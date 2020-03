Comment regarder l’Australie contre l’Afrique du Sud: retransmettre en direct la demi-finale de la Coupe du monde féminine T20 2020 de partout

Une foule bondée attend au Sydney Showground Stadium qui voudra que l’équipe locale participe à la finale du T20 féminin, mais les Proteas peuvent-ils gâcher la fête? Ne manquez pas une balle en lisant notre guide de diffusion en direct Australie v Afrique du Sud ci-dessous.

Les Australiens ont dû affronter une rencontre tendue dans leur dernier match de groupe contre leurs rivaux voisins, la Nouvelle-Zélande, pour réserver leur place dans les quatre derniers.

Le passage de l’Afrique du Sud en demi-finale d’aujourd’hui a été une affaire un peu moins stressante, terminant en tête de leur groupe après que leur dernier match de poule contre les Antilles ait été éliminé, ce qui leur a permis de terminer en tête du groupe et de bénéficier également d’une journée de repos inattendue.

Australie vs Afrique du Sud T20 – quand et où?

L’Australie contre l’Afrique du Sud se jouera au Sydney Cricket Ground à Sydney le jeudi 5 mars.

Ce match commence à 19 heures, heure locale AEDT, ce qui signifie un départ à 10 heures en Afrique du Sud ou à 8 heures GMT pour les gens au Royaume-Uni.

La victoire sur la Nouvelle-Zélande a été très coûteuse pour les hôtes, la star du concours multiple Ellyse Perry subissant une grave blessure aux ischio-jambiers qui l’empêchera de participer au reste du tournoi.

Les Australiens comptent désormais davantage sur Beth Mooney pour fournir un affichage au bâton similaire à sa performance dominante contre les fougères blanches, ce qui lui a permis de battre 60 points.

Aucune journée de réserve n’étant réservée pour les demi-finales, l’Afrique du Sud ne s’en souciera pas s’il pleut – en tant que premier qualifié après avoir terminé premier du groupe B, les Proteas progresseront si un résultat n’est pas possible.

Si la météo n’intervient pas, ce sera probablement un match mémorable – et vous voulez manquer une balle en consultant notre guide de diffusion en direct Australie vs Afrique du Sud.

Diffusion en direct du cricket T20 depuis l’extérieur de votre pays

Vous pourriez rencontrer des problèmes pour accéder à votre service à domicile habituel si vous êtes à l’étranger en raison du blocage géographique. C’est là que les diffuseurs locaux verrouillent les flux en ligne de leur couverture dans des zones spécifiques en enregistrant l’adresse IP de l’appareil essayant d’accéder à leur site Web.

Heureusement, il existe un moyen facile de contourner cette nuisance et de se connecter au cricket comme vous le feriez depuis chez vous. Cela s’appelle utiliser un VPN, et ces logiciels utiles – appelés réseaux privés virtuels complets – vous permettent de vous reconnecter à votre pays qui diffuse le match.

Nos experts en logiciels ont passé des jours à tester tous les services VPN les plus populaires et nous pouvons affirmer en toute sécurité qu’ExpressVPN est le meilleur absolu actuellement disponible dans le monde.

Certaines des raisons pour lesquelles nous l’aimons incluent sa sécurité robuste, ses vitesses rapides et sa facilité de configuration et d’utilisation. Nous le notons également très bien car il est compatible avec presque tous les principaux appareils de streaming, y compris le Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les appareils mobiles Android et Apple. En d’autres termes, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à votre diffusion de cricket à domicile et rester en sécurité en ligne, avec ExpressVPN.

Encore une chose …Express VPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours! Cela signifie que vous pouvez essayer le meilleur VPN au monde # 1 pour absolument rien – et si vous attrapez le bug, vous pouvez ensuite passer à profiter d’un plan annuel et obtenir trois mois supplémentaires GRATUITEMENT

Une fois installé, tout ce que vous devez faire est d’ouvrir l’application VPN, appuyez sur ‘choisir l’emplacement’ et sélectionnez l’emplacement approprié – c’est vraiment aussi simple que cela. Choisissez n’importe quel pays présentant la Coupe du monde T20 et regardez comme si vous étiez chez vous.

Comment diffuser gratuitement le jeu en Australie

La grande nouvelle pour les fans de cricket en Australie est que les matchs restants de la Coupe du monde féminine T20 seront tous retransmis en direct en direct sur Channel Nine.

Vous pouvez également diffuser le match en direct sur la plateforme Web gratuite 9Now de Nine Network. L’application 9Now est également disponible en téléchargement pour les appareils iOS et Android à partir de leurs magasins d’applications respectifs.

Comme décrit ci-dessus, vous aurez besoin d’un VPN si vous regardez la couverture depuis l’étranger – cela vous permettra d’ouvrir un serveur basé en Australie et de regarder si vous étiez de retour sous terre.

Comment diffuser l’Australie contre l’Afrique du Sud en direct au Royaume-Uni

Si vous êtes un fan de cricket au Royaume-Uni, vous ne serez pas surpris du tout de lire que Sky Sports a la couverture exclusive de la Coupe du Monde T20 féminine 2020 – y compris le match d’aujourd’hui avec une couverture commençant à 7h30 jeudi matin sur Sky Cricket sportif.

Cela signifie que vous pouvez le regarder à la télévision ou en ligne via l’application Sky Go, qui est disponible pour la plupart des mobiles, tablettes, consoles de jeux et appareils de streaming TV.

Les abonnés non-Sky peuvent toujours accéder au cricket et diffuser en direct la Coupe du monde féminine T20 en achetant un pass Now TV, dont la meilleure valeur est le pass mensuel.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais vous voulez rattraper la Coupe du monde, vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Regardez une diffusion en direct de la Coupe du monde de cricket T20 féminin en Inde

Star India et, en particulier, Star Sports est le diffuseur officiel à la télévision de la Coupe du monde féminine T20 pour les espoirs de tournois en Inde – et c’est là que ce match sera diffusé.

Vous n’avez pas accès à Star? Pas de soucis – vous pouvez vous inscrire à la place à son service de streaming Hotstar. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (environ 3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

Comment regarder l’Australie contre l’Afrique du Sud: détails de la diffusion en direct aux États-Unis

Bien qu’il puisse encore s’agir d’un sport de niche aux États-Unis, les fans de cricket sont toujours admirablement couverts par Willow TV, un service qui signifie également que les abonnés peuvent également regarder sur leurs appareils mobiles. La chaîne fait partie de nombreux forfaits satellite et câble tels que Dish and Sling et coûte 9,99 $ par mois.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus devrait vraiment faire l’affaire.

Comment obtenir une diffusion en direct GRATUITE de la Coupe du Monde Féminine T20 au Pakistan

Les fans de cricket basés au Pakistan peuvent écouter les retransmissions en direct de la Coupe du monde féminine T20 via PTV Sports, propriété de l’État (et gratuite).

Si vous êtes loin du Pakistan pendant le match que vous souhaitez voir, vous pouvez utiliser la méthode VPN ci-dessus pour regarder comme si vous étiez de retour au Pakistan. Téléchargez le logiciel (en profitant de la garantie de remboursement de 30 jours d’ExpressVPN), choisissez un serveur basé au Pakistan, puis dirigez-vous vers le site Web de diffusion en direct PTV.

