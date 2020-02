Comment regarder le Daytona 500 2020: diffusez en direct la course NASCAR de n’importe où

Le drapeau vert est sur le point de tomber sur le plus grand événement de la course de stock car de l’année, avec le 62e Daytona 500 annuel qui se déroule ce dimanche en Floride. Lisez la suite pour toutes les informations dont vous aurez besoin pour regarder une diffusion en direct de la Daytona 500 2020, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Le lever de rideau annuel pour la nouvelle saison NASCAR verra 40 pilotes ceinturer le circuit ovale de Daytona International Speedway, long de 2,5 miles, avec une foule à guichets fermés de plus de 100 000 fans.

Daytona 500 2020 – où et quand

La course de cette année aura lieu, comme toujours, sur l’emblématique Daytona International Speedway à Daytona, en Floride, le dimanche 16 février.

La course de trois heures et plus devrait commencer à 14h30 HE / 11h30 PT.

Le vainqueur de l’année dernière, Denny Hamlin, cherchera à conserver son titre face à un peloton de tête qui voit Kevin Harvick, Brad Keselowski et Joey Logano installés comme favoris à trois.

L’édition de cette année de la Grande-Amérique marque la fin de quelques époques notables. Avec Jimmie Johnson ayant annoncé que la saison 2020 sera sa dernière en tant que coureur NASCAR, l’événement de dimanche sera la dernière fois sans doute le plus grand pilote de Cup Series présent au Daytona 500. Cette tranche de cette année fait également tomber le rideau sur la «Génération Une ère de 6 pouces de voitures apparaissant dans la course, avec des véhicules hybrides de «nouvelle génération» qui devraient faire leurs débuts au Daytona 500 en 2021.

La course est devenue synonyme du week-end de la journée des présidents et l’événement de cette année intéressera également les observateurs politiques, Donald Trump devenant Grand Marshall.

Si vous êtes un fan de NASCAR aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, nous vous montrerons comment regarder une diffusion en direct Daytona 500 en ligne afin de ne manquer aucun tour.

Comment regarder le Daytona 500: diffusion en direct aux États-Unis

Aux États-Unis, les fans de NASCAR ont l’embarras du choix pour regarder la Great American Race, mais la façon la plus simple de le faire est sur votre téléviseur. Si vous avez un abonnement au câble ou même une antenne numérique en direct, vous pouvez regarder tout l’événement sur Fox. Le réseau commencera sa couverture Daytona 500 à 13h00 HE / 10h00 PT et la course commencera une heure et demie plus tard à 14h30 heure locale ou 11h30 PT.

Pour ceux qui recherchent le streaming tp Daytona 500 de cette année en ligne, Fox vous couvre avec le site Web Fox Sports et l’application Fox Sports montrant les flux en direct de la course. Cependant, vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre fournisseur de télévision par câble ou satellite.

Vous n’avez pas envie de payer un abonnement au câble premium pour regarder le Daytona 500? Ne vous inquiétez pas, nous vous proposons de nombreuses autres façons de diffuser la course en ligne. Continuez à lire pour savoir comment.

Comment regarder aux États-Unis sans câble

Si vous n’avez pas d’abonnement au câble, n’ayez crainte, car il existe d’autres options qui vous permettront de regarder Fox sans avoir à vous y abonner. Pour vous simplifier l’ensemble du processus, nous avons répertorié ci-dessous trois de nos options préférées, dont la plupart ont également des essais gratuits:

Hulu avec Live TV 40 $ par mois – Hulu avec Live TV comprend CBS, Fox, NBC et ESPN.FuboTV 35 $ pour le premier mois – FuboTV vous donne le premier mois à un tarif réduit, mais après cela, le prix augmente à 45 $ par mois. Le service comprend CBS, Fox, NBC et le réseau NFL mais ne vient pas avec ESPN.DirecTV Now 50 $ par mois – DirecTV inclut maintenant CBS, Fox, NBC, ESPN et pour 5 $ supplémentaires, vous pouvez ajouter le réseau NFL.YouTubeTV 40 $ par mois – YouTubeTV vous donne accès à CBS, Fox, NBC et ESPN.

Comment diffuser en direct Daytona 500 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes en dehors des États-Unis ce week-end et essayez de syntoniser l’une des options de diffusion en direct de Daytona 500 énumérées ci-dessus, vous êtes déçu car la couverture sera inévitablement géobloquée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas regarder. Au moins, vous ne le seriez pas sans l’utilisation d’un VPN.

Un réseau privé virtuel vous permet de simuler entièrement votre adresse IP vers un autre emplacement. Vous pouvez donc tromper votre ordinateur portable ou votre mobile en pensant qu’il s’agit d’un tout autre endroit – dans ce cas, les États-Unis. Assez intelligent, hein?

Nous avons testé plus de 100 VPN et évaluons ExpressVPN comme le meilleur absolu. C’est parce qu’il est rapide, super sécurisé et ne complique pas les choses avec des menus et des paramètres difficiles à utiliser. De plus, il est compatible avec Android, iOS, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, etc. C’est pourquoi Express se trouve au sommet de nos 3 meilleurs services VPN.

Une autre bonne chose à propos d’ExpressVPN est le fait qu’il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours ET 3 mois gratuits lorsque vous vous inscrivez à un plan annuel.

Comment regarder le Daytona 500: diffusion en direct au Canada

Si vous vivez au Canada et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder le Daytona 500 sur TSN1 et TSN3. La couverture du réseau commencera par la pré-course à 14 h HE (11 h HP) suivie de la course proprement dite à 14 h 30 HE (11 h 30 HP).

Si vous préférez diffuser en direct le Daytona 500 sur votre ordinateur ou vos appareils mobiles, vous pouvez également le faire en utilisant TSN Go. Cependant, comme aux États-Unis, vous devrez saisir les informations de connexion de votre câblodistributeur pour accéder au flux du réseau.

Comment regarder le Daytona 500 2020: diffusion en direct au Royaume-Uni

La grande nouvelle pour les fans de sport automobile au Royaume-Uni est que vous pourrez à nouveau regarder le Daytona 500 sur le service d’abonnement Premier Sports avec une couverture en direct de la Floride à partir de 19 heures GMT dimanche soir.

Premier Sports est disponible pour les clients Sky TV et Virgin Media pour 11,99 £ par mois, ou 99 £ par an, et dispose d’un lecteur en ligne disponible pour le même prix mensuel ou pour un montant forfaitaire de 89 £.

Enfin, si vous choisissez Premier Player propre à Premier Sports, le premier mois est gratuit en utilisant le code promo FIRSTMONTHFREE avec le service coûtant 9,99 £ par mois par la suite.

En plus de proposer des courses NASCAR, le service propose également une couverture en direct de la Liga, de la Serie A et du football hollandais Eredivisie.

Et rappelez-vous. Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni ce week-end mais que vous voulez vraiment capter la diffusion en direct de Premier Sports Daytona 500, vous devrez installer et télécharger un VPN et regarder comme si vous étiez chez vous.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P