie que vous n’avez pas à parcourir les coins les plus vagues d’Internet pour un flux illégal.

Nos experts en logiciels ont testé plus de 100 VPN et c’est ExpressVPN qui sort en tête. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles, mais les principaux facteurs sont sa vitesse, sa sécurité et sa simplicité d’utilisation – vous pouvez commencer en un rien de temps.

Nous aimons également le fait que vous puissiez l’essayer efficacement gratuitement, grâce à sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez l’utiliser avec de nombreux appareils à la fois, y compris les téléviseurs intelligents, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Et si vous vous abonnez à ExpressVPN maintenant, vous bénéficierez également de 49% de réduction sur l’habituel prix ainsi que 3 mois supplémentaires GRATUIT.

Les VPN sont ridiculement faciles à configurer et à utiliser et ne sont pas seulement pour regarder la NBA à l’étranger – ils sont une excellente première ligne de défense pour votre activité en ligne et beaucoup de gens les utilisent pour contourner d’autres sites Web géo-bloqués ou pour accéder à l’étranger Contenu Netflix.

Comment regarder une diffusion en direct de la NBA gratuitement en 2020

Les fans de basket-ball britanniques sont peut-être les plus chanceux du monde cette saison, car ils peuvent écouter une diffusion en direct gratuite de la NBA de certains jeux via la chaîne YouTube Sky Sports – en général, les jeux de démonstration de samedi sont ce que le réseau propose en regardant NBA gratuitement en ligne.

Cependant, les Britanniques en vacances ou en voyage à l’étranger pour le travail constateront que le géo-blocage se dresse la tête laide, même sur YouTube. Dans ce cas, les résidents du Royaume-Uni devraient envisager d’utiliser un réseau privé virtuel pour pointer leur adresse IP vers Blighty et profiter de tout ce que la chaîne YouTube de Sky Sports a à offrir comme d’habitude. Parmi ceux-ci, ExpressVPN est le meilleur et offre un essai gratuit afin que vous puissiez voir si c’est la bonne solution pour vous.

Les prochains jeux NBA que vous pouvez diffuser en direct gratuitement sur YouTube incluent

Samedi 7 mars: Houston Rockets @ Charlotte Hornets Samedi 14 mars: Phoenix Suns @ Dallas Mavericks Samedi 21 mars: Boston Celtics @ Brooklyn NetsSamedi 28 mars: Cleveland Cavaliers @ Brooklyn NetsSamedi 4 avril: Oklahoma City Thunder @ LA Clippers Samedi 11 avril: Detroit Pistons @ Dallas Mavericks

NBA League Pass: la meilleure façon de diffuser en direct la NBA en ligne?

Comme nous allons l’expliquer, il existe un certain nombre d’options pour diffuser la NBA en ligne. Mais celui qui continue à apparaître est le NBA League Pass, le service de streaming officiel de la ligue.

Si vous voulez suivre votre équipe préférée tout au long de la saison ou même si vous voulez suivre toutes les équipes de la ligue, c’est un excellent moyen de regarder la NBA du monde entier.

Aux États-Unis, un abonnement NBA League Pass commence à seulement 29,99 $ par an, ce qui vous permettra de diffuser en direct tous les jeux NBA diffusés à la télévision en ligne. Un abonnement annuel de 59,99 $ vous permettra de suivre votre équipe toute la saison, ou vous pouvez augmenter la mise à 99,99 $ par an et regarder toutes les équipes de la ligue en action. Le niveau le plus cher propose une dépense de 124,99 $ pour le même accès pendant 12 mois, mais sans publicité. Cependant, vous devez garder à l’esprit, contrairement à ses équivalents internationaux, le streaming NBA League Pass aux États-Unis est toujours soumis à des pannes

Le service propose différents forfaits pour les marchés internationaux, mais d’une manière générale, les fans de la NBA en dehors des États-Unis ont la possibilité d’accéder à Team Choice – qui coûte £ 14,99 par mois et vous permet de diffuser chaque match NBA en direct pour une équipe spécifique – ou une Ligue complète Abonnement Pass au prix de 24,99 £ par mois. Cela vous permet de regarder chaque match NBA en ligne. Oui, cela signifie tous les 1230 d’entre eux, ainsi que toutes les séries éliminatoires et l’action des finales NBA. Vous pourriez perdre un peu de sommeil dans le processus, mais pour les fans irréductibles, cela peut être une évidence.

