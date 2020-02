Comment regarder l’Angleterre contre l’Afrique du Sud: diffusez en direct la Coupe du monde féminine T20 2020 d’aujourd’hui de n’importe où

L’Angleterre cherchera à être à la hauteur de sa facture en tant que véritables prétendantes à la Coupe du monde féminine T20 alors qu’elle entame sa campagne contre l’Afrique du Sud dimanche à Perth.

Après avoir remporté l’édition inaugurale du tournoi à domicile en 2009, ils ont depuis été battus à trois reprises comme finalistes et seront impatients de perdre leur titre de finaliste cette fois-ci.

L’Afrique du Sud cherchera également à améliorer ses performances passées, n’ayant atteint les demi-finales qu’une seule fois en six matches.

Angleterre vs Afrique du Sud T20 féminin – quand et où?

L’Angleterre contre l’Afrique du Sud est le quatrième match de la Coupe du monde féminine T20 et se jouera au W.A.C.A. Ground, à Perth le dimanche 23 février.

Ce match tardif commence à 22 heures, heure locale AEDT, ce qui signifie un départ à 11 heures GMT pour les fans anglais qui se connectent depuis chez eux.

Les sélecteurs sud-africains ont opté pour une équipe expérimentée pour le tournoi, mais leur élément clé dans l’équipe est sans aucun doute le capitaine talismanique Dane van Niekerk qui est de retour après une année meurtrie par des blessures.

La préparation de l’Angleterre pour ce match n’a pas été idéale, après leur défaite choc contre le Sri Lanka lors de leur échauffement de la Coupe du monde, mais on s’attend néanmoins à ce qu’ils aient assez de choses pour voir l’Afrique du Sud ici.

Dirigée par une Heather Knight en forme, l’Angleterre possède l’un des ordres de frappeurs les plus forts du tournoi, Amy Jones et Danni Wyatt ressemblant à une sorte de duo d’ouverture dynamique qui pourrait être le fer de lance du passage de l’équipe vers les dernières étapes de cette Coupe du monde.

C’est un match de Coupe du Monde T20 féminin à ne pas manquer – ne manquez pas une balle en consultant notre guide de diffusion en direct Angleterre vs Afrique du Sud.

Diffusion en direct du cricket T20 depuis l’extérieur de votre pays

Vous pourriez rencontrer des problèmes pour accéder à votre service à domicile habituel si vous êtes à l’étranger en raison du blocage géographique. C’est là que les diffuseurs locaux verrouillent les flux en ligne de leur couverture dans des zones spécifiques en enregistrant l’adresse IP de l’appareil essayant d’accéder à leur site Web.

Heureusement, il existe un moyen facile de contourner cette nuisance et de se connecter au cricket comme vous le feriez depuis chez vous. Cela s’appelle utiliser un VPN, et ces logiciels utiles – appelés réseaux privés virtuels complets – vous permettent de vous reconnecter à votre pays qui diffuse le match.

Nos experts en logiciels ont passé des jours à tester tous les services VPN les plus populaires et nous pouvons affirmer en toute sécurité qu’ExpressVPN est le meilleur absolu actuellement disponible dans le monde.

Certaines des raisons pour lesquelles nous l’aimons incluent sa sécurité robuste, ses vitesses rapides et sa facilité de configuration et d’utilisation. Nous le notons également très bien car il est compatible avec presque tous les principaux appareils de streaming, y compris le Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les appareils mobiles Android et Apple. En d’autres termes, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à votre diffusion de cricket à domicile et rester en sécurité en ligne, avec ExpressVPN.

Encore une chose …Express VPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours! Cela signifie que vous pouvez essayer le meilleur VPN au monde # 1 pour absolument rien – et si vous attrapez le bug, vous pouvez ensuite passer à profiter d’un plan annuel et obtenir trois mois supplémentaires absolument GRATUITS

Une fois installé, tout ce que vous devez faire est d’ouvrir l’application VPN, appuyez sur ‘choisir l’emplacement’ et sélectionnez l’emplacement approprié – c’est vraiment aussi simple que cela. Choisissez n’importe quel pays présentant la Coupe du monde T20 et regardez comme si vous étiez chez vous.

Comment diffuser l’Angleterre contre l’Afrique du Sud en direct au Royaume-Uni

Si vous êtes un fan de cricket au Royaume-Uni, vous ne serez pas surpris du tout de lire que Sky Sports a la couverture exclusive de la Coupe du monde T20 2020 – y compris le match d’aujourd’hui.

Cela signifie que vous pouvez le regarder à la télévision ou en ligne via l’application Sky Go, qui est disponible pour la plupart des mobiles, tablettes, consoles de jeux et appareils de streaming TV.

Les abonnés non-Sky peuvent toujours accéder au cricket et diffuser en direct la Coupe du monde féminine T20 en achetant un pass Now TV, dont la meilleure valeur est le pass mensuel – actuellement en vente pour seulement 19,99 £ par mois lors de l’inscription à six. mois.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais vous voulez rattraper la Coupe du monde, alors vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

La couverture commence sur Sky Sports Cricket à 10h30 le dimanche.

Comment diffuser en direct l’Angleterre contre l’Afrique du Sud en Australie

Les matchs seront couverts par Foxtel et son service de streaming Foxtel Now, ainsi que via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande. Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Comme décrit ci-dessus, vous aurez besoin d’un VPN si vous regardez la couverture depuis l’étranger – cela vous permettra d’ouvrir un serveur basé en Australie et de regarder si vous étiez de retour sous terre.

Regardez une diffusion en direct de la Coupe du monde de cricket T20 féminin en Inde

Star India et, en particulier, Star Sports est le diffuseur officiel à la télévision de la Coupe du monde féminine T20 pour les espoirs de tournois en Inde – et c’est là que ce match sera diffusé.

Vous n’avez pas accès à Star? Pas de soucis – vous pouvez vous inscrire à la place à son service de streaming Hotstar. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (environ 3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Afrique du Sud: détails de la diffusion en direct aux États-Unis

Même si cela peut encore être un sport de niche aux États-Unis, les fans de cricket sont toujours admirablement couverts par Willow TV, un service qui signifie également que les abonnés peuvent également regarder sur leurs appareils mobiles. La chaîne fait partie de nombreux forfaits satellite et câble tels que Dish and Sling et coûte 9,99 $ par mois.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus devrait vraiment faire l’affaire.

Comment obtenir une diffusion en direct GRATUITE de la Coupe du Monde Féminine T20 au Pakistan

Les fans de cricket basés au Pakistan peuvent écouter les retransmissions en direct de la Coupe du monde féminine T20 via PTV Sports, propriété de l’État (et gratuite).

Si vous êtes loin du Pakistan pendant le match que vous souhaitez voir, vous pouvez utiliser la méthode VPN ci-dessus pour regarder comme si vous étiez de retour au Pakistan. Téléchargez le logiciel (en profitant de la garantie de remboursement de 30 jours d’ExpressVPN), choisissez un serveur basé au Pakistan, puis dirigez-vous vers le site Web de diffusion en direct PTV.

