Comment regarder le spécial Noël de Mme Brown's Boys en ligne gratuitement depuis le Royaume-Uni ou l'étranger

La télévision de Noël est une période pleine de drames, de commentaires politiques, de films de Noël classiques et d'un large éventail de visionnements sérieux. Besoin de quelque chose d'un peu plus léger pour mettre la joie de Noël en marche? Vous voudrez regarder le spécial Noël de Mme Brown pour garçons en ligne.

Regarder Noël de Mme Brown's Boys en ligne: quand est-il?

L'émission spéciale de Noël de Mrs Brown's Boys sera diffusée sur BBC One le jour de Noël (25 décembre) à 22h30. L'émission spéciale du Nouvel An suivra ensuite sur la même chaîne le mercredi 1er janvier à 22h30.

Loin quand il est diffusé? Faites défiler vers le bas pour voir comment l'utilisation d'un VPN peut vous aider à regarder comme si vous étiez chez vous.

Et la grande nouvelle ici pour tous les fans de la série – il n'y aura pas seulement un spécial de Noël pour se mettre en route, mais aussi un jour de l'an. Étant donné que nous avons été privés d'une saison complète de Mrs Brown's Boys depuis 2013, le double projet de loi sera une excellente nouvelle pour beaucoup.

Comme beaucoup d'autres promotions de Noël diffusées cette année, très peu de fuites ont été dévoilées sur ce à quoi nous pouvons nous attendre cette année. Cependant, le créateur et homme principal (ou femme) Brendan O'Carroll nous a donné une toute petite information, révélant les noms des épisodes comme 'A Wonderful Mammy' et 'Orange is the New Mammy'.

Aurons-nous des hommages au film It's A Wonderful Life et au classique moderne Orange Is the New Black? Vous devrez vous connecter et regarder les spéciaux de Noël de Mme Brown's Boys en ligne pour le savoir.

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir pour regarder le spécial et l'avons répertorié ci-dessous. Et pour ceux qui sont coincés à l'étranger et qui ne peuvent pas attraper l'hilarité irlandaise d'Agnes Brown, ne vous inquiétez pas, nous avons trouvé des moyens pour vous de la regarder aussi.

Comment regarder gratuitement le spécial Noël de Mme Brown's Boys en ligne au Royaume-Uni:

Deux épisodes cette année?! Vous êtes vraiment traité. Pour le spécial de Noël, vous devrez vous connecter à BBC One à 22h30 le jour de Noël. Vous pourrez ensuite poursuivre avec l'épisode du Nouvel An le mercredi 1er janvier sur la même chaîne à 22h30.

Plutôt regarder le spécial Noël de Mme Brown's Boys en ligne? Ensuite, vous avez deux endroits faciles à attraper – BBC iPlayer et TVPlayer. Les deux sont des services gratuits et faciles à utiliser, vous permettant de suivre l'action en direct.

Diffusez gratuitement le spécial Noël de Mrs Brown's Boys de n'importe où dans le monde:

Vivant à l'étranger ou se trouvant hors du pays lorsque ces épisodes spéciaux de Mme Brown's Boy sont diffusés? Ne vous inquiétez pas, bien que vous fassiez face à un géo-blocage lorsque vous essayez de vous connecter, il est toujours possible de le regarder.

En téléchargeant un VPN, vous pouvez modifier votre adresse IP pour donner l'impression que vous êtes de retour au Royaume-Uni. De cette façon, vous pouvez continuer à regarder le contenu sans être interrompu par des restrictions géographiques.

Quel VPN devez-vous utiliser et comment en installer un? Eh bien, tout est couvert ci-dessous:

1. Téléchargez et installez un VPN

Le moyen le plus simple et le plus simple de diffuser gratuitement ces deux spéciaux de Noël est de télécharger et d'installer un VPN. Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec tous vos appareils, prend en charge la plupart des services de streaming et se classe parmi les plus rapides. Vous pouvez même l'installer sur des appareils tels que Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Donc, pour un guichet unique, vous ne pouvez pas vous tromper avec Express.

ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et si vous cliquez ici, vous pouvez obtenir 49% de réduction et 3 mois gratuits, aussi.

2. Connectez-vous à l'emplacement du serveur approprié

Ouvrez simplement l'application VPN, appuyez sur “ choisir l'emplacement '' et sélectionnez n'importe où au Royaume-Uni – c'est super facile à faire.

3. Allez à TVPlayer.com

Vous pouvez le regarder sur TVPlayer – un service gratuit qui donne un accès facile à toutes les émissions de Noël sur chaque chaîne Freeview, y compris Mrs Brown's Boys.

Meilleur pour

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Performance et sécurité

Équilibre des options et facilité d'utilisation