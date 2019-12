Comment regarder le retour de Tommy Fury sur le ring: la boxe en direct du Royaume-Uni ou de l'étranger

Les promoteurs de boxe savent comment faire du battage médiatique et nous invitons tous ceux qui ont trouvé le nom "The Fight Before Christmas" à s'incliner. Il en va de même pour la personne qui a pensé réserver Tommy Fury sur le projet de loi – un moyen sûr de faire entrer les téléspectateurs et de remplir la Copper Box Arena. Si vous êtes dans l'ancien camp et que vous voulez toutes les informations sur la façon de regarder un flux en direct de Fury vs Przemyslaw Binienda, Daniel Dubois vs Kyotaro Fujimoto et le reste, alors vous avez atterri sur la bonne page.

Le combat avant Noël – quand et où Quelle date est-il? Ce soir! Samedi 21 décembre Quelle heure est-il? L'événement de ce soir doit commencer à 20 heures GMT. Le ring ring pour Dubois vs Fujimoto est prévu vers 22h, donc le combat contre Fury aura lieu entre ces deux temps. Où est-ce? La Copper Box Arena dans le parc olympique dans l'Est de Londres, au Royaume-Uni.

Bien qu'il ne s'agisse que du troisième combat professionnel de Tommy Fury, il est probablement l'un des boxeurs les plus connus du Royaume-Uni. C'est pour deux raisons principales: son frère – ancien champion du monde des poids lourds, Tyson Fury – et son apparition sur la saison de téléréalité de cette année Love Island.

Mais maintenant, il est de retour sur le ring et prêt à obtenir son réel carrière sur la bonne voie, la lutte contre l'adversaire peu connu Przemyslaw Binienda. Si ce nom ne sonne pas, son dossier 2-26-0 pourrait expliquer pourquoi. Tout cela a été mis en place pour que Fury gagne et gagne bien.

Si vous êtes à la recherche d'un combat approprié pour vous mettre la dent dedans, le combat titre Daniel Dubois vs Kyotaro Fujimoto pourrait être plus dans votre rue. Le Londonien invaincu Dubois est encore un autre poids lourd britannique prometteur qui a l'intention de faire face à des gens comme Wilder, Joshua et co.

Donc, si vous souhaitez vous installer pour une mise au rebut saisonnière, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir pour vous connecter. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, car nous nous assurerons que vous pouvez diffuser en direct la boxe où tu es.

Diffusion en direct de Fury depuis l'extérieur de votre pays

Si vous avez hâte de The Fight Before Christmas et savez déjà où regarder, vos plans peuvent être sabordés si vous êtes hors du pays quand il est en marche. En effet, les diffuseurs bloquent géographiquement leur couverture si vous essayez de regarder depuis l'étranger.

Mais il existe une solution de contournement intelligente pour cela, qui implique l'utilisation d'un logiciel appelé VPN – mieux que d'essayer d'obtenir un flux douteux de Reddit.

Un réseau privé virtuel vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un endroit complètement différent – dans ce cas, de retour dans votre pays d'origine – et c'est ridiculement simple à faire. Surtout si vous utilisez notre option la mieux notée ExpressVPN, qui est disponible sur une multitude de téléviseurs intelligents, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes et plus encore. Notre premier choix ExpressVPN a une garantie de remboursement de 30 jours. Mais grâce à sa vitesse, sa sécurité et sa simplicité d'utilisation, nous doutons que vous serez déçu. De plus, si vous vous inscrivez à ExpressVPN maintenant, vous bénéficierez de 3 mois supplémentaires gratuits sur un forfait annuel ainsi que de cet essai de 30 jours. Et n'oubliez pas qu'un VPN n'est pas seulement pour la boxe … il y a des charges que vous pouvez en faire. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d'autres pays à l'ajout d'une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les opérations bancaires en ligne.

Comment regarder Fury et Dubois au Royaume-Uni

Boxe en direct aux États-Unis

ESPN – et, en particulier, son service de streaming ESPN + – présentera la boxe, l'événement débutant à 15 h HE / 11 h HP. Notez que ESPN + est également la maison de l'UFC Fight Nights, il devient donc un choix naturel pour tout ce qui se bat. Après cela, il en coûte 4,99 $ par mois, ce qui comprend l'accès sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une application mobile et des applications de streaming TV telles que Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox. Et il n'y a aucun engagement non plus, vous pouvez interrompre le service à tout moment. Cliquez sur le lien pour vous connecter à ESPN + ou en savoir plus sur le service En dehors des États-Unis la nuit du combat, mais vous voulez toujours regarder cette couverture ESPN +, il y a la possibilité d'utiliser un VPN pour y accéder depuis l'étranger.