Comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020 en ligne: qui sont les artistes et quand est-il diffusé

Mise à jour: Vous cherchez à regarder le spectacle de la mi-temps? Désolé … vous l’avez manqué! Mais pour vous assurer de ne pas manquer une minute de ce qui se révèle être un bon match, utilisez notre guide de diffusion en direct du Super Bowl maintenant.

Pas vraiment agité qui des chefs et des 49ers mènent en Floride? Est-ce la seule raison pour laquelle vous voulez vous connecter au Super Bowl pour voir le spectacle de la mi-temps? Nous ne pouvons pas vous en vouloir – le spectacle des plus grandes stars du monde se rendant sur le terrain pour une performance historique au cœur de la culture américaine est vraiment à couper le souffle, et nous allons vraiment nous régaler cette année alors que Jennifer Lopez et Shakira la scène pour 2020.

Au fil des ans, le Super Bowl est devenu plus grand que le football lui-même, et des publicités aux apparitions de célébrités, c’est le spectacle à la mi-temps du Super Bowl qui capture chaque année l’émerveillement du public à travers le monde. De la setlist aux costumes, des apparitions surprises (nous parlons du genre Janet Jackson et du genre Destiny’s Child) à la valeur de production époustouflante, le spectacle de mi-temps du Super Bowl est un summum de divertissement. Même si vous n’êtes pas un fan de football, vous parlerez du gros gibier.

Une machine à sous à la mi-temps du Super Bowl est réservée aux super stars de notre époque, les véritables légendes musicales d’un charme intemporel qui ornent l’herbe chaque année pour un court combat de mise en scène explosive. C’est une bobine à indice d’octane élevé de chaque hit étoilé de leur catalogue, gardant l’adrénaline pompée pendant que le football lui-même prend une pause.

Si votre véritable excitation commence une fois ce deuxième trimestre terminé et que la scène commence à rouler sur le terrain, vous voudrez savoir comment regarder le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020 en ligne. De plus, si vous n’êtes pas aux États-Unis, il y a plus de façons que jamais de voir la performance en direct

Qui joue le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020?

Cette année, Jennifer Lopez et Shakira prendront les rênes de la mi-temps du Super Bowl 2020, après Maroon 5, Travis Scott et Big Boi de 2019. Du côté de Jennifer Lopez, nous attendons avec impatience quelques pistes classiques qui défilent à travers le stade, de If You Had My Love to Let’s Get Loud. Mais nous devons admettre que l’ouverture du spectacle avec les tons initiaux du dernier Baila Conmigo de JLo serait particulièrement épique. De plus, est-ce trop demander une petite transition de Jenny From The Block?

Une fois que Shakira arrive sur scène, vous ne pouvez que vous attendre à ce que les choses deviennent encore plus grandes. Bien que Hips Don’t Lie puisse être un peu évident à diriger, nous espérons certainement que nous entendrons le classique se jouer à travers le monde à un moment donné de la série. En général, Shakira a été un peu plus calme que sa co-star au cours des dernières années, la dernière tournée avec son album El Dorado en 2017. Cela dit, nous nous attendons à ce que des morceaux plus récents frappent les haut-parleurs, avec des medleys de She Wolf et Osez être déjà presque chargé dans la playlist.

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020 marquera également un moment historique pour la musique latine, les deux interprètes célébrant les femmes latines partout dans le cœur de Miami. Vous pouvez également vous attendre à quelques entrées du répertoire de langue espagnole de chaque artiste, de La Tortura à Dinero.

À quelle heure sera la mi-temps du Super Bowl 2020?

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl de cette année commencera vers 20 h 10 HE / 17 h 10 PT / 1 h 10 GMT. Le spectacle contient généralement une méga setlist, des invités surprise potentiels et la valeur de tout un concert de chorégraphie en 10 à 20 minutes.

Comment regarder une diffusion en direct de la mi-temps du Super Bowl 2020

Nous avons des tonnes d’informations sur mesure pour obtenir une diffusion en direct complète du Super Bowl 2020 sur notre guide dédié. Mais si vous voulez juste une précision rapide, jetez les yeux au-dessous …

États-Unis – Si vous regardez depuis les États-Unis, vous trouverez un flux en direct disponible auprès de Fox pour accompagner leur couverture de chaîne en direct en 2020. Vous pourrez également voir le gros match (et le plus grand spectacle) en utilisant Hulu avec Live TV et YouTubeTV qui offrent tous deux un accès complet à CBS, Fox, NBC et ESPN. Ou, si vous recherchez le réseau NFL, DirecTV Now et FurboTV remplacent ESPN par la chaîne spécialisée.

