Comment regarder l’Australie contre la Nouvelle-Zélande: diffusez en direct la série ODI en ligne n’importe où

Les Kiwis sont actuellement en forme, mais cela signifie-t-il qu’ils peuvent remporter une première victoire ODI sur leurs plus grands rivaux en plus d’une décennie? Suivez notre guide pour le découvrir – voici comment regarder chaque balle et diffuser en direct l’Australie contre la Nouvelle-Zélande pendant le premier match.

Les Black Caps de Kane Williamson sont en bonne forme en tant que tenue ODI et entrent dans cette série après avoir distribué un 3-0 en Inde. Les hôtes de l’Australie, quant à eux, chercheront à se regrouper après avoir été séparés par une jeune équipe sud-africaine lors d’un blanchiment 3-0 plus tôt ce mois-ci.

Australie vs Nouvelle-Zélande ODI – quand et où?

Les dates, heures de début et lieux de cette série ODI sont les suivants. Les 1er et 3e ODI sont des matchs jour / nuit, il y aura donc une pause entre les manches.

1er ODI – Sydney Cricket Ground, 13 mars – 14h30 AEDT, 15h30 NZST, 3h30 GMT

2nd ODI – Sydney Cricket Ground, 15 mars – 10h30 AEDT, 11h30 NZST, 23h30 GMT

3e ODI Hobart Bellerive Oval, 20 mars – 14h30 AEDT, 15h30 NZST, 3h30 GMT

Les Australiens ont eu peu de temps pour se préparer à cette série, étant rentrés d’Afrique du Sud il y a quelques jours à peine – et les critiques diraient que les Baggy Greens semblent déjà fatigués après une saison déjà difficile.

Malgré leur fatigue apparente, l’entraîneur Justin Langer est resté avec la même équipe pour cette série, avec seulement Jhye Richardson à rater. D’un autre côté, la Nouvelle-Zélande n’était rien de moins que superbe contre l’Inde, et cela sans les joueurs clés Lockie Ferguson, Trent Boult et Matt Henry – qui sont tous disponibles pour cette série.

Ne manquez pas une seule balle – suivez notre guide et nous vous expliquerons comment regarder une diffusion en direct Australie vs Nouvelle-Zélande de n’importe où pendant que cette série ODI crunch commence.

Regardez un flux ODI Australie vs Nouvelle-Zélande en direct lorsque vous êtes loin de votre pays

Pour les fans de cricket en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui souhaitent savoir comment regarder le cricket, nous avons tous les détails sur les diffuseurs ayant le droit de diffuser un flux en direct Australie contre Nouvelle-Zélande de l’ODI. ci-dessous dans votre région.

Si vous êtes loin de votre pays d’origine et que vous cherchez à voir l’action que vous trouverez probablement, vous ne pourrez pas le faire grâce au blocage géographique. Heureusement, il existe un moyen d’atténuer cette frustration. En utilisant un VPN, vous pourrez regarder le match sans avoir à regarder via un flux illégal à partir d’un site Web douteux que vous avez découvert sur les parties les moins salubres d’Internet.

Nous avons mis à l’épreuve tous les principaux VPN et nous considérons ExpressVPN comme notre choix de ce qui existe, grâce à sa facilité d’utilisation et à ses solides fonctions de sécurité. Il est également compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple. Donc, pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, ExpressVPN est notre option recommandée.

Il s’agit du VPN le mieux classé au monde en ce moment, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment qui le placent en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou inscrivez-vous pour un plan annuel et obtenez 3 mois absolument GRATUIT.

Une fois que vous avez choisi et installé le VPN de votre choix, ouvrez simplement l’application correspondante du service, appuyez sur “ choisir l’emplacement ”, sélectionnez le pays approprié et vous pourrez regarder la diffusion comme si vous étiez de retour à la maison.

Australie vs Nouvelle-Zélande en direct: regardez la série ODI en Australie

Foxtel et son service de streaming compagnon Foxtel Now ont des droits exclusifs pour montrer la couverture en direct de la série ODI Australie vs Nouvelle-Zélande.

La couverture est également disponible via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande. Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois – une meilleure valeur si vous souhaitez le partager avec des amis ou une famille.

Comme décrit ci-dessus, vous aurez besoin d’un VPN si vous regardez la couverture depuis l’étranger – cela vous permettra d’ouvrir un serveur basé en Australie et de regarder si vous étiez de retour sous terre.

Comment regarder l’Australie contre la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni

Ceux qui s’attendent à ce que Sky Sports Cricket diffuse la série au Royaume-Uni et en Irlande pourraient être surpris. BT Sport a récupéré une série d’appareils de cricket de haut niveau ces derniers mois et le réseau a les droits de diffusion exclusifs de cette série.

La couverture du premier ODI commence à 3h15 du matin dans les premières heures de vendredi sur BT Sports 1. Si vous cherchez à diffuser la série, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, en activant le mobile, la tablette et Visualisation sur PC.

N’oubliez pas que BT a enfin introduit un nouveau pass sportif mensuel de 25 £ cette saison, afin que vous puissiez obtenir tous les avantages de BT Sport sans engagement.

Si vous vous retrouvez en dehors du Royaume-Uni et souhaitez regarder l’une des séries ODI Australie vs Nouvelle-Zélande, ne vous inquiétez pas des géo-blocs sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment regarder l’Australie contre la Nouvelle-Zélande: détails de la diffusion en direct aux États-Unis

Pour les fans de cricket en Amérique, Willow TV est le diffuseur américain officiel de la série. Le service coûte 9,99 $ par mois et est également disponible sur des services de streaming tels que Sling et Fubo.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus vous garantira de ne rien manquer de l’action.

