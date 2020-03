Comment regarder le Pays de Galles vs l’Ecosse

Il n’y a peut-être que de la fierté en jeu pour les deux parties aujourd’hui, vous pouvez toujours vous attendre à une rencontre pleine de sang aujourd’hui à Cardiff – ne manquez pas un moment de rugby, peu importe où vous êtes dans le monde, avec notre guide. Voici comment regarder une diffusion en direct Pays de Galles contre Écosse pour les Six Nations 2020.

L’équipe nationale du Pays de Galles a vu ses espoirs minces de défendre le titre des Six Nations qu’elle avait remporté si spectaculairement l’an dernier s’évaporer contre l’Angleterre à Twickenham samedi dernier. Il s’agissait d’une troisième défaite consécutive pour l’équipe de Warren Gatland et semble indiquer qu’un travail de reconstruction sérieux est nécessaire pour se rétablir comme l’une des meilleures équipes du monde.

Pays de Galles vs Ecosse – où et quand

Le Pays de Galles et l’Écosse se rencontreront sur le terrain au stade de la Principauté à Cardiff à 14h15 GMT samedi.

C’est un coup d’envoi à 10h15 PT ou 7h15 HE pour les fans de rugby aux États-Unis et au Canada, et un départ à 01h15 AEDT dans les premières heures du dimanche matin pour un accordage folklorique en provenance d’Australie.

Alors que les Gallois se sont ralliés tardivement pour marquer 14 points, cela était largement dû au fait que leurs adversaires ont été réduits à 13 hommes, alors ils seront probablement désespérés de mieux se rendre compte d’eux-mêmes devant une foule locale aujourd’hui.

C’était une toute autre histoire pour l’Écosse lors de la dernière série de matches. Les hommes de Gregor Townsend ont jusqu’ici réussi le choc des Six Nations en anéantissant les espoirs du Grand Chelem français avec une victoire de 28-17 à Murrayfield – et à leur tour, le tournoi s’est ouvert. Les Écossais ne sont clairement pas satisfaits de ce résultat, cependant, et leur alignement de départ cette semaine voit Magnus Bradbury, Stuart McInally et Sam Skinner mélangés.

L’épreuve de force d’aujourd’hui à Cardiff est le seul match à avoir survécu à la peur du coronavirus, donc si vous êtes un fan de rugby au Royaume-Uni, vous serez sans aucun doute revécu en apprenant qu’il sera diffusé en clair par la BBC. Notre guide explique comment regarder les Six Nations et trouver une diffusion en direct fiable Pays de Galles contre Écosse en ce moment.

Comment regarder les Six Nations gratuitement: Pays de Galles vs Écosse Détails de la diffusion en direct pour le Royaume-Uni

Tous les matchs des Six Nations de cette année devraient être retransmis en direct au Royaume-Uni sur les chaînes BBC et ITV. Le match opposant le Pays de Galles et l’Écosse d’aujourd’hui sera diffusé sur BBC 1 avec une couverture commençant à 13 h 45 GMT avant le coup d’envoi à 14 h 15.

Vous devrez avoir payé votre redevance pour regarder l’émission, mais c’est la loi, nous allons donc présumer que vous l’avez fait!

Pour regarder l’émission via Internet, vous pouvez utiliser BBC iPlayer ou TVPlayer.com. Vous pouvez également regarder l’émission après sa diffusion sur BBC iPlayer, qui se trouve sur une multitude d’appareils, notamment des smartphones, des tablettes et des téléviseurs intelligents.

Pas au Royaume-Uni samedi? Pas de soucis – il suffit de télécharger et d’installer un VPN et d’utiliser un emplacement au Royaume-Uni pour regarder en direct comme si vous étiez de retour à Blighty. Instructions complètes ci-dessous.

Comment diffuser en direct les Six Nations lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous êtes à l’étranger et en dehors de votre pays d’origine, essayer de diffuser en direct la couverture de votre diffuseur natif régulier des Six Nations ne sera probablement pas possible, car le flux sera limité en termes de localisation. N’ayez pas peur, cependant, car vous pourrez toujours regarder toute l’action en utilisant un VPN.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’installer le logiciel ou une application à partir de l’un des nombreux services VPN qui feront croire à votre ordinateur qu’il est situé à la maison. Cela signifie que vous pourrez profiter de votre couverture à domicile (tant que vous vous conformerez aux TS & C du diffuseur), sans avoir à rechercher des sites Web douteux pour un flux illégal.

Commencer avec un VPN est ridiculement facile – il suffit de télécharger, d’installer, d’ouvrir l’application et de sélectionner l’emplacement approprié.

Nous avons essayé tous les principaux services VPN et ExpressVPN est notre choix actuel en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa simplicité d’utilisation. Il propose également l’une des plus vastes baies d’appareils compatibles et de services de streaming (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Il est facile de voir pourquoi il arrive en tête de notre meilleur compte à rebours VPN.

Mieux encore, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez lui donner un tourbillon sans aucune obligation. Si vous décidez de vous inscrire, l’abonnement pour une année entière vous fera économiser 49% sur le prix habituel et vous bénéficierez également de 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS.

Pays de Galles vs Ecosse en direct: comment regarder les Six Nations en Australie

Comme pour presque tous les matchs des Six Nations, vous devrez être un (très) lève-tôt pour regarder le match en direct en Australie, le coup d’envoi pour le Pays de Galles contre l’Écosse étant prévu à 01h15 AEDT dimanche matin. Le jeu sera présenté via le service d’abonnement beIN Sport, qui présentera chaque match des Six Nations 2020. La couverture commence à 1 h 08 sur BeIN Sport 3.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter le service à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Diffusion en direct de Wales vs Scotland en Nouvelle-Zélande

Pour les fans de rugby qui cherchent à regarder l’action en direct d’Ecosse, c’est un coup d’envoi à 2 h 15 NZST. Comme en Australie, beIN Sport détient les droits de diffusion des Six Nations en Nouvelle-Zélande et diffusera chaque match en direct.

Les abonnés Sky peuvent ajouter le service à leur forfait à un coût supplémentaire. Comme pour l’Australie, vous avez également la possibilité de vous abonner à un package autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Cela coûte 19,78 $ par mois, mais vous pouvez également essayer le service gratuitement car beIN Sport offre un essai GRATUIT de deux semaines.

Regardez le Pays de Galles contre l’Écosse gratuitement: informations en direct pour le Canada

Les droits de diffusion pour montrer les Six Nations 2020 au Canada sont exclusifs au service de streaming DAZN, qui diffusera chaque match en direct. La plateforme en ligne uniquement diffusera le pays de Galles contre l’Écosse à 10h15 PT ou 7h15.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à DAZN, vous pouvez regarder le jeu gratuitement car le service propose actuellement un abonnement de 30 jours ESSAI GRATUIT.

Comment regarder une diffusion en direct du Pays de Galles contre l’Écosse en ligne aux États-Unis

Si vous êtes un fan de rugby aux États-Unis, NBC vous couvre.

Le réseau diffusera chaque match des Six Nations 2020, y compris le Pays de Galles contre l’Écosse via son service NBC Sports Gold Rugby Pass et diffusera le jeu en direct à partir de 10h15 HE ou 7h15 PT sur la côte ouest.

Rendez-vous simplement sur NBC et inscrivez-vous. Le service coûte désormais 79,99 $ par an, mais cela vous donne une couverture en direct de la Heineken Champions Cup et de la Gallagher Premiership, ainsi que des Six Nations.