ROYAUME-UNI – Les fans britanniques peuvent regarder l’émission à mi-temps du Super Bowl grâce à la couverture en direct gratuite de BBC One, ce qui signifie que vous pouvez diffuser toute l’émission à l’aide de BBC iPlayer sur les ordinateurs de bureau, mobiles et téléviseurs intelligents. Vous pouvez également trouver une couverture complète sur Sky Sports ou avec un pass Now TV, mais n’oubliez pas que vous vous arrêterez pour des coupures publicitaires.

Reste du monde – Si vous envisagez de diffuser l’émission de mi-temps du Super Bowl en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni, vous pouvez obtenir la couverture complète sur une gamme de services de streaming:

australien les téléspectateurs peuvent trouver des flux sur ESPN avec un abonnement Foxtel TV ou sur 7mate pendant ce temps Canada peut récupérer un flux en direct sur DAZN, CTV 2 ou TSN 4. Connectez-vous à Super Sport ou Zuku si vous recherchez un flux dans certains africain des pays, France peut voir la couverture en direct sur TF 1 pour la première fois, Inde peut regarder en utilisant Sony Ten et Sony Six et Chine trouvera un flux sur Fox Sports et BesTV. Suisse et Allemagne peut utiliser SAT 1 pour diffuser le Super Bowl.

Si vous ne voyez pas votre pays dans la liste ci-dessus ou si vous êtes hors du pays et que votre diffusion régulière est géobloquée, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour changer votre adresse IP en un pays qui l’affiche, puis regarder si vous étiez à cet endroit. Continuez à lire et nous vous montrerons comment.

Regardez le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en ligne depuis l’extérieur de votre pays

La saisie d’un VPN vous permet de regarder votre couverture TV nationale en ligne depuis un autre pays, en changeant efficacement votre adresse IP. C’est vraiment facile à faire. Nous avons testé plus de 100 VPN et classons ExpressVPN comme le numéro un mondial. Il est compatible avec de nombreux appareils et est parmi les plus rapides et les plus sûrs que nous ayons examinés. Il domine nos trois principales options dans notre meilleur guide VPN.

Le meilleur VPN complet pour le streaming, ExpressVPN est livré avec Essai gratuit de 30 jours et 3 mois gratuits lorsque vous vous inscrivez à un plan annuel.

Et n’oubliez pas que les VPN offrent également bien plus d’avantages. Beaucoup de gens les installent maintenant comme première ligne de défense par défaut contre la cybercriminalité – leurs tunnels cryptés signifient que les services bancaires et les achats en ligne deviennent beaucoup plus sûrs. Et en plus du football, il existe de nombreuses autres options de contenu (autres sports, Netflix étranger, etc.) qu’ils débloquent également.

Une fois que vous avez installé le VPN que vous avez choisi, vous devez alors vous connecter à un serveur dans un emplacement qui montre le Super Bowl.

Notre top 5 des meilleurs spectacles de mi-temps du Super Bowl de l’histoire

Nous avons revisité les archives pour rappeler certaines de nos émissions préférées de la mi-temps de tous les temps. Et vous ne lirez même pas les mots «Janet Jackson» ou «dysfonctionnement de la garde-robe» une fois!

1. Michael Jackson a peut-être inventé le spectacle de la mi-temps moderne en 1993, mais Prince perfectionné le spectacle avec sa performance en 2007. Sur une scène sous la forme du symbole «Artiste anciennement connu sous le nom de Prince», His Royal Badness a débuté avec Queen’s We Will Rock You avant de passer à son propre Let’s Go Crazy. Prince a terminé son set sous la pluie battante avec Purple Rain.

2. Beyonce a fait bouger les choses avec une scène de toutes les interprètes féminines lorsqu’elle a été rejointe sur scène en 2013 avec ses anciens camarades de groupe Destiny’s Child. Ensemble, ils ont interprété sa chanson à succès solo Single Ladies et Beyonce a terminé son set avec Halo en finale.

3. NSYNC, Aerosmith et Britney parlent a pris les choses à un tout autre niveau quand ils se sont associés pour des danses, des invités surprise supplémentaires, des feux d’artifice à main et certaines des danses de boyband les plus spectaculaires que vous ayez jamais vues. Le spectacle étoilé a été le premier à permettre au public d’entrer sur le terrain pendant la représentation de la mi-temps, de sorte que les choses se sont également senties un peu spéciales.

4. Diana Ross quitté le stade assis sur le côté d’un putain d’hélicoptère, et si ce n’est pas la performance de mi-temps la plus diva qui soit, nous mangerons notre casque. Après 14 changements de costumes, une interprétation aérienne de Ain’t No Mountain High Enough et une énorme cape en or, Take Me Higher démarre et nous voyons Ross sauter dans l’hélicoptère qui vient d’atterrir au milieu du terrain.

5. En 2015, Katy Perry a été rejoint sur scène avec Lenny Kravitz et Missy Elliott. Perry a interprété sa chanson à succès Firework – bien que son ensemble restera dans les mémoires pendant des années en raison de la danse du requin costumé en arrière-plan.

