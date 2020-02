Comment regarder le Genesis Open 2020: diffusez en direct le golf PGA Tour d’aujourd’hui n’importe où

Il n’a jamais été aussi facile de regarder le golf en ligne, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez être assuré de pouvoir trouver un flux en direct fiable de Genesis Open en 2020 avec l’aide de notre guide. Tiger Woods a tout pour plaire s’il veut remporter un record du 83e titre du PGA Tour, après avoir obtenu un score décevant de +2 au deuxième tour. Les favoris sont maintenant Matt Kuchar, qui est au sommet du classement général de Genesis Open à -9 avant le 3e tour, et le numéro un mondial actuel, Rory McIlroy, à -7.

Oui, le PGA Tour 2020 prend maintenant de la vitesse. Avant ce tournoi, le premier temps fort de la saison a été la victoire spectaculaire de Webb Simpson en play-off contre Tony Finau au Phoenix Open. Mais maintenant que le 3ème round de la Genesis Invitational est à nos portes, il est sûr de dire que plus d’excitation est à portée de main.

Aide-mémoire Genesis Open 2020

Le Genesis Open 2020 se déroule du jeudi 13 février au dimanche 16 février. Les départs du 3e tour du samedi Genesis Open commencent à 11h05 HE, soit 8h05 heure locale du Pacifique (PT) et au Royaume-Uni.

Se déroulant au Riviera Country Club exclusif dans le sud de la Californie, le Genesis Open – ou Genesis Invitational si vous préférez – est l’un des événements les plus prestigieux du PGA Tour, remontant à 1926. Depuis, le lieu a accueilli deux PGA Championnats, un US Open, et est aligné pour figurer dans les Jeux olympiques de 2028. C’est un pedigree, donc les fans de golf voudront naturellement où ils peuvent regarder une diffusion en direct fiable de Genesis Open.

Regardez le Genesis Open 2020: diffusez en direct le golf PGA Tour de n’importe où

Il existe de nombreuses façons simples de regarder le Genesis Open 2020, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et presque partout ailleurs dans le monde. Faites défiler vers le bas pour une ventilation complète des options, mais la première chose que vous devez savoir est que toute personne éloignée de son pays d’origine peut toujours se connecter à l’action comme d’habitude en utilisant l’un des meilleurs VPN.

Ces services vous permettront de contourner toutes les restrictions de blocage géographique que votre diffuseur local pourrait avoir en place et vous permettront de regarder une diffusion en direct Genesis Open parfaitement légale et de haute qualité si vous êtes hors de votre pays. Mieux encore, leur configuration ne prend que quelques minutes.

Après avoir mis à l’épreuve tous les principaux VPN, nous évaluons ExpressVPN comme le meilleur de ce qui existe. Il est facile à utiliser, dispose de solides fonctions de sécurité et est compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Vous pouvez également l’utiliser avec des appareils mobiles Android et iOS, donc pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, ExpressVPN est notre option recommandée.

ExpressVPN (livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) Il s’agit du VPN le mieux classé au monde en ce moment, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment qui le placent en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou vous inscrire à un plan annuel et obtenir 3 mois absolument GRATUITS. Découvrez Express VPN

Genesis Open Live Stream 2020: Comment regarder le golf du PGA Tour aux États-Unis

Le spécialiste de NBC, Golf Channel, a les droits de diffusion exclusifs aux États-Unis pour les deux premiers tours de la Genesis Open 2020, avant que CBS ne se joigne à la fête ce week-end. Si vous souhaitez regarder toute l’action en direct sur la route, un certain nombre de services de streaming TV donnent accès à la chaîne de golf dans le cadre de leur offre – et certains offrent même un essai gratuit.

Hulu avec Live TV 40 $ par mois – Hulu avec Live TV comprend CBS, Fox, NBC et ESPN.FuboTV 35 $ pour le premier mois – FuboTV vous donne le premier mois à un tarif réduit, mais après cela, le prix augmente à 45 $ par mois. Le service comprend CBS, Fox, NBC et le réseau NFL mais ne vient pas avec ESPN.DirecTV Now 50 $ par mois – DirecTV inclut maintenant CBS, Fox, NBC, ESPN et pour 5 $ supplémentaires, vous pouvez ajouter le réseau NFL.YouTubeTV 40 $ par mois – YouTubeTV vous donne accès à CBS, Fox, NBC et ESPN.

Si vous êtes en dehors des États-Unis cette semaine mais que vous souhaitez accéder à l’une des options ci-dessus, vous pouvez utiliser un VPN américain pour transporter efficacement l’IP de votre ordinateur, téléphone ou tablette vers un emplacement aux États-Unis.

Comment regarder une diffusion en direct Genesis Open 2020 au Royaume-Uni

Si vous êtes un fan de golf basé au Royaume-Uni, vous serez bien habitué au fait que Sky Sports a les droits de couverture PGA Tour de votre côté de l’Atlantique. Dirigez-vous directement vers la chaîne Sky Sports Golf où la couverture en direct est aussi complète que possible.

Si vous n’allez pas être à la maison ce week-end, vous pouvez télécharger l’application Sky Go sur votre tablette ou votre smartphone. Et maintenant, la télévision est un autre bon choix pour les laissez-passer quotidiens ou hebdomadaires si vous ne souhaitez pas vous abonner à un forfait Sky complet.

Ceux qui pourraient se retrouver en dehors du Royaume-Uni pour le Genesis Open peuvent suivre nos instructions ci-dessus pour obtenir un VPN et regarder le golf via un flux en direct comme ils le feraient à la maison.

PGA Tour Golf Live Stream: Regardez le Genesis Open 2020 au Canada

Les fans de golf internationaux ont moins d’options pour diffuser en direct l’Open Genesis 2020, mais il y a toujours un moyen de regarder Tiger chasser une autre place dans les livres d’histoire.

Le laissez-passer GOLFTV récemment lancé compte la PGA du Canada comme l’un de ses partenaires, ce qui signifie que les fans canadiens peuvent se réjouir de la diffusion en direct du golf du PGA Tour pour la plupart des tournois majeurs.

La couverture peut être limitée aux groupes et aux trous en vedette, mais à partir de seulement 9,99 $ par mois, c’est une option assez décente. Il offre même un essai gratuit afin que vous puissiez voir si cela vous convient sans payer un sou.

N’oubliez pas que si vous êtes à l’étranger et que vous pouvez normalement accéder à la couverture de golf dans votre pays d’origine, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à votre réseau ou service habituel – bien que les putts de birdie de 5 pieds ne soient malheureusement pas soumis à des tap-ins faciles.

Regardez le Genesis Open 2020: diffusion en direct du golf PGA Tour d’Australie

Comme au Canada, les options pour diffuser en direct le Genesis Open 2020 sont limitées en Australie. Encore une fois, il s’agit de prendre un pass GOLFTV ou de se passer du golf PGA Tour ce week-end.

Les prix sont tout aussi compétitifs que dans le Grand Nord blanc, de sorte que les Down Under peuvent obtenir un abonnement GOLFTV à partir de 9,99 $ par mois. Les horaires ne sont pas mauvais non plus, avec une action finale qui devrait devenir vraiment intéressante à partir de 7h AEDT le lundi 17 février. Le petit déjeuner et les birdies ne sont jamais une mauvaise façon de commencer la semaine, n’est-ce pas?

Obtenir un pass GOLFTV est également votre meilleure option pour regarder le golf du PGA Tour et diffuser en direct le Genesis Open si vous vivez dans la plupart des autres pays. Maintenant que vous savez comment suivre toute l’action au fur et à mesure, voici quelques informations supplémentaires sur les départs, le classement et les favoris du Genesis Open 3rd round.

Genesis Open 3e tour: départs pour le Genesis Invitational 2020 et classement ce samedi

Presque tous les meilleurs joueurs du monde se sont présentés pour le Genesis Invitational 2020, mais avec la coupure se terminant à +1, de nombreux favoris des fans se retrouvent chez eux (ou boivent une bière) ce week-end. Certains des grands noms qui ont eu du mal à maîtriser la Riviera et ne figureront pas au troisième tour sont le héros italien de la Ryder Cup Francesco Molinari (+8), l’icône du gofing Phil Mickleson (+4) et le partenaire de jeu de Tiger Woods. pour les deux premiers tours, Justin Thomas (+3).

Cela signifie qu’il n’y a qu’une poignée de Genesis Open round trois tee-times que vous devriez connaître ce samedi. L’actuel leader Matt Kuchar part avec Rory McIlroy à 13h00 HE / 10h00 PT, qui est 18h00 GMT au Royaume-Uni.

Et alors qu’il se trouve actuellement à neuf coups de la tête à égalité, une accusation tardive de Tiger Woods ne peut jamais être actualisée. Tiger frappe son premier disque à 11h47 HE / 8h47 PT ou 16h47 au Royaume-Uni. Il jouera dans un groupe qui comprend également l’ancien champion des Masters Jordan Speith. Les australiens Adam Scott sur -6, l’Espagne Rafael Cabrera-Bello sur -5 et l’Anglais Paul Casey sur -4 sont également des positions dangereuses.

Avec un sac à main de 9,3 millions de dollars et une impressionnante équipe de joueurs, vous pouvez probablement dire maintenant que le Genesis Open est le plus grand tournoi de golf PGA Tour de 2020 à ce jour. Nous regarderons toute l’action du round 3 juste à côté de vous, et pour rappel final, l’une de nos options préférées pour accéder à un flux en direct Genesis Open légal et digne de confiance consiste à utiliser un réseau privé virtuel pour accéder à la diffusion que vous auriez normalement à Accueil.

Nous continuerons à mettre à jour cet article avec les derniers départs de Genesis Open à mesure que le tournoi progresse.

