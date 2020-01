Comment regarder l’Afrique du Sud contre l’Angleterre: diffuser en direct le 4e test de cricket en ligne de n’importe où

L’Angleterre et l’Afrique du Sud ont publié une annonce fantastique pour le test de cricket au cours du dernier mois environ – il est dommage qu’il doive se terminer si tôt. Avec les visiteurs 2-1 dans la série, nous vous montrerons comment regarder toute l’action – peu importe où vous êtes dans le monde – avec notre guide de diffusion en direct Afrique du Sud vs Angleterre.

Afrique du Sud vs Angleterre 2019/20 Test series – où et quand

La série de tests de quatre matchs se déroule dans un quatuor de différents sites de cricket à travers l’Afrique du Sud de fin décembre à fin janvier, avec les rencontres suivantes:

4ème test – 24-28 janvier 2020 (stade Wanderers, Johannesburg)

Chaque journée de jeu commencera à 10 h 00, heure locale, ce qui signifie un départ à 8 h 00 GMT pour l’observation populaire au Royaume-Uni.

Alors que les deux équipes entraient dans une phase de transition, la série allait toujours donner une sorte d’indication sur l’avenir du cricket en Angleterre et en Afrique du Sud. Trois ODI et trois matchs T20 suivront les activités du cricket approprié.

Si le premier Test marquait un peu un retour en forme pour les Proteas, le second était tout à fait sur l’homme du match Ben Stokes (encore!). Ses troisièmes manches rapides et sa salve de finition dévastatrice ont suffi à ramener l’Angleterre sur toute la ligne. Et puis, d’une manière ou d’une autre, les capacités de prise de guichet de Joe Root ont de nouveau fait basculer le troisième match en faveur de l’Angleterre. Eh bien, nous ne pensons pas que quiconque ait vu ça arriver!

Le drame de cette fascinante série se terminera à Johannesburg. Suivez donc les instructions ci-dessous pour regarder toute l’action où nous vous dirons comment saisir un flux en direct Afrique du Sud vs Angleterre du 4ème test à partir de presque n’importe où sur Terre.

Regardez une diffusion en direct de cricket lorsque vous êtes loin de votre pays

Pour les fans de cricket au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et aux États-Unis qui cherchent à savoir comment regarder le cricket, nous avons tous les détails sur les diffuseurs avec le droit de diffuser un flux en direct Afrique du Sud vs Angleterre de la série Test dans votre région ci-dessous.

Si vous êtes loin de votre pays d’origine et que vous cherchez à voir l’action que vous trouverez probablement, vous ne pourrez pas le faire grâce au blocage géographique. Heureusement, il existe un moyen d’atténuer cette frustration. En utilisant un VPN, vous pourrez regarder le match sans avoir à regarder via un flux illégal à partir d’un site Web douteux que vous avez découvert sur Reddit.

Nous avons mis à l’épreuve tous les principaux VPN et nous considérons ExpressVPN comme notre choix de ce qui existe, grâce à sa facilité d’utilisation et à ses solides fonctions de sécurité. Il est également compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple. Donc, pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, ExpressVPN est notre option recommandée.

Il s’agit du VPN le mieux classé au monde en ce moment, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment qui le placent en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou inscrivez-vous pour un plan annuel et obtenez 3 mois absolument GRATUIT.

Une fois que vous avez choisi et installé le VPN de votre choix, ouvrez simplement l’application correspondante du service, appuyez sur “ choisir l’emplacement ”, sélectionnez le pays approprié et vous pourrez regarder la diffusion comme si vous étiez de retour à la maison.

Comment regarder l’Angleterre jouer au cricket au Royaume-Uni

Sky Sports a encore une fois les droits exclusifs de diffusion en direct du cricket au Royaume-Uni. Si vous êtes abonné à Sky Sports, vous pourrez regarder chaque match en direct sur votre téléviseur. Tous les matchs seront également disponibles en Ultra HD pour les abonnés Sky Q. Vous pouvez également diffuser en direct toutes les actions sur votre téléphone ou votre tablette à l’aide de l’application Sky Go.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à Sky, ne désespérez pas car il existe également un moyen de regarder sans avoir à payer de lots dans un contrat. Vous pouvez obtenir toutes les chaînes Sky Sports avec un pass sportif Now TV pour 9,99 £ par jour ou 14,99 £ par semaine.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais si vous souhaitez rattraper l’une des couvertures Sky, vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment regarder la série Proteas Test en Afrique du Sud

La couverture en direct de la tournée de l’Angleterre en Afrique du Sud sera diffusée sur le service d’abonnement SuperSport en Afrique du Sud.

Si vous êtes loin du téléviseur, vous pouvez également regarder l’action via le service de streaming du réseau pour PC et Mac ainsi que via l’application dédiée de SuperSports.

Si vous souhaitez profiter de la couverture SuperSports mais que vous êtes à l’étranger, vous pouvez utiliser un VPN à l’aide de ce guide.

Comment diffuser en direct l’Afrique du Sud contre l’Angleterre en Australie

Malheureusement, il n’y a pas non plus de diffuseur confirmé pour la série Test pour les personnes qui cherchent à se connecter en Australie.

Votre meilleur pari est d’utiliser l’un de nos meilleurs VPN comme indiqué, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de le prendre à partir de là.

Comment regarder l’Afrique du Sud contre l’Angleterre: diffusion en direct aux États-Unis

Pour les fans de Red Ball en Amérique, Willow TV est le diffuseur américain officiel de la série de tests. Le service coûte 9,99 $ par mois et est également disponible sur des services de streaming tels que Sling et Fubo.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus vous garantira de ne rien manquer de l’action.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation

Navigation privée