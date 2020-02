Comment regarder le débat démocrate sur iPhone, iPad, Mac

Dans une première, Apple News présente un débat présidentiel où les candidats démocrates s’engageront ce soir, le 7 février au St. Anselm College. Apple News organise l’événement en tant que partenaire officiel d’ABC News et de WMUR-TV. Suivez comment suivre le débat sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, et plus encore.

Nous avons appris en décembre qu’Apple allait s’associer à ABC pour offrir une variété de couverture des élections présidentielles jusqu’à l’inauguration de 2021.

Apple News est l’un des éléments spéciaux de cette collaboration en tant que partenaire officiel d’ABC News pour organiser le débat présidentiel démocrate ce soir du 7 février à 20 heures. ET / 17 h PT (couverture pré-événement commençant une heure plus tôt).

N’oubliez pas, vous pouvez toujours soumettre une question aux candidats via la page spéciale de couverture des élections d’Apple News.

Comment regarder le premier débat présidentiel Apple News sur iPhone, iPad, Mac

Dirigez-vous vers le hub de couverture des élections de 2020 sur Apple News sur iPhone, iPad ou Mac pour regarder le débat (il sera probablement promu sur l’onglet Aujourd’hui d’Apple News ce soir également)

Apple offrira également une diffusion en direct sur Apple TV

Alternativement, vous pouvez utiliser l’application ABC News pour regarder le débat

Ou vous pouvez regarder sur n’importe quel appareil avec le flux YouTube en direct d’ABC News

Vous pouvez également trouver des guides détaillés sur les candidats et les sujets d’actualité pour l’élection présidentielle et bien plus encore dans le hub de couverture des élections présidentielles d’Apple News 2020.

Voici les candidats qui participeront au débat:

Ancien vice-président Joe Biden

L’ancien maire de South Bend, Pete Buttigieg

La sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota

Le sénateur Bernie Sanders du Vermont

La sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts

Investisseur milliardaire Tom Steyer

Entrepreneur Andrew Yang

Image du haut via Apple News

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: