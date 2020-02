Comment regarder le golf du PGA Tour: diffusez en direct tous les tournois en 2020 de n’importe où

Tout simplement, il n’a jamais été aussi facile de regarder le golf PGA Tour en ligne. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez trouver un flux en direct fiable de la PGA Tour 2020 qui est facile d’accès et vous permet de suivre tout le drame au fur et à mesure qu’il se déroule. Notre guide explique comment faire exactement cela, afin que vous n’ayez pas à manquer un seul coup de l’action de cette saison.

Jusqu’à présent, l’Irlandais du Nord, Rory McIlroy, a pris un bon départ et est actuellement en tête du classement mondial, mais il est poursuivi de près par le mercurial espagnol Jon Rahm et un trio d’Américains extrêmement talentueux à Brooks Koepka, Justin Thomas et Dustin Johnson. Un Tiger Woods renaissant rôde également dangereusement au 10e rang mondial à l’heure actuelle – tout ce qu’il faudrait, c’est une solide performance de la légende pour le voir grimper la table et réaliser une 83e victoire record du PGA Tour.

PGA Tour 2020 – dernières nouvelles et calendrier de golf

La Honda Classic est actuellement en cours au PGA National Resort & Spa à Palm Beach, en Floride, avec une bourse totale de 8 millions de dollars. Il se termine le dimanche 1er mars. Après cela, le prochain tournoi majeur du calendrier du PGA Tour 2020 est l’invitation Arnold Palmer, qui se déroule du 5 au 8 mars, après quoi tous les meilleurs golfeurs du monde devraient s’aligner pour le prestigieux Player’s Championship à partir du 12 mars.

Alors que l’épreuve de force de la Ryder Cup entre l’Europe et l’Amérique se profile déjà en septembre, c’est peut-être un avant-goût de ce qui va arriver à Whistling Straits cet automne.

Avant cela, nous avons tous les quatre tournois majeurs de golf à espérer, à commencer par le plus grand d’entre eux – le Masters 2020, qui se déroule en avril sur le légendaire parcours national Augusta en Géorgie.

Vous trouverez ci-dessous toutes les dates des tournois majeurs de golf de 2020 ainsi que les lieux où ils auront lieu cette année – ou faites défiler vers le bas pour savoir comment regarder le golf du PGA Tour et diffuser en direct tous les drames en 2020 de n’importe où dans le monde.

The Masters, Augusta National, 9-12 avril Championship PGA, TPC Harding Park, 14-17 mai Open, Winged Foot, 18-21 juin The British Open, Royal St. George’s, 16-19 juillet

Comment regarder le golf du PGA Tour: diffusez en direct chaque tournoi en 2020

Il existe de nombreuses façons simples de regarder le golf du PGA Tour en 2020, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et presque partout ailleurs dans le monde. Faites défiler vers le bas pour une ventilation complète des options, mais la première chose que vous devez savoir est que toute personne éloignée de son pays d’origine peut toujours se connecter à l’action comme d’habitude en utilisant l’un des meilleurs VPN.

Ces services vous permettront de contourner toutes les restrictions de blocage géographique que votre diffuseur local peut avoir en place et vous permettront de regarder une diffusion en direct de golf de haute qualité parfaitement légale si vous êtes hors de votre pays. Mieux encore, leur configuration ne prend que quelques minutes.

Après avoir testé minutieusement tous les VPN les plus populaires, nos experts en logiciels considèrent actuellement ExpressVPN comme le meilleur de ce qui existe. Il est facile à utiliser, dispose de solides fonctionnalités de sécurité et est compatible avec la plupart des principaux appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Vous pouvez également l'utiliser avec des appareils mobiles Android et iOS.

ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours.

Comment regarder le golf du PGA Tour: diffusez en direct chaque tournoi en 2020 aux États-Unis

La couverture du golf PGA Tour est répartie sur plusieurs canaux et services de streaming aux États-Unis. D’une manière générale, NBC est votre chaîne de télévision préférée pour regarder le golf. Le réseau diffuse généralement des groupes en vedette lors des phases finales des tournois, tandis que sa filiale spécialisée Golf Channel (ou NBC Golf, si vous préférez) affiche les rondes d’ouverture et les heures de départ supplémentaires. Le site de streaming en direct FuboTV, qui offre un essai gratuit, vous donnera un accès en ligne aux deux.

Si vous êtes en dehors des États-Unis mais que vous souhaitez regarder le PGA Tour comme vous le feriez après une tournée dans votre country club local, vous pouvez utiliser un VPN américain pour transporter efficacement l’IP de votre ordinateur, téléphone ou tablette vers un lieu américain.

Regardez le PGA Tour Golf: diffusez chaque tournoi en direct en 2020 depuis le Royaume-Uni

Si vous êtes un fan de golf basé au Royaume-Uni, vous saurez probablement que Sky Sports a les droits de couverture PGA Tour de votre côté de l’Atlantique. Dirigez-vous directement vers la chaîne Sky Sports Golf où la couverture en direct est aussi complète que possible, tandis que les événements plus importants et les rondes finales sont également souvent présentés sur Sky Sports Main Event.

Lorsque vous n’êtes pas confortablement installé sur le canapé, vous pouvez télécharger l’application Sky Go sur votre tablette ou votre smartphone. Et maintenant, la télévision est un autre bon choix pour les laissez-passer quotidiens ou hebdomadaires si vous ne souhaitez pas vous abonner à un forfait Sky complet. Et il vaut également la peine de connaître GOLFTV, un nouveau service de streaming international dédié à … vous l’avez deviné, le golf!

Ceux qui pourraient se retrouver en dehors du Royaume-Uni lors d’un événement de golf PGA Tour qu’ils souhaitent regarder peuvent suivre nos instructions ci-dessus pour obtenir un VPN et regarder le golf via un flux en direct comme ils le feraient à la maison.

Comment regarder le golf du PGA Tour en direct en 2020 depuis le Canada

Les fans de golf internationaux ont moins d’options pour diffuser en direct le golf PGA Tour en 2020, mais il y a encore un moyen de regarder les birdies rouler la plupart des week-ends.

Anciennement appelé PGA Tour Live, le laissez-passer GOLFTV récemment renommé compte la PGA du Canada comme l’un de ses partenaires, ce qui signifie que les fans canadiens peuvent se réjouir des diffusions en direct du golf PGA Tour pour la plupart des tournois majeurs.

À partir de seulement 9,99 $ par mois, c’est une option décente. Il offre même un essai gratuit afin que vous puissiez voir si cela vous convient sans payer un sou.

N’oubliez pas que si vous êtes à l’étranger et que vous pouvez normalement accéder à la couverture de golf dans votre pays d’origine, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à votre réseau ou service habituel – bien que les putts de 5 pieds ne soient malheureusement pas soumis à des tap-ins aussi simples.

Diffusez en direct le PGA Tour 2020 et regardez le golf en ligne en Australie

Comme au Canada, les options complètes de diffusion PGA en direct sont limitées en Australie. Encore une fois, il s’agit de prendre un laissez-passer GOLFTV ou de se passer du golf PGA Tour pendant une grande partie de l’année.

Les prix sont tout aussi compétitifs que dans le Grand Nord blanc, de sorte que les Down Under peuvent obtenir un abonnement GOLFTV à partir de 9,99 $ par mois.

