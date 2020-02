Comment regarder l’Australie contre l’Inde: diffusez en direct le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine T20 2020 de n’importe où

La Coupe du Monde Féminine T20 commence et les matchs d’ouverture ne sont pas beaucoup plus importants que cela, alors suivez notre guide pour diffuser l’Australie contre l’Inde aujourd’hui et regardez toute l’action de cricket en temps réel.

La joueuse rapide australienne Tayla Vlaeminck pourrait faire la différence entre les deux équipes, de nombreux experts la faisant basculer pour devenir la première femme à franchir la barrière des 130 km / h. Elle entre également dans la Coupe du Monde Féminine du T20, après avoir pris sept guichets pour une moyenne de seulement 9 lors des derniers matchs contre l’Inde et l’Angleterre.

Australie vs Inde T20 féminin – quand et où?

L’Australie accueille l’intégralité de la Coupe du monde féminine T20 et entamera sa campagne contre l’Inde au Sydney Showground le vendredi 21 février.

Le premier ballon devrait être lancé à 19 h, heure locale à Sydney (AEDT), ce qui signifie 13 h 30 IST en Inde.

Non seulement cela, l’Australie est le numéro un mondial dans le format limité par rapport au T20 – et avec la Coupe du Monde T20 féminine qui se déroulera en bas, ils bénéficieront sans aucun doute d’un soutien à la maison rauque.

L’Inde, quant à elle, s’appuiera fortement sur la chauve-souris à cape tromperie du capitaine Harmanpreet Kaur. Les passionnés de cricket se souviendront sans aucun doute qu’elle a battu un énorme 171 contre les Australiens en 2017 lors d’un ODI, il n’y a donc aucun doute sur sa capacité à atteindre les limites quand cela compte.

Comme vous pouvez probablement me le dire maintenant, c’est un énorme montage pour lancer ce qui promet d’être un tournoi convaincant – ne manquez pas une seconde en vous reportant à notre guide de diffusion en direct Inde vs Australie.

Diffusion en direct Australie vs Inde T20 cricket de l’extérieur de votre pays

Vous avez donc décidé de vous joindre à nous pour regarder l’Australie contre l’Inde alors que l’action de la Coupe du monde féminine T20 est en cours? Bonne décision. Cependant, vous pourriez rencontrer des problèmes pour accéder à votre service à domicile habituel si vous êtes à l’étranger en raison du blocage géographique. C’est là que les diffuseurs locaux verrouillent les flux en ligne de leur couverture dans des zones spécifiques en enregistrant l’adresse IP de l’appareil essayant d’accéder à leur site Web.

Heureusement, il existe un moyen facile de contourner cette nuisance et de se connecter au cricket comme vous le feriez depuis chez vous. Cela s’appelle utiliser un VPN, et ces logiciels utiles – appelés réseaux privés virtuels dans leur intégralité – vous permettent de vous reconnecter à votre pays qui diffuse le match.

Nos experts en logiciels ont passé des jours à tester tous les services VPN les plus populaires et nous pouvons affirmer en toute sécurité qu’ExpressVPN est le meilleur absolu actuellement disponible dans le monde.

Certaines des raisons pour lesquelles nous l’aimons incluent sa sécurité robuste, ses vitesses rapides et sa facilité de configuration et d’utilisation. Nous le notons également très bien car il est compatible avec presque tous les principaux appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les appareils mobiles Android et Apple. En d’autres termes, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à votre diffusion de cricket à domicile et rester en sécurité en ligne, avec ExpressVPN.

Encore une chose …Express VPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours! Cela signifie que vous pouvez essayer le meilleur VPN au monde # 1 pour absolument rien – et si vous attrapez le bug, vous pouvez ensuite passer à profiter d’un plan annuel et obtenir trois mois supplémentaires GRATUITEMENT

Une fois installé, tout ce que vous devez faire est d’ouvrir l’application VPN, appuyez sur ‘choisir l’emplacement’ et sélectionnez l’emplacement approprié – c’est vraiment aussi simple que cela. Choisissez n’importe quel pays affichant la Coupe du monde de cricket et regardez comme si vous étiez chez vous.

Guide de diffusion en direct de ce match de la Coupe du monde T20 en Australie

Pas partout dans le monde a la chance d’avoir du cricket sur le cricket en clair, donc les Australiens devraient profiter au maximum de pouvoir regarder ce match de Coupe du Monde Féminine T20 sur Channel 9 et le service de streaming 9Now.

Les matchs seront également couverts par Foxtel et son service de streaming compagnon Foxtel Now, ainsi que via le service de streaming Kayo Sports, qui ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande. Kayo Sports Basic Package coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Comme décrit ci-dessus, vous aurez besoin d’un VPN si vous optez pour regarder la couverture de Channel 9 depuis l’étranger – qui vous permettra d’ouvrir un serveur basé en Australie et de regarder si vous étiez de retour Down Under.

Regardez une diffusion en direct de la Coupe du monde de cricket T20 féminin en Inde

Star India et, en particulier, Star Sports est le diffuseur officiel à la télévision de l’action de la Coupe du monde féminine T20 pour les espoirs de tournois en Inde – et c’est là que ce match énorme sera diffusé.

Vous n’avez pas accès à Star? Pas de soucis – vous pouvez vous inscrire à la place à son service de streaming Hotstar. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (environ 3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

Comment diffuser l’Australie contre l’Inde en direct au Royaume-Uni

Si vous êtes un fan de cricket au Royaume-Uni, vous ne serez pas surpris du tout de lire que Sky Sports a la couverture exclusive de la Coupe du monde T20 féminine 2020 – y compris le match d’aujourd’hui.

Cela signifie que vous pouvez le regarder à la télévision ou en ligne via l’application Sky Go, qui est disponible pour la plupart des mobiles, tablettes, consoles de jeux et appareils de streaming TV.

Les abonnés non-Sky peuvent toujours accéder au cricket et diffuser en direct la Coupe du monde féminine T20 en achetant un pass Now TV, dont la meilleure valeur est le pass mensuel – actuellement en vente pour seulement 19,99 £ par mois lors de l’inscription pour six. mois.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais vous voulez rattraper la Coupe du monde, alors vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment regarder l’Australie contre l’Inde: détails de la diffusion en direct aux États-Unis

Même si cela peut encore être un sport de niche aux États-Unis, les fans de cricket sont toujours admirablement couverts par Willow TV, un service qui signifie également que les abonnés peuvent également regarder sur leurs appareils mobiles. La chaîne fait partie de nombreux forfaits satellite et câble tels que Dish and Sling et coûte 9,99 $ par mois.

Pour regarder Willow TV lorsque vous êtes hors d’Amérique et géo-bloqué, notre solution de contournement VPN décrite ci-dessus devrait vraiment faire l’affaire.

Comment obtenir une diffusion en direct GRATUITE de la Coupe du Monde Féminine T20 au Pakistan

Les fans de cricket basés au Pakistan peuvent écouter les retransmissions en direct de la Coupe du monde féminine T20 via PTV Sports, propriété de l’État (et gratuite).

Si vous êtes loin du Pakistan pendant le match que vous souhaitez voir, vous pouvez utiliser la méthode VPN ci-dessus pour regarder comme si vous étiez de retour au Pakistan. Téléchargez le logiciel (en profitant de la garantie de remboursement de 30 jours d’ExpressVPN), choisissez un serveur basé au Pakistan, puis dirigez-vous vers le site Web de diffusion en direct PTV.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P