Comme toujours, si vous êtes hors du pays où vous vous êtes abonné à NBA League Pass, il est probable que vous puissiez utiliser un VPN pour contourner ces restrictions – sur la base de tests complets, nous classons ExpressVPN comme le meilleur et il offre un essai gratuit afin vous pouvez le vérifier, sans aucune condition.

Comment diffuser en direct la NBA aux États-Unis

Pour regarder la NBA à la télévision aux États-Unis cette saison, vous aurez besoin d’un forfait câble ou d’un abonnement à un service de streaming qui vous donne accès à ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ABC, TNT, NBA TV et votre Fox Sports et les réseaux sportifs régionaux (RSN) de NBC Sports.

Si vous disposez déjà d’un câble, il est utile de vérifier quelles chaînes figurent dans votre bouquet et éventuellement d’ajouter celles que vous n’avez pas. Cependant, si vous êtes un pur coupe-cordon, ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming qui vous donnent accès à toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour suivre votre équipe NBA préférée cette saison.

Voici quelques-uns de nos services de streaming préférés pour regarder le basket en ligne:

Sling TV à partir de 25 $ par mois. Si vous décidez d’opter pour le forfait Sling Orange de Sling TV, vous aurez accès à ESPN et TNT, mais vous ne pourrez pas regarder les réseaux sportifs régionaux. Le forfait Sling Blue du service comprend le réseau sportif régional NBC Sports, mais uniquement pour les Golden State Warriors, Sacramento Kings et Washington Wizards. Il convient de noter que Sling TV ne comporte pas d’ABC ni de RSN Fox Sports. Vous pouvez également ajouter NBA TV à votre forfait avec l’add-on Sports Extra de 10 $ par mois.Hulu avec TV en direct 45 $ par mois – Hulu With Live TV vous donne accès à eSPN, TNT et ABC ainsi qu’aux chaînes régionales Fox et NBC Sports. Cependant, le service n’offre pas NBA TV.FuboTV 55 $ par mois – FuboTV est un service de streaming axé sur le sport qui vous donne accès aux chaînes TNT, NBA TV, Fox Sports et NBC Sports. Cependant, il n’inclut pas ESPN ou ABC.YouTube TV 50 $ par mois – Avec YouTube TV, vous aurez accès à ESPN, TNT, ABC et NBA TV ainsi qu’aux réseaux régionaux de sports locaux Fox Sports et NBC Sports.AT&T maintenant 50 $ par mois – Le forfait AT&T Now’s Plus vous donne accès à ESPN, TNT et ABC mais n’offre pas NBA TV. En passant au forfait Max de 70 $ par mois du service, vous pouvez également accéder à un Fox ou NBC Sports RSN régional.Pass Ligue NBA à partir d’un prix très abordable de 29,99 $ par an. Cela vous donne un accès en streaming aux matchs de la NBA en direct qui sont diffusés à la télévision – ou vous pouvez obtenir un package spécifique à l’équipe pour 59,99 $ par an qui vous permet de regarder tous les jeux hors marché en ligne.

N’oubliez pas que si vous vous abonnez à l’un de ces services mais que vous vous trouvez en dehors des États-Unis pour le grand jeu, vous pouvez régler comme d’habitude en utilisant un bon service VPN.

Comment regarder la NBA: matchs en direct au Royaume-Uni

Les fans de basket-ball britanniques peuvent regarder la NBA et diffuser en direct les plus grands matchs de cette saison sur Sky Sports. En tant qu’abonné Sky Sports, vous aurez accès à la couverture de la NBA et de la WNBA, avec l’application Sky Go vous permettant de suivre toute l’action lorsque vous êtes en déplacement.

En raison du décalage horaire, la plupart des matchs de la NBA seront diffusés tôt le matin, mais avec une boîte Sky, vous pouvez enregistrer les matchs et les regarder plus tard. Sky Sports diffusera également des matchs répétés le lendemain sans interruption commerciale ni commentaire d’avant-match. En plus du basket-ball, vous pourrez également regarder la Premier League, la NFL, l’EFL et plus encore. Les matchs en vedette sont diffusés le week-end à des heures plus sociables, cependant – les pourboires vont de 18h à 22h GMT pour ces affrontements du samedi et du dimanche.

Vous n’êtes pas intéressé à vous abonner à Sky Sports, mais vous voulez toujours regarder la NBA et pouvoir diffuser le basket en direct? Ne vous inquiétez pas, car vous pouvez également acheter un abonnement Sky Sports auprès de Now TV avec des options quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, toutes disponibles hors contrat à partir de seulement 5,99 £ par mois pour un abonnement mobile uniquement.

