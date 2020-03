Comment regarder l’Afrique du Sud contre l’Australie: diffusion en direct de la série ODI de cricket en ligne de n’importe où

Avec les hôtes d’humeur confiante après leur match nul en Angleterre pour la série T20 et les Verts Baggy en visite qui cherchent à se remettre sur la bonne voie après une défaite serrée en Inde, cela a les ingrédients d’un trio de matchs fascinant. Nous vous aiderons à découvrir comment regarder chaque minute avec une diffusion en direct de cricket Afrique du Sud vs Australie – peu importe où vous êtes dans le monde.

Les Proteas ont remporté huit de leurs neuf dernières rencontres ODI avec les Australiens, y compris leur victoire acharnée de 10 points en Coupe du monde l’été dernier.

L’Australie, quant à elle, tentera de poursuivre sa victoire 2-1 en série T20 contre l’Afrique du Sud plus tôt cette semaine.

Afrique du Sud vs série Australie 2020 ODI – où et quand

La série One Day International de trois matchs se déroule sur trois sites de cricket différents en Afrique du Sud.

1er ODI – 29 février (Boland Park, Paarl) Jour / Nuit

2nd ODI – 4 mars (Mangaung Oval, Bloemfontein)

3e ODI– 7 mars (Senwes Park, Potchefstroom)

Les deux premiers ODI sont des matchs jour / nuit dont le jeu doit commencer à 13 heures, heure locale SAST. Cela signifie un départ à 22h00 AEDT Down Under (ou 11h GMT). Le 3ème ODI est un match en journée régulière et commence à 10h00 SAST (19h00 AEDT).

Le trio australien de David Warner, Aaron Finch et Steven Smith a semblé particulièrement formidable ces derniers mois et pourrait donner aux visiteurs l’avantage ici.

Ce trio semble susceptible d’être complété par Marnus Labuschagne, qui est et doit entrer dans l’ordre moyen.

Les hôtes sont sur le point de secouer leur attaque de bowling de celle qui a affronté l’Angleterre, et devraient être dopés par le retour d’Anrich Nortje et Kagiso Rabada.

Suivez les instructions ci-dessous pour regarder toute l’action où nous vous dirons comment récupérer un flux en direct Afrique du Sud vs Australie de pratiquement n’importe où sur Terre.

Regardez une diffusion en direct de cricket lorsque vous êtes loin de votre pays

Pour les fans de cricket au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Australie et aux États-Unis qui cherchent à voir comment regarder le cricket, nous avons tous les détails sur les diffuseurs ayant le droit de diffuser un flux en direct Afrique du Sud contre Angleterre de la série ODI dans votre région ci-dessous.

Si vous êtes loin de votre pays d’origine et que vous cherchez à voir l’action que vous trouverez probablement, vous ne pourrez pas le faire grâce au blocage géographique. Heureusement, il existe un moyen d’atténuer cette frustration. En utilisant un VPN, vous pourrez regarder le match sans avoir à regarder via un flux illégal à partir d’un site Web douteux que vous avez découvert sur Reddit.

Nous avons mis à l’épreuve tous les principaux VPN et nous considérons ExpressVPN comme notre choix de ce qui existe, grâce à sa facilité d’utilisation et à ses solides fonctions de sécurité. Il est également compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple. Donc, pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, ExpressVPN est notre option recommandée.

Il s’agit du VPN le mieux classé au monde en ce moment, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment qui le placent en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou inscrivez-vous pour un plan annuel et obtenez 3 mois absolument GRATUIT.

Une fois que vous avez choisi et installé le VPN de votre choix, ouvrez simplement l’application correspondante du service, appuyez sur “ choisir l’emplacement ”, sélectionnez le pays approprié et vous pourrez regarder la diffusion comme si vous étiez de retour à la maison.

Comment diffuser en direct l’Afrique du Sud contre l’Australie en Australie

Foxtel et son compagnon de service de streaming Foxtel Now ont des droits exclusifs pour montrer la couverture en direct de la série ODI Afrique du Sud contre Australie

La couverture est également disponible via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande. Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Comme décrit ci-dessus, vous aurez besoin d’un VPN si vous regardez la couverture depuis l’étranger – cela vous permettra d’ouvrir un serveur basé en Australie et de regarder si vous étiez de retour sous terre.

Comment regarder le Proteas jouer au cricket en Afrique du Sud

La couverture en direct de la tournée australienne en Afrique du Sud sera diffusée sur le service d’abonnement SuperSport en Afrique du Sud.

Si vous êtes loin du téléviseur, vous pouvez également regarder l’action via le service de streaming du réseau pour PC et Mac ainsi que via l’application dédiée de SuperSports.

Si vous souhaitez profiter de la couverture SuperSports mais que vous êtes à l’étranger, vous pouvez utiliser un VPN à l’aide de ce guide.

Comment regarder l’Afrique du Sud contre l’Australie au Royaume-Uni

Sky Sports a encore une fois les droits exclusifs de diffusion en direct du cricket au Royaume-Uni, y compris cette série ODI. Si vous êtes abonné à Sky Sports, vous pourrez regarder chaque match en direct sur votre téléviseur. Tous les matchs seront également disponibles en Ultra HD pour les abonnés Sky Q. Vous pouvez également diffuser en direct toutes les actions sur votre téléphone ou votre tablette à l’aide de l’application Sky Go.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à Sky, ne désespérez pas car il existe également un moyen de regarder sans avoir à payer de lots dans un contrat. Vous pouvez obtenir toutes les chaînes Sky Sports avec un pass sportif Now TV pour 9,99 £ par jour ou pas beaucoup plus pour la semaine ou le mois – clairement le meilleur rapport qualité-prix et vous permet également d’accéder au football de Premier League et autres.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais si vous souhaitez rattraper l’une des couvertures Sky, vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment regarder l’Afrique du Sud contre l’Australie: diffusion en direct aux États-Unis

Pour les fans de Red Ball en Amérique, Willow TV est le diffuseur américain officiel de la série. Le service coûte 9,99 $ par mois et est également disponible sur des services de streaming tels que Sling et Fubo.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus vous garantira de ne rien manquer de l’action.

