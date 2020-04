Comment regarder le Grammys Salute to Prince: diffusez le concert en ligne ce soir

En janvier 2020, le monde était un endroit relativement normal et les Grammy Awards ont rendu hommage à l’un des musiciens les plus légendaires de tous les temps, Prince, en organisant un concert hommage unique. Avance rapide jusqu’en avril et le concert parsemé d’étoiles est diffusé à la télévision en direct à des moments encore plus étranges que certaines des coiffures de Prince Rogers Nelson – voici comment regarder Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince en ligne ce soir où que vous soyez.

Aide-mémoire The Grammys Tribute to Prince

Le Grammys Tribute to Prince est diffusé sur CBS à 21 h HE / PT ce soir, ce qui marque quatre ans jour pour jour que Prince décède. Il est prévu de fonctionner jusqu’à 23 heures environ.

Le concert a eu lieu et a été filmé juste après les Grammys 2020 le 28 janvier et a été animé par la comédienne Maya Rudolph, qui a son propre groupe de reprises Prince – Princess. Parmi les membres de la royauté musicale qui se sont produits la nuit, on compte John Legend, Usher, Chris Martin, The Foo Fighters, Common et Beck.

Les fans de Prince sont peut-être les plus impatients de voir trois des artistes et des collaborateurs les plus aimés de Purple One: Shelia E, Morris Day et The Time et Revolution ont également pris la scène au Los Angeles Convention Center plus tôt cette année.

En suivant de près les pas du spectaculaire concert One World: Together at Home du week-end dernier, Let’s Go Crazy est un autre événement musical à ne pas manquer – alors voici comment regarder le Grammy Salute to Prince en ligne ce soir, peu importe où vous êtes dans le monde.

Comment regarder Salute to Prince en direct en ligne ce soir gratuitement aux États-Unis

Le concert hommage de Prince ce soir est diffusé sur le réseau national CBS à 21 h (HE / PT).

Cela signifie qu’il est disponible pour regarder en ligne via le service de streaming CBS All Access de la chaîne, qui ne coûte que 5,99 $ par mois et propose actuellement un Essai gratuit d’un mois.

Ceux qui n’ont pas de câble trouveront que CBS n’est pas disponible sur de nombreuses options de coupe de cordon populaires – mais il peut être fait dans le cadre du package Hulu + Live TV plus premium de Hulu. Cela coûte 54,99 $ pour un remplacement complet du câble – et il y a un essai GRATUIT d’une semaine cela vous permettra de voir si cela vous convient et de regarder Salute to Prince de ce soir sans payer un sou.

Lisez la suite si vous résidez normalement aux États-Unis mais que vous êtes actuellement coincé ailleurs pour une raison quelconque.

Comment regarder Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince de l’étranger

Comme nous venons de l’expliquer, n’importe qui aux États-Unis ce soir, il sera facile de regarder Let’s Go Crazy – mais partout ailleurs, ce n’est pas si simple. Comme l’hommage est une exclusivité CBS, quiconque d’Amérique qui est actuellement à l’étranger ne le verra pas être diffusé simultanément dans des endroits comme le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie, tout en essayant de syntoniser CBS comme ils le feraient de la maison sera probablement impossible à cause de la géo – restrictions de blocage.

Nous savons que ce n’est peut-être pas un scénario probable pour beaucoup, en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus, mais le fait est que les gens sont toujours tenus de voyager – et certains sont même malheureusement bloqués à l’étranger pendant cette période difficile.

Heureusement, il existe une solution sous la forme d’un VPN. Ce logiciel astucieux modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder à tout le contenu que vous auriez normalement à la maison, de n’importe où dans le monde.

Cependant, notez que certains services nécessitent que vous vérifiiez les détails de votre carte de crédit ou de votre abonnement par câble avant d’accéder, il est donc préférable de lire d’abord les petits caractères.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur Se connecter pour regarder Salute to Prince chez vous de n’importe où sur la planète.

