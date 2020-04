Comment regarder la réunion spéciale «Parcs et loisirs» sur le thème du coronavirus de jeudi – .

NBC diffusera une réunion spéciale sur les parcs et les loisirs sur le thème des coronavirus le jeudi 30 avril.

Les images de la spéciale ont été tournées dans les maisons des acteurs et les montrent toutes telles qu’elles seraient aujourd’hui, distanciation sociale à l’époque de la pandémie de coronavirus.

Regardez l’épisode à 7h30 CST / 8h30 EST sur NBC.

Cela fait cinq ans que nous avons dit au revoir au faux documentaire bien-aimé de NBC sur un groupe de fonctionnaires extrêmement sympathiques de la petite ville fictive de Pawnee, Indiana, qui, à bien y penser, ne ressemble pas à il y a longtemps lorsque vous se concentrer uniquement sur le nombre d’années qui se sont écoulées. Mais la vérité est que Parks and Recreation, qui a pris sa révérence en 2015, est à tous égards un retour en arrière – une relique d’une époque pré-Trump qui n’existe plus vraiment, sauf sous la forme d’un demi- émission de télévision d’une heure qui nous a donné, niché dans une couche de bonbons de slapstick, de comédie, de romance et de cœur, un combo à deux d’un énoncé de mission qui a soutenu l’émission pendant sept saisons. Cette déclaration est la suivante: le gouvernement peut être une force pour le bien dans le monde, et le fait que les gens qui l’ont fait représentaient une raison d’être plus optimiste qu’improbable à l’égard de l’Amérique vers le milieu des années 2010.

C’est pourquoi il pourrait vous sembler un peu incongru que le jeudi soir 30 avril, NBC diffuse un rassemblement spécial sur les parcs et les loisirs rapidement assemblé. Ce sera la résurrection d’une nuit seulement d’une émission qui reflétait autrefois le meilleur du gouvernement, à une époque où l’inaction généralisée du gouvernement a exacerbé la pandémie mortelle de coronavirus qui a maintenant infecté plus d’un million d’Américains, tué plus de 58 000 Américains, détruit aux niveaux local, étatique et fédéral, et a laissé des millions de personnes sans emploi. À une époque où les actualités télévisées sont couvertes de coronavirus d’un mur à l’autre, où le leader du monde libre que vous espérez vous rappellerait la seule chose à craindre d’être lui-même au lieu de faire des commentaires sarcastiques sur l’injection d’eau de Javel, Parks and Recreation revient, une fois de plus, pour placer la distribution originale de personnages dans notre chronologie actuelle de distanciation sociale.

Le spécial réunion a tout le sens du monde, aussi anachronique soit-il. Voici ce que nous savons de la spéciale de jeudi, ainsi que le moment (et le lieu) où vous pouvez regarder.

Quand: L’épisode sera diffusé à 7h30 CST / 8h30 EST

Où: Vous pouvez le regarder gratuitement sur NBC

Quoi: Selon NBC, «Dans le très attendu A Parks and Recreation Special du réseau, tous les personnages originaux de la série reviendront et, en outre, plusieurs stars invitées de l’univers Pawnee pourraient apparaître. L’histoire vient des événements de le jour – La fonctionnaire la plus dévouée de Pawnee, Leslie Knope, est déterminée à rester en contact avec ses amis en période de distanciation sociale. »

Dans ses commentaires aux journalistes mardi, le producteur exécutif Mike Schur a taquiné au moins une grosse surprise, qui se produira dans les premiers moments de la spéciale. “Le premier visage que vous voyez devant la caméra ne sera pas l’un des 10 principaux acteurs”, a déclaré Schur. “Et cela donne le ton pour le spectacle.”

Les séquences ont été tournées dans toutes les maisons des acteurs, et la spéciale inclura le casting original de base. L’émission amassera des fonds pour le Fonds de réponse COVID-19 de Feeding America, et la distribution – ainsi que NBCUniversal et les sponsors State Farm et Subaru of America – égaleront les dons jusqu’à 500 000 $.

Mardi, lors de sa présentation aux journalistes, Schur a rappelé à tout le monde que l’émission avait en fait commencé pendant une autre crise nationale sombre, la Grande Récession de 2007/08. «La raison pour laquelle ce projet avait un sens», a déclaré Schur, «était que le personnage principal était éternellement optimiste et croyait au pouvoir de la communauté pour maintenir les gens ensemble. Elle croyait que les petits moments incrémentiels de connexion et de cohésion étaient essentiels au tissu social. Et elle croyait que le gouvernement peut être une force pour le bien et aider les gens de manière significative. »