Rappelez-vous également que le NBA League Pass est disponible au Royaume-Uni et pour les fans de basket-ball purs et durs, il devrait être votre premier choix car il vous permet de suivre votre équipe préférée – ou même chaque équipe – dans la ligue, toute la saison.

Diffuser en direct la NBA: comment regarder au Canada

Les amateurs de basketball canadiens qui souhaitent regarder la NBA à la télévision cette saison auront besoin d’un bouquet de câbles avec les chaînes suivantes: SportsNet, TSN 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que NBA TV Canada. L’ajout de ces chaînes à votre forfait actuel peut coûter cher, car de nombreux jeux de cette saison seront diffusés sur des chaînes premium.

Si vous préférez diffuser du basket en ligne, vous pouvez vous abonner à SportsNet Now pour 19,99 $ par mois et cela vous permettra de diffuser en direct plus de 200 matchs de la NBA, y compris les Raptors et les Playoffs NBA. Si vous voulez juste regarder quelques matchs de basket-ball, le service propose également un laissez-passer de 7 jours pour 9,99 $. Alternativement, un abonnement TSN vous coûtera également 19,99 $ par mois.

Cependant, aucune de ces options ne vous offrira la même couverture que le pass NBA League qui vous permet de diffuser une équipe, toutes les équipes de la ligue ou même toutes les équipes sans publicités selon le forfait que vous choisissez.

Comment regarder le basket NBA en Australie

Si vous prévoyez de regarder la NBA à la télévision cette saison en Australie, vous aurez besoin d’un bouquet de câbles qui vous donne accès à ESPN car le réseau possède les droits de diffusion NBA du pays. Vous pouvez obtenir un abonnement Foxtel avec le forfait sport inclus qui vous permettra de regarder tous les matchs de cette saison sur ESPN. Il convient également de noter que la chaîne SBS diffusera également des matchs de basket-ball samedi et dimanche cette saison.

Vous ne voulez pas vous inscrire à Foxtel juste pour regarder la NBA cette saison? Ensuite, le service over-the-top Kayo Sports vous a couvert car il vous permettra de diffuser tout le contenu NBA d’ESPN. Cela coûte entre 25 $ et 35 $ selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients pourront le tester par eux-mêmes grâce à l’essai gratuit de 14 jours du service.

Le pass NBA League est également disponible en Australie au cas où vous voudriez regarder votre équipe préférée ou même des équipes tout au long de la saison.

Prédictions des éliminatoires de la NBA 2020

Comme nous l’avons dit, les Milwaukee Bucks ont toutes les chances de remporter la Conférence de l’Est, le seul véritable drame de la saison régulière étant la bataille pour la tête de série n ° 2 – il semblerait que ce soit un duel entre les Celtics de Boston et Toronto Raports, mais les Miami Heat, les Indiana Pacers et les Philadelphia 76ers sont également dans le coup.

La Conférence de l’Ouest est un peu plus intéressante, car malgré une formation apparemment imbattable, les Lakers font face à une concurrence féroce pour la tête de série n ° 1 de leurs rivaux locaux, les LA Clippers. ‘L’autre’ équipe de Los Angeles possède deux de leurs propres superstars – Kawhi Leonard, anciennement des Raptors de Toronto et MVP des finales NBA de l’an dernier, et le talentueux Paul George.

Les Denver Nuggets, les Houston Rockets et l’Utah Jazz sont également en lice dans la Conférence de l’Ouest et susceptibles de se retrouver en basket-ball en séries éliminatoires en avril. Le Oklahoma City Thunder ne peut pas être exclu non plus, et les Dallas Mavericks non plus – pas si la superstar slovène Luka Doncic continue de jouer aussi bien que lui.

Qui a remporté la finale de la NBA en 2019?

Les Raptors de Toronto sont les champions en titre de cette année, après avoir détrôné les Golden State Warriors en 2019. Dans une finale scintillante de la NBA, les Raptors ont scellé l’accord dans le match 6 du meilleur de sept séries, battant les Warriors 114-110.

La victoire du match 6 était due à un formidable effort d’équipe qui comprenait 22 points du joueur (alors) star Kawhi Leonard, 26 points du garde Kyle Lowry et un énorme effort de 26 points et 10 rebonds de l’attaquant Pascal Siakam. Cela représentait la première fois dans l’histoire de la franchise Raptors que l’équipe remportait le championnat NBA et il est sûr de dire que Toronto a fait la fête ce soir-là.

