Comment regarder l’Angleterre contre l’Irlande: diffuser en direct le rugby des Six Nations en ligne de n’importe où dimanche

Après être revenue à la victoire avec une victoire serrée contre l’Écosse, l’Angleterre fait face à ce qui sera probablement son défi le plus difficile de sa campagne des Six Nations 2020 jusqu’à présent – une visite des Irlandais. Pour vous assurer de saisir chaque minute de ce jeu incontournable, assurez-vous de suivre notre guide de diffusion en direct Angleterre vs Irlande pour le regarder où que vous soyez.

L’Irlande se rend à Twickenham grâce à deux victoires contre deux, la plus récente étant une victoire décisive contre le Pays de Galles, le favori du tournoi de Dublin. En plus de maintenir leurs qualifications pour le Grand Chelem, l’équipe invaincue d’Andy Farrell tentera également de réparer la défaite 20-32 de la saison dernière face à l’Angleterre au Aviva Stadium.

Angleterre vs Irlande – où et quand

Cet affrontement des Six Nations aura lieu le dimanche 23 février au stade Twickenham.

Le coup d’envoi est donné à 15 h 00 GMT. Si vous cherchez à regarder le match aux États-Unis et au Canada, c’est un départ le matin à 7h PT, 10h HE, tandis que pour les fans de rugby australien, c’est un départ AEDT à 2h du matin tôt le lundi matin.

Le look d’Eddie Jones devrait être renforcé par la disponibilité de Manu Tuilagi et Henry Slade. Cependant, l’équipe locale devra se passer d’Anthony Watson en raison d’une blessure au mollet, tandis que Mako Vunipola a dû se retirer du match pour des raisons familiales.

Il y a des nouvelles mitigées pour l’Irlande sur le front des blessures, Caelan Doris et Will Addison étant prêts à être sélectionnés, tandis que Garry Ringrose reste sur la touche avec une blessure à la main.

Cela semble réglé à Twickenham et vous pouvez regarder ce choc des Six Nations dans son intégralité – dans certains endroits gratuitement – en suivant notre guide de diffusion en direct Angleterre vs Irlande ci-dessous.

Comment diffuser en direct l’Angleterre contre l’Irlande au Royaume-Uni gratuitement

La fantastique nouvelle pour les fans de rugby au Royaume-Uni est que chaque match des Six Nations cette saison sera diffusé en clair sur les chaînes de la BBC et d’ITV. Le match Angleterre vs Irlande sera diffusé sur ITV1 avec une couverture à partir de 14h10 GMT.

Si vous essayez de regarder en ligne (en direct ou en rattrapage), vous pouvez y accéder via l’application mobile ITV Hub. Sinon, dirigez-vous simplement vers un service de télévision en streaming en ligne tel que TVPlayer.com, qui a toutes les chaînes de télévision gratuites du Royaume-Uni (y compris ITV) en un seul endroit. Ainsi, vous pouvez profiter gratuitement du match sur un téléviseur, un ordinateur, une tablette et un smartphone si vous êtes au Royaume-Uni.

Pas au Royaume-Uni ce week-end? Pas de problème – téléchargez et installez simplement un VPN et utilisez un emplacement au Royaume-Uni pour regarder en direct comme si vous étiez chez vous. Instructions complètes ci-dessous.

Comment regarder une diffusion en direct des Six Nations lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous êtes loin de chez vous et à l’extérieur de votre pays d’origine, vous allez rencontrer des problèmes lorsque vous essayez de diffuser la couverture des Six Nations depuis votre diffuseur natif, car il est probable que sa localisation soit limitée.

Heureusement, vous pourrez toujours regarder toute l’action – tout ce que vous avez à faire est d’utiliser un VPN. Téléchargez et installez simplement le logiciel ou une application à partir de l’un des nombreux services VPN disponibles. Ceux-ci feront croire à votre ordinateur que vous êtes dans votre pays d’origine, vous permettant de profiter de la couverture de votre diffuseur habituel (tant que vous vous conformez aux conditions générales du diffuseur). Il n’est donc pas nécessaire de rechercher sur Internet un lien vers un flux douteux à partir d’un site Web suspect.

La configuration d’un VPN est un processus incroyablement facile – il s’agit simplement de télécharger, d’installer, puis d’ouvrir l’application.À partir de là, tout ce que vous devez faire est de sélectionner l’emplacement approprié de la diffusion que vous souhaitez regarder.

Nous avons soumis chacun des principaux services VPN à des tests rigoureux et ExpressVPN est notre choix actuel # 1 grâce à sa sécurité, sa vitesse et sa facilité d’utilisation. En plus de cela, il offre également un large éventail de compatibilité avec différents appareils et services de streaming (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Il est facile de voir pourquoi il arrive en tête de notre meilleur compte à rebours VPN.

La cerise sur le gâteau est qu’ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, afin que vous puissiez l’essayer sans aucune obligation. Si vous décidez de vous inscrire, la souscription d’un an vous permettra d’économiser 49% sur le prix habituel et vous bénéficierez également de 3 mois de service supplémentaires GRATUITS.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Irlande en Australie

Le service d’abonnement beIN Sport a les droits exclusifs de montrer tous les matchs des Six Nations de cette saison en Australie, et y compris ce match sur BeIN Sport 3, avec une couverture commençant à 1h30 AEDT.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter le service à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Si vous ne l’êtes pas, vous avez également la possibilité de vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois – mais vous pouvez également profiter d’un essai GRATUIT de deux semaines du service.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Australie en Nouvelle-Zélande

Pour les fans de rugby qui cherchent à regarder l’action en direct de Twickenham, c’est un coup d’envoi à 3 heures du matin NZST. Comme pour leurs voisins australiens, beIN Sport détient les droits de diffusion des Six Nations en Nouvelle-Zélande et diffusera chaque match du tournoi en direct.

Les abonnés Sky peuvent ajouter le service à leur forfait à un coût supplémentaire, mais il y a aussi la possibilité de souscrire à un forfait autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Cela coûte 19,78 $ par mois, mais vous pouvez également essayer le service gratuitement car beIN Sport offre un essai GRATUIT de deux semaines.

Regardez le rugby à XV au Canada via une diffusion en direct GRATUITEMENT

Le service de streaming DAZN détient le droit de diffusion du tournoi au Canada.

Ils montreront chaque match en direct sur leur plate-forme en ligne, y compris l’Angleterre contre l’Irlande qui a un coup d’envoi à 7 h 00, 10 h 00 HE.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à DAZN, vous pouvez profiter de leur ESSAI GRATUIT de 30 jours et profiter du match sans payer un centime.

Comment regarder une diffusion en direct Angleterre vs Irlande en ligne aux États-Unis

Les fans de rugby aux États-Unis devront se diriger vers NBC pour obtenir leur dose de rucks, plaqués et mauls.

Le réseau devrait diffuser chaque match des Six Nations de cette saison, y compris l’Angleterre contre l’Irlande via son service NBC Sports Gold Rugby Pass et diffusera le match en direct à partir de 7h PT, 10h.

Il vous suffit de vous rendre sur NBC et de vous inscrire. Le service est au prix de 79,99 $ par an, mais cela comprend également l’accès à la Heineken Champions Cup et à la Gallagher Premiership, ainsi qu’au Rugby’s Greatest Championship.

